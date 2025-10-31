fechar
Pernambuco | Notícia

Prazo para preenchimento do Indicador de Capacidade Municipal termina nesta sexta-feira (31)

Ferramenta auxilia prefeituras na prevenção e resposta a desastres naturais, fortalecendo políticas públicas de gestão de riscos. Saiba mais

Por Eduardo Scofi Publicado em 31/10/2025 às 11:42 | Atualizado em 31/10/2025 às 12:02
Formulário do ICM é primordial para a gestão municipal na mitigação de riscos e desastres
Formulário do ICM é primordial para a gestão municipal na mitigação de riscos e desastres - Divulgação/ Cicom/SDS

Clique aqui e escute a matéria

Termina nesta sexta-feira (31) o prazo para que os municípios brasileiros preencham o formulário do Indicador de Capacidade Municipal (ICM), instrumento fundamental para avaliar o nível de preparo das cidades diante de situações de risco e desastres.

O indicador é coordenado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e tem papel estratégico na formulação de políticas públicas voltadas à mitigação de desastres em todo o país.

Em Pernambuco, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) reforça a importância do preenchimento dentro do prazo, destacando que o ICM permite orientar ações preventivas e melhorar a tomada de decisões com base em dados concretos.

Resposta ao formulário

O formulário deve ser respondido por uma autoridade municipal ou pelo coordenador local de Proteção e Defesa Civil, garantindo a precisão dos dados.

A ferramenta avalia 20 instrumentos de gestão de riscos e desastres, agrupados em três dimensões: planejamento e gestão, coordenação intersetorial e capacidades, e políticas, programas e ações.

Níveis de capacidade

Após a análise das informações, as cidades são classificadas em quatro níveis de capacidade:

  • Alta (A);
  • Intermediária Avançada (B);
  • Intermediária Inicial (C);
  • Inicial (D).

O resultado serve como referência para o fortalecimento das ações de prevenção, resposta e recuperação nos municípios, contribuindo para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos e outros desastres.

Preparo de Pernambuco

De acordo com um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e divulgado em 20243 em cada 4 municípios no estado não estão se preparando para enfrentar desastres naturais.

Os dados apontaram que apenas 7 municípios pernambucanos foram considerados com alta capacidade de gerenciar riscos e responder a desastres: Recife, Carpina, Toritama, Solidão, Salgadinho, Triunfo e Itapissuma.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além disso, 106 municípios foram considerados prioritários por estarem mais suscetíveis a deslizamentos, enxurradas e inundações.

O TCE-PE avaliou quesitos como plano de contingência, a reserva orçamentária e os programas de habitação dos municípios.

Veja alguns dos dados apresentados pelo levantamento:

  • 71,3% dos municípios não têm planos de implementação de obras e serviços para redução de riscos
  • 62,2% dos municípios não possuem sistemas de monitoramento pra áreas de risco
  • 60% dos municípios não cadastraram as pessoas em áreas de riscos
  • 59,5% dos municípios não fiscalizam as áreas com riscos de desastres
  • 50,3% dos municípios não têm abrigos para pessoas desalojadas ou desabrigadas em emergências
  • 20% dos municípios não possuem Defesa Civil

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (31/10 a 02/11)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (31/10 a 02/11)
Justiça do Trabalho de Pernambuco adere à política nacional que amplia proteção a pessoas em situação de rua
DIREITOS HUMANOS

Justiça do Trabalho de Pernambuco adere à política nacional que amplia proteção a pessoas em situação de rua

Compartilhe

Tags