Pernambuco | Notícia

Dia de Nossa Senhora Aparecida: veja a programação das paróquias no Grande Recife

A Arquidiocese de Olinda e Recife tem cinco paróquias dedicadas à Nossa Senhora Aparecida e um Santuário no Cabo de Santo Agostinho

Por JC Publicado em 11/10/2025 às 19:39
Dia de Nossa Senhora Aparecida acontece no dia 12 de outubro
Dia de Nossa Senhora Aparecida acontece no dia 12 de outubro - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Os fiéis de Nossa Senhora Aparecida terão à disposição nas comunidades paroquiais uma programação completa, neste domingo (12), para dedicar momentos de devoção e homenagens no dia da Padroeira do Brasil.

A Arquidiocese de Olinda e Recife tem cinco paróquias dedicadas à Nossa Senhora Aparecida: em Recife (Ipsep), Vitória de Santo Antão (Bela Vista), São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe), Paulista (Janga) e Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica).

Além disso, no município do Cabo de Santo Agostinho, há um Santuário dedicado à santa, que fica no distrito de Juçaral.

Confira a programação nas Paróquias:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Praça Aleixo de Oliveira, Vila do Ipsep

  • 5h – Santa Missa presidida por Monsenhor Luciano Brito
  • 6h – Café-da-manhã paroquial
  • 7h – Santa missa presidida pelo padre Jurandir Dias
  • 9h – Santa Missa celebrada pelo padre José Amaro Neto com Bênção das Crianças
  • 12h – Santa Missa presidida pelo padre Kaio Duarte
  • 15h – Santa missa presidida pelo padre Charles Araújo
  • 16h30 – Procissão pelas ruas do bairro
  • 18h00 – Santa missa de encerramento presidida por D. Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da AOR
  • 20h00 – Programação cultural

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida - Avenida Barão de Moreno, Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes

  • 6h30 – Ofício e ladainha
  • 7h – Missa e, em seguida, festa das crianças
  • 16h30 – Recitação do terço
  • 17h00 – Procissão do andor, saindo da igreja matriz de Santo Amaro
  • 18h00 – Missa presidida pelo padre Rogério Silva

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Rua Presidente Getúlio Vargas, Janga, Paulista

  • 8h – Missa Solene presidida pelo pároco Pe. Gustavo Nascimento
  • 16h – Procissão pelas ruas do bairro, com saída da Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Médicos em direção à Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
  • Encerramento – Missa celebrada por Dom Fernando Saburido
  • Após a celebração – Show com a Banda São Francisco

Santuário de Nossa Senhora Aparecida - Juçaral, Cabo de Santo Agostinho

  • 4h - Saída do ônibus da praça para o engenho Jaboatãozinho (caminhada)
  • 4h30 - Caminhada da Fé e Esperança (saindo do engenho Jaboatãozinho)
  • 6h - Chegada da caminhada e Bênção do novo manto de Nossa Senhora
  • 6h30 - Café da manhã partilhado
  • 9h - Batizados
  • 10h - Missa Solene
  • 13h30 - Caminho de Maria (subida até a Pedra do Arroz)
  • 15h30 - Procissão
  • 18h - Missa da Festa
  • 19h30 - Show com o Ministério Tronos (Maceió) / Bingo

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida - Bela Vista, Vitória de Santo Antão

  • 5h – Alvorada Festiva
  • 6h – Romaria Saindo da capela de São Pedro
  • 7h – Santa Missa -Celebrante – Pe. Antônio Rendon, OMI
  • 10h – Santa Missa Solene – Celebrante – Dom Josivaldo Bezerra
  • 16h- Santa Missa – Celebrante – Pe. Herbesson Luiz,OMI
  • 17h - Procissão com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, e em seguida Benção do Santíssimo Sacramento

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Av. Prefeito Mário Henrique Mafra, s/n, Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata

  • 6h – Alvorada
  • 7h – Missa – Pe. Davi Gonçalves
  • 10h – Missa – Pe. Adailton
  • 15h30 – Procissão da Imagem – concentração em frente à capela de Guadalupe (Comunidade Beira Rio)
  • 17h – Missa – Pe. Rosivaldo Torres
  • 19h – Atração religiosa – Pe. Damião Silva (Praça Dom Helder)


