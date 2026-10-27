Voz do Leitor, 27/10: Poste deteriorado em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia da leitora da coluna ocorre na Rua São Sebastião, defronte ao número 142, no bairro de Piedade, que solicita a retirada do poste

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Poste deteriorado em Jaboatão dos Guararapes

Alô, Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes e Neoenergia. Gostaria de solicitar a análise e possível retirada do poste localizado na Rua São Sebastião, defronte ao número 142, no bairro de Piedade, pois o mesmo está completamente deteriorado e pode provocar acidentes com as pessoas que circulam pelos arredores. Inclusive, já tem um poste novo ao lado, que poderia receber essa fiação.

Izabel Wanderley, por e-mail

Reeleição de Lula

O presidente Lula foi reeleito para o seu quarto mandato com uma vitória por 51,79% dos votos - uma diferença de mais de 4,4 milhões sobre seu oponente, Flávio Bolsonaro, que teve 48,22% dos votos. Essa vitória traz alegria aos seus camaradas, mas gera uma preocupação justificável em parte dos brasileiros e no mercado, afinal, Lula corre sérios riscos de governabilidade diante de um Congresso hostil que terá pela frente e da dificuldade em montar uma frente ampla. A situação se agravará ainda mais caso não consiga eleger um aliado para a presidência do Senado, correndo o risco de ficar à deriva e até enfrentar um eventual processo de impeachment. Apesar dessas adversidades, que Lula possa ao final desta sua última gestão entregar um Brasil preparado para PIBs robustos e sustentáveis, em condições de melhorar de forma perene a qualidade de vida dos brasileiros.

Paulo Panossian, por e-mail

Sem ônibus nas eleições

Independente de lado político, para mim, é lamentável a atitude de algumas Prefeituras nesse segundo turno, caso de São Paulo, Salvador e outras, que simplesmente foram coniventes com as empresas de ônibus que resolveram deixar os veículos nas garagens, mesmo com a determinação de gratuidade no domingo de eleição. Uma clara tentativa de interferência no pleito. Uma grande quantidade de eleitores precisavam do transporte público para chegar aos seus colégios eleitorais e, com isso, foram prejudicados. Mesmo com a artimanha de alguns prefeitos e empresários apoiadores de Flávio Bolsonaro, os eleitores conseguiram votar e reeleger o presidente Lula. Derrota daqueles que tentaram prejudicar a democracia brasileira.

Gabriela Arruda, via redes sociais

Efetivo insuficiente no Grupamento de Bombeiros Marítimo

É evidente a falta de efetivo suficiente do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) para cobrir todo o litoral pernambucano. É triste ver a morte de um trabalhador, que entrou no mar para ajudar uma turista que estava se afogando no mar da Praia de Boa Viagem, mas ele acabou se afogando. Se tivesse guardas salva-vidas suficientes a postos, um civil não precisaria se arriscar dentro do mar. Espero que o governo do estado possa aproveitar esse novo concurso Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) para chamar uma boa quantidade de novos bombeiros.

Beatriz Rocha, via redes sociais

Sport vivo na Série B

Apesar de difícil, o Sport ainda tem chances matemáticas de conseguir o tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão. A vitória diante do Criciúma, com dois gols de Barletta, no finalzinho do jogo, manteve o Sport vivo - está uma posição abaixo da zona de classificação aos playoffs do acesso. Restando três rodadas, os rubro-negros terão pela frente dois jogos fora de casa (Botafogo-SP e Operário-PR) e a despedida da Série B em casa, contra o Goiás. Que o time possa se manter vivo até a última rodada, pois, se depender da torcida, dentro da Ilha do Retiro, a classificação virá.

Lucas Holanda, por e-mail