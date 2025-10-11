Dia de Nossa Senhora Aparecida: veja a programação das paróquias no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Arquidiocese de Olinda e Recife tem cinco paróquias dedicadas à Nossa Senhora Aparecida e um Santuário no Cabo de Santo Agostinho

Clique aqui e escute a matéria

Os fiéis de Nossa Senhora Aparecida terão à disposição nas comunidades paroquiais uma programação completa, neste domingo (12), para dedicar momentos de devoção e homenagens no dia da Padroeira do Brasil.

A Arquidiocese de Olinda e Recife tem cinco paróquias dedicadas à Nossa Senhora Aparecida: em Recife (Ipsep), Vitória de Santo Antão (Bela Vista), São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe), Paulista (Janga) e Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica).

Além disso, no município do Cabo de Santo Agostinho, há um Santuário dedicado à santa, que fica no distrito de Juçaral.

Confira a programação nas Paróquias:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Praça Aleixo de Oliveira, Vila do Ipsep

5h – Santa Missa presidida por Monsenhor Luciano Brito



6h – Café-da-manhã paroquial



7h – Santa missa presidida pelo padre Jurandir Dias



9h – Santa Missa celebrada pelo padre José Amaro Neto com Bênção das Crianças



12h – Santa Missa presidida pelo padre Kaio Duarte



15h – Santa missa presidida pelo padre Charles Araújo



16h30 – Procissão pelas ruas do bairro



18h00 – Santa missa de encerramento presidida por D. Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da AOR



20h00 – Programação cultural

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida - Avenida Barão de Moreno, Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes

6h30 – Ofício e ladainha



7h – Missa e, em seguida, festa das crianças



16h30 – Recitação do terço



17h00 – Procissão do andor, saindo da igreja matriz de Santo Amaro



18h00 – Missa presidida pelo padre Rogério Silva

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Rua Presidente Getúlio Vargas, Janga, Paulista

8h – Missa Solene presidida pelo pároco Pe. Gustavo Nascimento



16h – Procissão pelas ruas do bairro, com saída da Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Médicos em direção à Paróquia Nossa Senhora Aparecida.



Encerramento – Missa celebrada por Dom Fernando Saburido



Após a celebração – Show com a Banda São Francisco

Santuário de Nossa Senhora Aparecida - Juçaral, Cabo de Santo Agostinho

4h - Saída do ônibus da praça para o engenho Jaboatãozinho (caminhada)



4h30 - Caminhada da Fé e Esperança (saindo do engenho Jaboatãozinho)



6h - Chegada da caminhada e Bênção do novo manto de Nossa Senhora



6h30 - Café da manhã partilhado



9h - Batizados



10h - Missa Solene



13h30 - Caminho de Maria (subida até a Pedra do Arroz)



15h30 - Procissão



18h - Missa da Festa



19h30 - Show com o Ministério Tronos (Maceió) / Bingo

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida - Bela Vista, Vitória de Santo Antão

5h – Alvorada Festiva



6h – Romaria Saindo da capela de São Pedro



7h – Santa Missa -Celebrante – Pe. Antônio Rendon, OMI



10h – Santa Missa Solene – Celebrante – Dom Josivaldo Bezerra



16h- Santa Missa – Celebrante – Pe. Herbesson Luiz,OMI



17h - Procissão com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, e em seguida Benção do Santíssimo Sacramento

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Av. Prefeito Mário Henrique Mafra, s/n, Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata

6h – Alvorada



7h – Missa – Pe. Davi Gonçalves



10h – Missa – Pe. Adailton



15h30 – Procissão da Imagem – concentração em frente à capela de Guadalupe (Comunidade Beira Rio)



17h – Missa – Pe. Rosivaldo Torres



19h – Atração religiosa – Pe. Damião Silva (Praça Dom Helder)



