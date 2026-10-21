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Voz do Leitor, 21/10: Buracos tomam conta do Cais de Santa Rita

O leitor da coluna denuncia a situação precária das vias nas proximidades do bairro de São José e solicita à Emlurb o recapeamento asfáltico

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 5:07
Buracos tomam conta do Cais de Santa Rita, no bairro de São José, no centro do Recife
Buracos tomam conta do Cais de Santa Rita, no bairro de São José, no centro do Recife - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

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Buracos tomam conta do Cais de Santa Rita

Nos últimos anos foram investidos milhões de reais para a construção do Recife Expo Center e do Novotel Recife Marina, ambos localizados no bairro de São José, na região central da capital pernambucana. Porém, apesar desses dois investimentos privados que movimentaram a região, a Prefeitura do Recife não fez o mesmo pelo Cais de Santa Rita e ruas circunvizinhas para acompanhar o desenvolvimento urbano da localidade. A prova disso é nas proximidades das paradas de ônibus do Cais de Santa Rita, com diversas placas do asfalto soltas e inúmeros buracos. Peço que a Emlurb possa fazer melhorias nas vias públicas do centro, com o recapeamento asfáltico de qualidade.

Genival Paparazzi, por e-mail 

 

Ausência de semáforo em cruzamento perigoso

Gostaria de saber da CTTU se ela vai aguardar acontecer novos acidentes no cruzamento da Rua do Espinheiro com a Rua Santo Elias, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, para tomar providências quanto à segurança no trânsito do local? Recentemente, depois de apelo popular, o órgão de trânsito colocou um semáforo na esquina da Avenida Santos Dumont com a Rua Teles Júnior, nos Aflitos. No ano passado, o mesmo ocorreu no cruzamento da Rua Quarenta e Oito com a Rua Carneiro Vilela, na Encruzilhada. E, nesses dois exemplos, melhorou a fluidez e segurança no trânsito. Por que não é feito o mesmo na Rua Santo Elias? Vários motoristas desrespeitam a sinalização vertical e passam sem observar de quem é a preferência - que é de quem vem pela Rua do Espinheiro. Peço que analisem essa situação e façam o mesmo que foi feito em bairros vizinhos.

Rafael Batista, por e-mail 

Altar não pode virar palanque

A fé não pode servir para legitimar interesses particulares ou silenciar questionamentos. Seu compromisso social se manifesta no acolhimento dos pobres, na defesa dos direitos humanos, no combate à fome, na promoção da paz e na denúncia das injustiças. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, toda pessoa possui uma dignidade que independe de sua religião, condição social ou posição política. Fidelidade a Deus não significa fidelidade automática a um partido ou líder, mas coerência entre o Evangelho e nossas ações. Dar a César o que é de César é assumir nossas responsabilidades como cidadãos. Dar a Deus o que é de Deus é reconhecer que nenhum poder está acima da dignidade humana, da justiça e do amor. A fé não precisa transformar o altar em palanque. Precisa contribuir para que a sociedade seja um lugar onde os direitos sejam respeitados e ninguém seja esquecido.

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Maurício Solfa, por e-mail 

Violência política contra mulheres

Uma democracia não se fortalece apenas quando amplia a presença de mulheres na política, mas também quando garante que elas possam permanecer nesses espaços sem serem submetidas a ameaças, perseguições ou constrangimentos. Reconhecer a violência, registrar os casos e aprimorar os mecanismos de proteção são formas de impedir que o medo se transforme em mais uma barreira à participação feminina.

Pipo Ananias, por e-mail

Resposta da Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco informa que realizou vistoria no local e verificou que os postes foram instalados de acordo com os critérios técnicos e normas vigentes. Em razão das características da via e da largura reduzida da calçada, a posição da estrutura foi definida de forma a conciliar a circulação no local com a necessidade de garantir o fornecimento seguro e contínuo de energia para os moradores da região.

Assessoria de Imprensa

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