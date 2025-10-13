Praça do Arsenal é entregue requalificada e ganha releitura do projeto de Burle Marx; veja como ficou
Ao todo, foram investidos R$ 1,8 milhão, sendo 90% custeado pela iniciativa privada, através de medida de mitigação do Moinho Recife
A Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, área central da cidade, foi entregue requalificada nesta segunda-feira (13) pela gestão municipal. As obras foram executadas entre os meses de julho e outubro deste ano, com o objetivo de revitalizar e valorizar o centro histórico.
O projeto de restauração foi inspirado no traçado original concebido pelo paisagista e Roberto Burle Marx, em 1934, e buscou resgatar o valor histórico e paisagístico do local, unindo preservação e elementos contemporâneos.
Ao todo, foram investidos R$ 1,8 milhão, sendo 90% custeado pela iniciativa privada, através de medida de mitigação do Moinho Recife.
A intervenção foi realizada pelo Moinho, com o apoio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), em parceria com o Programa Recentro, e consultoria técnica do Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
“A praça foi reestruturada e revitalizada para trazer o seu conceito original, projetado por Burle Marx, em 1934, e concluída em 1937. Mas ao longo do tempo, ela acabou sofrendo desconfigurações, foi colocado grades, uma fonte, mudou a composição paisagística, e a gente agora reformou trazendo a releitura original”, explicou o prefeito João Campos.
Paisagismo
O novo desenho da Praça do Arsenal recupera características originais do projeto de Burle Marx, como a esplanada livre em lajotas de concreto, o jardim circular central e o cinturão arborizado. Árvores originais, como oitis-da-praia e castanholas, também foram mantidas.
Como releitura do espaço, a intervenção ampliou o canteiro central e incorporou borda ondulante do jardim e novos bancos de concreto, além de vegetação com espécies adaptadas à salinidade e contrastantes em textura e cor, como iucas-gigantes, clúsias, furcréias, espadas-de-são-jorge, babosas, agaves e forrações de onze-horas.
O arquiteto e superintendente de Paisagismo da Emlurb, Celso Vinícius Sales, explicou que o projeto Burle Marx foi originalmente concebido como “uma grande malha de concreto entremeada por faixas de grama e um canteiro central com vegetação resistente à salinidade”.
“O projeto, que já havia rompido com o paisagismo europeu ao propor um desenho moderno e funcional, mantém sua essência ao adaptar-se à nova dinâmica do bairro do Recife, hoje menos comercial, mas ainda um importante polo cultural da cidade”, destacou Celso Vinícius Sales.