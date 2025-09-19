Estado anuncia R$ 31 milhões em investimentos para Itapissuma
Entre os destaques, a governadora assinou a ordem de serviço para a reforma do Polo Gastronômico de Itapissuma, o Mercado da Caldeirada
Clique aqui e escute a matéria
A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta sexta-feira (19), um pacote de investimentos de mais de R$ 31 milhões para o município de Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco. As ações, que visam fortalecer a infraestrutura, a educação e a economia local, foram detalhadas em cerimônia com a presença da vice-governadora Priscila Krause e outras autoridades.
Entre os destaques, a governadora assinou a ordem de serviço para a reforma do Polo Gastronômico de Itapissuma, conhecido como Mercado da Caldeirada, que receberá um investimento de R$ 4,6 milhões. O espaço, parcialmente destruído por um incêndio em 2021, será completamente requalificado com áreas climatizadas e um píer público, reforçando o potencial turístico da região.
"Quando garantimos estradas, segurança e reforma dos espaços públicos, temos a possibilidade de transformar essa região em um grande polo turístico do Brasil", declarou a governadora Raquel Lyra.
Fomento à economia e educação
Além da infraestrutura, o setor produtivo de Itapissuma e de todo o estado será impulsionado com o lançamento de dois editais. O 3º edital do Programa PE Produz destinará R$ 16 milhões para 57 projetos, beneficiando cerca de 70 mil pessoas. Já o PE Produz Mais investirá R$ 6 milhões em arranjos produtivos prioritários como a pesca, aquicultura e pecuária, com expectativa de beneficiar 30 mil pessoas.
"Esse é o exemplo de um governo que estende a mão, compreende a vocação e estimula os pernambucanos", afirmou o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, presente no evento.
Na área da educação, o anúncio mais aguardado foi o da construção de uma nova creche no município, com investimento de R$ 4,4 milhões. A unidade, com 2.400 m² de área construída, integra um novo bloco de licitações para Centros de Educação Infantil (CEIs) no estado. Adicionalmente, foi autorizada a licitação para a construção de uma Escola Técnica Estadual (ETE) em Itapissuma, alinhando a cidade com o programa "Juntos pela Educação".
A secretária de Educação, Simone Nunes, reforçou o impacto das ações: "O nosso compromisso é o de entregar uma creche linda, que vai permitir que as mães de Itapissuma deixem seus filhos com a garantia de que eles terão cinco refeições por dia".
A gestora e a vice-governadora também foram homenageadas pela Câmara Municipal, recebendo os Títulos de Cidadã Honorária de Itapissuma, em reconhecimento aos investimentos na cidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp