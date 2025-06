Inmet emite alertas de chuva para o Grande Recife e outras duas regiões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta sexta-feira (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas de chuva para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul. Ao todo, 49 municípios pernambucanos estão listados no alerta.

No início da noite, o Inmet publicou alerta laranja, indicando perigo no acumulado de chuvas para as três regiões. O aviso é válido das 20h desta sexta (27) às 8h do sábado (28).

O Inmet prevê chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. O alerta também fala nos "riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco".

28 municípios foram listados pelo Inmet.

São eles:

Abreu e Lima

Água Preta

Araçoiaba

Barreiros

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Condado

Escada

Gameleira

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Moreno

Olinda

Paudalho

Paulista

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém

Tamandaré

Alerta amarelo atinge 49 municípios

No início da tarde, o Inmet publicou um alerta amarelo, representando "perigo potencial", indicando chuvas de até 50 mm/dia.

Além dos 28 municípios listados no alerta laranja, o alerta amarelo abrange outras 21 cidades pernambucanas:

Aliança,

Amaraji,

Camutanga,

Carpina,

Chã de Alegria

Cortês

Feira Nova

Ferreiros

Glória do Goitá

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Maraial

Nazaré da Mata

Palmares

Pombos

Primavera

Timbaúba

Tracunhaém

Vitória de Santo Antão

Xexéu

Apac emitiu alerta de estado de atenção

Mais cedo, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de “Estado de Atenção” para o litoral do estado devido à previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.

O aviso meteorológico indica que as chuvas já devem começar a partir da noite desta sexta-feira (27) e continuar durante o sábado (28).

De acordo com a Apac, os maiores volumes de chuva são esperados entre a madrugada e a manhã do sábado, com tendência de redução na intensidade ao longo da tarde e noite do mesmo dia.

Regiões afetadas e horários previstos

Região Metropolitana do Recife e Mata Norte: pancadas devem começar no período da noite da sexta;

Mata Sul: previsão de início das chuvas no período da tarde da sexta.

A população dessas regiões deve acompanhar os canais oficiais e adotar medidas preventivas indicadas pela Defesa Civil.

Saiba como acessar o JC Premium