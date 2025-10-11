Dia de Nossa Senhora Aparecida: veja a programação das paróquias no Grande Recife
A Arquidiocese de Olinda e Recife tem cinco paróquias dedicadas à Nossa Senhora Aparecida e um Santuário no Cabo de Santo Agostinho
Os fiéis de Nossa Senhora Aparecida terão à disposição nas comunidades paroquiais uma programação completa, neste domingo (12), para dedicar momentos de devoção e homenagens no dia da Padroeira do Brasil.
A Arquidiocese de Olinda e Recife tem cinco paróquias dedicadas à Nossa Senhora Aparecida: em Recife (Ipsep), Vitória de Santo Antão (Bela Vista), São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe), Paulista (Janga) e Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica).
Além disso, no município do Cabo de Santo Agostinho, há um Santuário dedicado à santa, que fica no distrito de Juçaral.
Confira a programação nas Paróquias:
Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Praça Aleixo de Oliveira, Vila do Ipsep
- 5h – Santa Missa presidida por Monsenhor Luciano Brito
- 6h – Café-da-manhã paroquial
- 7h – Santa missa presidida pelo padre Jurandir Dias
- 9h – Santa Missa celebrada pelo padre José Amaro Neto com Bênção das Crianças
- 12h – Santa Missa presidida pelo padre Kaio Duarte
- 15h – Santa missa presidida pelo padre Charles Araújo
- 16h30 – Procissão pelas ruas do bairro
- 18h00 – Santa missa de encerramento presidida por D. Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da AOR
- 20h00 – Programação cultural
Paróquia de Nossa Senhora Aparecida - Avenida Barão de Moreno, Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes
- 6h30 – Ofício e ladainha
- 7h – Missa e, em seguida, festa das crianças
- 16h30 – Recitação do terço
- 17h00 – Procissão do andor, saindo da igreja matriz de Santo Amaro
- 18h00 – Missa presidida pelo padre Rogério Silva
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Rua Presidente Getúlio Vargas, Janga, Paulista
- 8h – Missa Solene presidida pelo pároco Pe. Gustavo Nascimento
- 16h – Procissão pelas ruas do bairro, com saída da Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Médicos em direção à Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
- Encerramento – Missa celebrada por Dom Fernando Saburido
- Após a celebração – Show com a Banda São Francisco
Santuário de Nossa Senhora Aparecida - Juçaral, Cabo de Santo Agostinho
- 4h - Saída do ônibus da praça para o engenho Jaboatãozinho (caminhada)
- 4h30 - Caminhada da Fé e Esperança (saindo do engenho Jaboatãozinho)
- 6h - Chegada da caminhada e Bênção do novo manto de Nossa Senhora
- 6h30 - Café da manhã partilhado
- 9h - Batizados
- 10h - Missa Solene
- 13h30 - Caminho de Maria (subida até a Pedra do Arroz)
- 15h30 - Procissão
- 18h - Missa da Festa
- 19h30 - Show com o Ministério Tronos (Maceió) / Bingo
Paróquia de Nossa Senhora Aparecida - Bela Vista, Vitória de Santo Antão
- 5h – Alvorada Festiva
- 6h – Romaria Saindo da capela de São Pedro
- 7h – Santa Missa -Celebrante – Pe. Antônio Rendon, OMI
- 10h – Santa Missa Solene – Celebrante – Dom Josivaldo Bezerra
- 16h- Santa Missa – Celebrante – Pe. Herbesson Luiz,OMI
- 17h - Procissão com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, e em seguida Benção do Santíssimo Sacramento
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Av. Prefeito Mário Henrique Mafra, s/n, Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata
- 6h – Alvorada
- 7h – Missa – Pe. Davi Gonçalves
- 10h – Missa – Pe. Adailton
- 15h30 – Procissão da Imagem – concentração em frente à capela de Guadalupe (Comunidade Beira Rio)
- 17h – Missa – Pe. Rosivaldo Torres
- 19h – Atração religiosa – Pe. Damião Silva (Praça Dom Helder)