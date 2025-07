Após derrota no Congresso sobre IOF, governo Lula paga R$ 474 milhões em emendas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a derrota sofrida pelo governo Lula com a derrubada do decreto que ampliava a cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), o Governo Federal empenhou R$ 3 bilhões para o pagamento de emendas parlamentares. Somente na última sexta-feira (7), foram pagos R$ 474 milhões em emendas indicadas por deputados e senadores.

O total de recursos pagos até então somam R$ 940 milhões, segundo o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), do Ministério do Planejamento e Orçamento. Mas o montante pago na última sexta-feira foi o maior volume liberado em um único dia neste ano de 2025. A maioria da emendas são individuais, indicadas por um único parlamentar.

DAVID ALCOLUMBRE

A maior fatia das emendas pagas é de David Alcolumbre, presidente do Senado (R$ 20,5 milhões). Logo após aparecem os senadores Eduardo Braga (MDB-AM), com R$ 9 milhões, e Styvenson Valentim (PSDB-RN), com R$ 7 milhões.

De acordo com os dados do Siop, na sexta-feira, foram pagas 149 emendas parlamentares, todas individuais. Ao todo foram R$ 343 milhões para deputados federais e R$ 131 milhões para senadores.

Já no caso das emendas empenhadas, quando o governo reserva a execução dos pagamentos, houve a liberação de R$ 2,3 bilhões na última semana de junho, sendo R$ 1,7 bilhão para a Câmara dos Deputados e outros R$ 648 milhões para o Senado.

O valor liberado apenas na sexta-feira foi de R$ 803 milhões. Ao todo, foram R$ 594 milhões para deputados federais e outros R$ 203 milhões para senadores.

Para este ano, o Congresso aprovou mais de R$ 50 bilhões em emendas parlamentares, e o atraso nos pagamentos por parte do governo tem gerado insatisfação entre os deputados e senadores, reverberando nas votações no Congresso, inclusive com influência, em parte na [ultima derrubada do decreto sobre o IOF.

