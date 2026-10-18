Voz do Leitor, 18/10: Árvore frondosa é substituída por pequeno arbusto em Casa Forte
A denúncia do leitor ocorre na esquina da Rua Edson Álvares com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife
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Árvore frondosa é substituída por pequeno arbusto em Casa Forte
Esse graveto que a foto mostra substitui uma frondosa mangueira que ficava na esquina da Rua Edson Álvares com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. A espécie tombou em uma noite chuvosa e de forte ventania. Porém, após a remoção da árvore, o setor próprio da PCR plantou esse minúsculo arbusto... E não cuidou sequer de fazer a jardinagem da planta. Resta a saudade da - talvez secular - mangueira. No seu lugar ficou um arremedo, com um canteiro tomado pelo mato. Moradores do bairro clamam pelo plantio de uma árvore de verdade. E que a ela se dê o devido trato. O meio ambiente agradece.
Tancrêdo Loyo, por e-mail
Leis de trânsito ignoradas por motociclistas
Morei por mais de 10 anos em São Paulo e, há dois meses, retornei ao Recife. E uma coisa que me chamou muito atenção é a falta de respeito do motorista no trânsito. Parece que as pessoas dirigem a sua própria maneira, sem respeitar minimamente o Código de Trânsito Brasileiro. Os motociclistas, então, conseguem ser piores que os "motoboys" de São Paulo. Aqui, eles sequer respeitam os semáforos, seja qualquer horário do dia. Simplesmente ultrapassam o sinal vermelho e seguem como se nada tivesse acontecido. Vejo que muitos motoristas reclamam sobre ser multado, mas para mim é simples: não quer ser multado, respeite as leis de trânsito. Faça a sua parte. Se o trânsito do Recife é um dos piores do Brasil, grande parcela de culpa é sem dúvidas do condutor.
Catarina Dantas, via redes sociais
Descarte irregular de medicamentos
A população precisa ter mais responsabilidade e consciência ambiental. Caminhando pela Rua Poeta João Neves, no bairro do Janga, na cidade do Paulista, me deparei com dezenas de frascos de ampolas de medicamentos injetáveis cheios e descartados de forma irregular. Simplesmente jogaram os frascos debaixo de uma árvore. Isso é um perigo. É preciso descartar em local seguro. Como a equipe de varrição pública no município não ocorre regularmente, os frascos seguem jogados em via pública.
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Karolini Silva, por e-mail
Piloto pernambucano na Fórmula 1
Fiquei muito feliz e orgulhoso com a confirmação da participação do piloto pernambucano Rafael Câmara na Fórmula 1 de 2027. Com apenas 21 anos, ele vai pilotar um dos carros da equipe Haas na próxima temporada. Isso é um feito enorme não só para o nosso estado, mas também para o Nordeste, já que ele é o primeiro piloto da região na principal categoria do automobilismo mundial. Sucesso, Rafael. Estarei torcendo por você.
Rafael Câmara, via redes sociais
Poste instalado no meio da calçada
Infelizmente a empresa Neoenergia Pernambuco não está contribuindo para garantir a acessibilidade dos jaboatonenses. Com uma insensibilidade ímpar, a empresa está instalando novos postes na Rua Coronel Kleber de Andrade, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, bem no meio das calçadas. Desta maneira fica difícil para os cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida se deslocarem sem ter de dividir espaço com os veículos no meio da rua. Por ser uma empresa de energia, causa-me estranheza que não tenham gasto o mínimo de esforço em pensar um pouco mais e deixar a estreita calçada para quem realmente precisa dela.
Fábio Júnior, por e-mail