Chuvas em Pernambuco: Apac prevê precipitações no Grande Recife e na Zona da Mata ao longo da semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o fim das festividades juninas, o cenário climático em Pernambuco seguirá marcado por chuvas em boa parte do território ao longo desta semana.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as regiões Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste devem registrar precipitações de intensidade fraca a moderada entre a quinta-feira (25) e o sábado (28). Para o domingo (29), há previsão de chuvas com intensidade moderada.

Leia Também Chuvas em Pernambuco: confira onde mais choveu no Grande Recife e outras regiões nas últimas 24h

A exceção é o Sertão, onde a tendência é de tempo mais seco, com ocorrência apenas de chuvas fracas ou mesmo ausência de precipitações.

Nas últimas 24 horas - contadas a partir das 7h desta quarta-feira (24) - os municípios com os maiores acumulados de chuva foram Goiana (34,8 mm), Ilha de Itamaracá (34,3 mm) e Cabo de Santo Agostinho (32,9 mm), todos localizados na Região Metropolitana.

Início oficial do inverno

Embora as chuvas tenham se intensificado no estado desde o mês de maio, o inverno começou oficialmente no Brasil em 20 de junho. Em Pernambuco, o período é historicamente marcado por chuvas no Litoral, Zona da Mata e Agreste, com maior incidência entre os meses de maio e agosto. Esse padrão climático é influenciado principalmente pelos ventos alísios de sudeste.

As temperaturas tendem a cair de forma mais acentuada no Agreste e no Sertão, onde os termômetros podem registrar marcas inferiores a 15°C. Ainda segundo a Apac, a estação também é caracterizada pelo aumento da intensidade dos ventos, especialmente no litoral - fator que reforça o apelido de agosto como o “mês dos ventos”.

Para este ano, a temperatura mais elevada do oceano pode contribuir para o aumento das chuvas nas regiões da Zona da Mata, Grande Recife e parte do Agreste.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC