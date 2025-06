PT amplia ataques à derrubada do IOF com campanha "Taxação BBB" nas redes sociais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ideia do PT, em benefício ao governo, segundo interlocutores, é viralizar nas redes discurso de "nós contra eles", contraponto decisão do Congresso

Com a justificativa de 'justiça tributária', o Partido dos Trabalhadores (PT) está subindo o tom, junto ao governo, contra o Congresso após derrota em relação ao projeto de aumento do IOF (Imposto Sobre Operação Financeiras). um vídeo sobre o projeto do governo federal de isentar do IR (Imposto de Renda) pessoas com rendimento de até R$ 5.000 mensais e de reduzir a alíquota para quem ganha de R$ 5.000 a R$ 7.000 foi lançado pelo partido, classificando o tema como “Taxação BBB”, para bilionários, bancos e bets".

A ideia do partido, em benefício ao governo, segundo interlocutores, é viralizar nas redes sociais o discurso de "nós contra eles", contrapondo a gestão petista ao Congresso e pobres contra ricos, criando uma dicotomia que justifique as decisões econômicas tomadas pelo governo e motivo das últimas crises de popularidade.

No vídeo divulgado pelo PT, uma balança gigante, símbolo da Justiça, está desequilibrada, com peso maior onde estão sacos identificados como "imposto".

Petistas lançaram pelo menos três hashtags sobre o tema nos últimos dias: Ricos paguem a conta; Congresso inimigo do povo e Haddad tem razão.

DERROTA HISTÓRICA NO CONGRESSO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (27) que não consegue entender o que aconteceu depois da reunião feita com parlamentares no domingo de 9 de junho, em referência à decisão do Congresso de aprovar na última quarta-feira a derrubada do decreto sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Eu saí de lá com a sensação de que estava 100% resolvido o encaminhamento tanto da medida provisória quando do decreto de IOF. E não fui o único que saiu com essa sensação. O que aconteceu depois, eu não sei, eu não consigo entender", afirmou, em entrevista à GloboNews, em referência ao encontro na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O ministro disse que naquele domingo foi fechado um encaminhamento. "Inclusive, eu disse na reunião - que tinha 20 pessoas - que mesmo o decreto sendo uma prerrogativa do presidente, no terceiro bimestral (cujo relatório se anuncia 22 de julho), eu voltaria à residência oficial para rediscutir os termos do decreto, do segundo decreto", completou.



O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, publicou decreto no "Diário Oficial da União" desta sexta-feira (27) derrubando o aumento do IOF promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos meses. A publicação aconteceu após o Congresso Nacional ter votado pela derrubada do aumento do tributo nesta semana, dificultando os planos de arrecadação do governo, que busca atingir as suas metas fiscais em meio à ampliação de gastos.