Estado anuncia R$ 31 milhões em investimentos para Itapissuma

A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta sexta-feira (19), um pacote de investimentos de mais de R$ 31 milhões para o município de Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco. As ações, que visam fortalecer a infraestrutura, a educação e a economia local, foram detalhadas em cerimônia com a presença da vice-governadora Priscila Krause e outras autoridades.

Entre os destaques, a governadora assinou a ordem de serviço para a reforma do Polo Gastronômico de Itapissuma, conhecido como Mercado da Caldeirada, que receberá um investimento de R$ 4,6 milhões. O espaço, parcialmente destruído por um incêndio em 2021, será completamente requalificado com áreas climatizadas e um píer público, reforçando o potencial turístico da região.

"Quando garantimos estradas, segurança e reforma dos espaços públicos, temos a possibilidade de transformar essa região em um grande polo turístico do Brasil", declarou a governadora Raquel Lyra.

Fomento à economia e educação

Além da infraestrutura, o setor produtivo de Itapissuma e de todo o estado será impulsionado com o lançamento de dois editais. O 3º edital do Programa PE Produz destinará R$ 16 milhões para 57 projetos, beneficiando cerca de 70 mil pessoas. Já o PE Produz Mais investirá R$ 6 milhões em arranjos produtivos prioritários como a pesca, aquicultura e pecuária, com expectativa de beneficiar 30 mil pessoas.

"Esse é o exemplo de um governo que estende a mão, compreende a vocação e estimula os pernambucanos", afirmou o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, presente no evento.

Na área da educação, o anúncio mais aguardado foi o da construção de uma nova creche no município, com investimento de R$ 4,4 milhões. A unidade, com 2.400 m² de área construída, integra um novo bloco de licitações para Centros de Educação Infantil (CEIs) no estado. Adicionalmente, foi autorizada a licitação para a construção de uma Escola Técnica Estadual (ETE) em Itapissuma, alinhando a cidade com o programa "Juntos pela Educação".

A secretária de Educação, Simone Nunes, reforçou o impacto das ações: "O nosso compromisso é o de entregar uma creche linda, que vai permitir que as mães de Itapissuma deixem seus filhos com a garantia de que eles terão cinco refeições por dia".

A gestora e a vice-governadora também foram homenageadas pela Câmara Municipal, recebendo os Títulos de Cidadã Honorária de Itapissuma, em reconhecimento aos investimentos na cidade.