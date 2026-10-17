Voz do Leitor, 17/10: Resíduos de obras despejados em esgoto provoca entupimento
A denúncia do leitor da coluna ocorre na esquina da Rua Padre Bernardino Pessoa com a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem
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Resíduos de obras despejados em esgoto provoca entupimento
Alô, Compesa e/ou Emlurb. Uma construtora está há dois anos construindo um prédio na esquina da Rua Padre Bernardino Pessoa com a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e observo que os resíduos líquidos descartados pelos caminhões betoneiras escorrem pelas calçadas e vão diretamente para o esgoto e galerias. Que por sinal a galeria já está entupida pelos cimentos que escorrem pelo meio fio. Isso é inadmissível. É necessário tomar alguma medida.
Wilson Vieira, por e-mail
Trânsito para chegar à Arena de Pernambuco
O governo do Estado entregou essa semana o Ramal da Arena, importante via que liga a Arena de Pernambuco ao Terminal de Camaragibe. Apesar do atraso - que não foi de Raquel Lyra, mas de seus antecessores -, essa liberação da pista vai beneficiar bastante a mobilidade da localidade. Espero, agora, que a governadora possa resolver de uma vez por todas o acesso à Arena de Pernambuco em dias de jogos. No amistoso da seleção brasileira feminina com a seleção argentina, os torcedores ficaram mais de duas horas no trânsito. Muita gente chegou ao estádio no segundo tempo. Como Raquel Lyra compareceu ao evento e confirmou que enfrentou dificuldade para chegar, talvez agora algum gestor estadual tome as devidas providências.
Eduarda Barros, via redes sociais
Investigação de ministros e políticos ligados ao Master
Espero que independentemente do presidente eleito, as investigações do caso do Banco Master avance e responsabilize todos que tiveram envolvimento no maior golpe da história do País. Inclusive, que políticos e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que surgiram em conversas no WhatsApp com Daniel Vorcaro também sejam investigados e punidos, sem exceção. Até o momento foi constatado que cinco ministros tiveram algum tipo de relação/ negócio com o ex-banqueiro, que está preso: Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Que a Polícia Federal siga com autonomia para investigar e prender todos envolvidos.
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Airton Pinheiro, via redes sociais
Ler os planos de governo antes de votar
Seria importante que os eleitores buscassem ler os planos de governo dos candidatos antes de votar. Entender suas propostas, refletir se o que propõem vai beneficiar a sua vida e da coletividade. Se o que prometem vai ajudar a diminuir a fome, o desemprego, a desigualdade social. Ou se o que apresentam visam apenas a melhoria da condição econômica dos detentores de grandes capitais, e que busca retirar os direitos dos trabalhadores. Você acha que vai da certo o trabalhador negociar com o patrão? E o dia que eu me machucar e não conseguir ir ao trabalho por no mínimo três dias, eu vou receber por esses dias em casa, mesmo com atestado? Basta refletir antes de votar.
Igor Andrade, via redes sociais
Lixo às margens do rio
É lamentável a quantidade de sujeira que se encontra nos rios que cortam a cidade do Recife. Esse registro que fiz é no Pier dos Ciclistas, que fica localizado entre o Novotel Recife Marina e os dois prédios apelidados de "Torres gêmeas", no bairro de São José, na região central da capital. Nesse local tem de tudo: sofá, pneus, baldes e centenas de materiais de plástico e madeira. Peço que a Prefeitura do Recife tome uma providência para limpar o local; pois, do contrário, com a alta da maré, todo esse lixo será levado para o mar.
Genival Paparazzi, por e-mail