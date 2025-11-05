fechar
Pernambuco | Notícia

União consensual lidera e casados e solteiros se equiparam em Pernambuco

A pesquisa detalhou a natureza da união conjugal, constatando que a união consensual predomina no Estado, sendo o caso de 42,76% das pessoas

Por JC Publicado em 05/11/2025 às 18:33
No Pa&iacute;s, pela primeira vez, a parcela de brasileiros que vivem em uni&atilde;o conjugal consensual superou a propor&ccedil;&atilde;o de matrim&ocirc;nios religiosos e civis
No País, pela primeira vez, a parcela de brasileiros que vivem em união conjugal consensual superou a proporção de matrimônios religiosos e civis - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

*Com agências

Os resultados preliminares da amostra do Censo Demográfico 2022 sobre Nupcialidade e Família em Pernambuco, divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (5), revelaram uma divisão bastante equilibrada no estado entre as pessoas que viviam em união e as que não viviam. Das 7.774.606 pessoas com mais de 10 anos de idade, 49,27% residiam em união e os 50,73% restantes não estavam vivendo uma união na data de referência da pesquisa.

Na comparação com o Censo de 2010, os dados mostram um discreto aumento da nupcialidade no Estado. Em 2010, 48,2% da população com mais de 10 anos vivia em união, e 51,8% não vivia.

As localidades com maiores percentuais de pessoas que não viviam em união eram o distrito de Fernando de Noronha (59,16%), a cidade de Itapissuma (58,56%) e a Ilha de Itamaracá (58,35%). Já os municípios com maior proporção de pessoas casadas eram Dormentes (57,14%), Camutanga (56,21%) e Riacho das Almas (55,59%).

União Consensual e sem religião 

A pesquisa detalhou a natureza da união conjugal, constatando que a união consensual predomina no Estado, sendo o caso de 42,76% das pessoas que viviam em união. Esse tipo de união ultrapassa o casamento civil e religioso, que veio logo em seguida, com 30,38% dos casos. O casamento somente civil somou 25,02%, e o casamento somente religioso foi o menos frequente, com 1,85%.

Chama a atenção o fato de que as pessoas sem religião foram uma das mais observadas entre os que estavam numa união, ficando atrás apenas de católicos (58,66%) e evangélicos (26,92%), que predominam na população em geral. Pessoas sem religião representavam 9,16% das pessoas de 10 anos ou mais de idade que viviam em união conjugal.

Famílias e fecundidade

Em Pernambuco, o arranjo tradicional de família única prevalece, sendo observado em 89,47% dos casos. No entanto, 10,53% das famílias residentes em domicílios particulares dividiam a moradia com outra família convivente.

Ao observar as famílias, registrou-se que 67,14% não conviviam com nenhum filho menor de 10 anos de idade, o que reforça indiretamente a tendência geral de baixa fecundidade. Os municípios com maior proporção de famílias com 3 ou mais filhos na infância foram Inajá (5,03%), Carnaubeira da Penha (4,89%) e Xexéu (3,82%). O estudo ainda notou uma alta correlação inversa entre o nível de instrução da pessoa responsável pela família e o número de filhos de até 10 anos na unidade doméstica. Por exemplo, foram registradas 13.125 unidades domésticas com 3 ou mais filhos menores de 10 anos onde o responsável tinha Sem instrução e fundamental incompleto, contra apenas 1.552 onde o responsável possuía Superior completo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Resultado nacional

No País, pela primeira vez, a parcela de brasileiros que vivem em união conjugal consensual superou a proporção de matrimônios religiosos e civis. Em 2022, 38,9% das uniões conjugais eram consensuais, ou seja, os cônjuges não contraíram o casamento. São 35,1 milhões de pessoas em situações como a de união estável, por exemplo. Essa proporção era de 28,6% no ano 2000 e de 36,4% em 2010.

Os dados comparativos são de anos em que houve recenseamento demográfico. No sentindo oposto ao das uniões consensuais, os casamentos civil e religioso passaram de 49,4% do total de uniões em 2000 para 37,9% em 2022. No Censo de 1970, eram 64,5%.

Os matrimônios apenas religiosos recuaram de 4,4% para 2,6% no mesmo período. Já o casamento apenas civil subiu de 17,5% para 20,5%. Voltando mais no tempo, o Censo 1960 retratou que 60,5% das relações eram formalizadas com casamento civil e religioso, enquanto as consensuais eram apenas 6,4%.

 

 
 

Leia também

Alepe aprova lei que obriga Governo a detalhar tramitação de emendas parlamentares no Portal da Transparência
RECURSOS

Alepe aprova lei que obriga Governo a detalhar tramitação de emendas parlamentares no Portal da Transparência
Previsão do tempo: Sertão de Pernambuco atinge 41 °C nesta quarta (5); demais regiões mantêm tempo firme e seco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Sertão de Pernambuco atinge 41 °C nesta quarta (5); demais regiões mantêm tempo firme e seco

Compartilhe

Tags