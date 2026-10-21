Voz do Leitor, 21/10: Buracos tomam conta do Cais de Santa Rita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O leitor da coluna denuncia a situação precária das vias nas proximidades do bairro de São José e solicita à Emlurb o recapeamento asfáltico

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Buracos tomam conta do Cais de Santa Rita

Nos últimos anos foram investidos milhões de reais para a construção do Recife Expo Center e do Novotel Recife Marina, ambos localizados no bairro de São José, na região central da capital pernambucana. Porém, apesar desses dois investimentos privados que movimentaram a região, a Prefeitura do Recife não fez o mesmo pelo Cais de Santa Rita e ruas circunvizinhas para acompanhar o desenvolvimento urbano da localidade. A prova disso é nas proximidades das paradas de ônibus do Cais de Santa Rita, com diversas placas do asfalto soltas e inúmeros buracos. Peço que a Emlurb possa fazer melhorias nas vias públicas do centro, com o recapeamento asfáltico de qualidade.

Genival Paparazzi, por e-mail

Ausência de semáforo em cruzamento perigoso

Gostaria de saber da CTTU se ela vai aguardar acontecer novos acidentes no cruzamento da Rua do Espinheiro com a Rua Santo Elias, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, para tomar providências quanto à segurança no trânsito do local? Recentemente, depois de apelo popular, o órgão de trânsito colocou um semáforo na esquina da Avenida Santos Dumont com a Rua Teles Júnior, nos Aflitos. No ano passado, o mesmo ocorreu no cruzamento da Rua Quarenta e Oito com a Rua Carneiro Vilela, na Encruzilhada. E, nesses dois exemplos, melhorou a fluidez e segurança no trânsito. Por que não é feito o mesmo na Rua Santo Elias? Vários motoristas desrespeitam a sinalização vertical e passam sem observar de quem é a preferência - que é de quem vem pela Rua do Espinheiro. Peço que analisem essa situação e façam o mesmo que foi feito em bairros vizinhos.

Rafael Batista, por e-mail

Altar não pode virar palanque

A fé não pode servir para legitimar interesses particulares ou silenciar questionamentos. Seu compromisso social se manifesta no acolhimento dos pobres, na defesa dos direitos humanos, no combate à fome, na promoção da paz e na denúncia das injustiças. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, toda pessoa possui uma dignidade que independe de sua religião, condição social ou posição política. Fidelidade a Deus não significa fidelidade automática a um partido ou líder, mas coerência entre o Evangelho e nossas ações. Dar a César o que é de César é assumir nossas responsabilidades como cidadãos. Dar a Deus o que é de Deus é reconhecer que nenhum poder está acima da dignidade humana, da justiça e do amor. A fé não precisa transformar o altar em palanque. Precisa contribuir para que a sociedade seja um lugar onde os direitos sejam respeitados e ninguém seja esquecido.

Maurício Solfa, por e-mail

Violência política contra mulheres

Uma democracia não se fortalece apenas quando amplia a presença de mulheres na política, mas também quando garante que elas possam permanecer nesses espaços sem serem submetidas a ameaças, perseguições ou constrangimentos. Reconhecer a violência, registrar os casos e aprimorar os mecanismos de proteção são formas de impedir que o medo se transforme em mais uma barreira à participação feminina.

Pipo Ananias, por e-mail

Resposta da Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco informa que realizou vistoria no local e verificou que os postes foram instalados de acordo com os critérios técnicos e normas vigentes. Em razão das características da via e da largura reduzida da calçada, a posição da estrutura foi definida de forma a conciliar a circulação no local com a necessidade de garantir o fornecimento seguro e contínuo de energia para os moradores da região.

Assessoria de Imprensa