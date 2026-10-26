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Opinião | Notícia

O paciente espera mais que um diploma

A aprovação da Medida Provisória 1.370/2026 pela Câmara e pelo Senado, em 15 de outubro, recoloca a formação médica no centro do debate

Por ANTÔNIO CARLOS SOBRAL SOUZA Publicado em 27/10/2026 às 0:06
Dor no peito
Dor no peito - Towfiqu barbhuiya/Pexels

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“As coisas que precisamos aprender a fazer, aprendemos fazendo.”? Aristóteles.

Quando alguém procura atendimento por uma dor no peito, entrega ao médico mais que uma queixa: entrega o medo de morrer, a expectativa de voltar para casa e a confiança de encontrar preparo para distinguir uma situação passageira de uma emergência. Essa confiança começa muito antes do consultório, onde se aprende a cuidar.

A aprovação da Medida Provisória 1.370/2026 pela Câmara e pelo Senado, em 15 de outubro, recoloca a formação médica no centro do debate. O texto condiciona o registro profissional à aprovação no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o Enamed. As fontes oficiais informam seu encaminhamento à sanção presidencial, sem confirmação dessa etapa até o fechamento deste texto, em 18 de outubro.

A proposta prevê avaliações ao final do segundo, quarto e sexto anos, com maior peso para a última. A exigência alcançará os ingressantes a partir de 19 de junho de 2026, preservando as regras anteriores para os já matriculados. Critérios e nível mínimo de proficiência dependerão de definição específica. Não cabe, portanto, antecipar notas de corte ou detalhes ainda não informados.

Como professor de Cardiologia, considero valiosa a identificação de dificuldades durante a graduação. Uma deficiência reconhecida no segundo ano pode ser corrigida antes do primeiro plantão. Para isso, a avaliação deve gerar orientação, recuperação da aprendizagem e mudanças no ensino. Divulgar uma nota não basta. O desafio será transformar os resultados em melhorias concretas, oferecendo ao estudante condições para aprender e à sociedade a confiança de que o futuro médico estará preparado para cuidar.

A responsabilidade também pertence às faculdades. O texto prevê conceitos institucionais baseados na avaliação final e supervisão dos cursos com desempenho insatisfatório. Não seria justo concentrar no formando as consequências de um ensino com poucos pacientes, supervisão insuficiente ou cenários inadequados de prática. Avaliar o aluno exige examinar as condições em que aprendeu.

Nos Estados Unidos, o diploma também não basta para o exercício independente. A licença é concedida por órgãos reguladores estaduais, que verificam formação, exames e outros requisitos. Na via tradicional, exige-se treinamento pós-graduado supervisionado, cujo tempo mínimo varia conforme o estado e a origem da formação. A avaliação integra uma trajetória de preparação clínica.

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O United States Medical Licensing Examination, o USMLE, tem três etapas: fundamentos científicos, conhecimentos clínicos e aplicação do conhecimento para a prática sem supervisão. Em geral, as duas primeiras ocorrem durante a escola médica; a última, durante a residência. Para médicos de formação osteopática, existe também o COMLEX-USA. A semelhança com a proposta brasileira está na aferição de competências, mas os percursos não são equivalentes.

Para quem se formou fora dos EUA, a via tradicional acrescenta a certificação da ECFMG, com verificação de credenciais, aprovação nas etapas iniciais do USMLE e requisitos de habilidades clínicas e comunicação, incluindo o OET Medicine nas vias atuais. Essa certificação não autoriza atendimento autônomo. Há também vias estaduais alternativas para médicos com formação internacional, impedindo generalizações sobre regra única.

A experiência americana oferece uma lição, respeitadas as diferenças brasileiras: proteger o paciente requer exigência na formação e acompanhamento da prática. Nenhuma prova, sozinha, demonstra toda a capacidade de ouvir, examinar, reconhecer limites e pedir ajuda. Tampouco substitui hospitais de ensino, preceptores presentes e compromisso ético.

O Enamed poderá contribuir para uma Medicina mais segura se seus resultados melhorarem o aprendizado e responsabilizarem instituições. Na cardiologia, sabemos quanto pode custar uma decisão tardia diante de um infarto. Por trás da discussão sobre diplomas e exames, há alguém esperando que o médico reconheça esse momento. É a essa pessoa que a formação médica deve prestar contas.

Antônio Carlos Sobral Souza é professor titular da UFS e membro das Academias Sergipanas de Medicina, de Letras e Educação

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