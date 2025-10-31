Dia de Finados: Morada da Paz promove Dia da Lembrança com homenagens e acolhimento em Paulista
Entre as ações especiais, os visitantes poderão registrar mensagens em tanzakus, pequenas faixas de papel colorido inspiradas em tradições orientais
Clique aqui e escute a matéria
No domingo, 2 de novembro, o Cemitério e Crematório Morada da Paz, em Paulista, receberá cerca de 10 mil visitantes em uma programação especial pelo Dia da Lembrança, data em que se celebra simbolicamente o Dia de Finados. O evento busca transformar a ocasião em um espaço de acolhimento, memória e reflexão, com celebrações religiosas diversas e ações de registro afetivo.
A programação começa às 8h com uma palestra espírita ministrada por Wilson Gomes, da Federação Espírita Pernambucana. Às 10h, o padre Osvaldo Lopes celebrará uma missa, seguida de um culto evangélico conduzido pelo pastor José Maraton do Nascimento Filho, da Igreja Universal do Reino de Deus, às 14h. O dia será encerrado com nova missa, às 16h, também celebrada pelo padre Osvaldo.
Entre as ações especiais, os visitantes poderão registrar mensagens de saudade em tanzakus — pequenas faixas de papel colorido inspiradas em tradições orientais — que serão fixadas em uma estrutura simbólica no cemitério. Músicos instrumentistas acompanharão a visitação, proporcionando um ambiente de serenidade e atenção às famílias.
Além disso, o Grupo Morada distribuirá gratuitamente o e-book Diário da Vida, como parte da campanha anual “Ecos: Memórias que Ressoam”. O material oferece espaço para registrar memórias, histórias e sentimentos, funcionando como um instrumento de expressão emocional.
Os participantes podem acessar o e-book pelo site bit.ly/diariodavida ou pelo portal oficial do evento www.diadalembranca.com.br. Clientes do Morada da Paz também poderão retirar uma versão impressa do material na unidade de Paulista.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Homenagens com flores poderão ser feitas por meio da floricultura do Morada da Paz, com opções de vasos, ramalhetes e arranjos personalizados, solicitados antecipadamente pelo WhatsApp 0800 123 4848 ou pelo site bit.ly/AloMorada. Para tributos virtuais, a plataforma Morada da Memória (www.moradadamemoria.com.br) permite compartilhar textos, fotos e acender velas digitais.
O Dia da Lembrança integra a campanha “Ecos: Memórias que Ressoam”, promovida pelo Grupo Morada ao longo de 2025. A iniciativa destaca a importância de preservar memórias e sentimentos, mesmo após a ausência física de entes queridos.
Serviço
Data: 2 de novembro de 2025
Horário: a partir das 8h
Local: Av. Rodolfo Aureliano, 2118, Vila Torres Galvão, Paulista
Sites: www.moradadapaz.com.br | www.diadalembranca.com.br