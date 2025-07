Homem morre após cair de ponte no Jaboatão; caso é tratado como possível afogamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem de 33 anos morreu na manhã deste sábado (5) após cair de uma ponte de madeira na Rua 11, no bairro de Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. O caso é tratado pelas autoridades como possível afogamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a vítima teria tentado atravessar a ponte quando caiu na água e desapareceu

Três equipes foram enviadas ao local, incluindo uma Unidade Tática de Mergulho (UTM), especializada em ocorrências aquáticas.

As buscas foram iniciadas ainda pela manhã e seguiram por várias horas. O corpo do homem foi localizado pelos bombeiros no início da tarde, nas proximidades de onde ocorreu a queda. Após o resgate, a vítima foi deixada aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).