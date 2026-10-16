Voz do Leitor, 16/10: Banco quebrado no Parque das Graças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Banco quebrado no Parque das Graças

É um pena que em tão pouco tempo, o recém-inaugurado Parque das Graças, que fica às margens do nosso Rio Capibaribe, já está sendo depredado. Como pude constatar nesse banco de madeira, que está quebrado e com os pregos/parafusos expostos, podendo machucar alguém. Peço que a Prefeitura do Recife/ Emlurb façam o devido conserto desse patrimônio público. Espero que o prefeito Victor Marques não seja que nem o seu antecessor, que se preocupava apenas em inaugurar novos parques públicos, mas que não demonstrava a mesma atenção com a manutenção desses equipamentos.

Diogo Cabral, por e-mail

Orgulho de ser professor

Sou professor e venho exercendo o magistério ao longo de 40 anos. Em nenhum momento me arrependi da escolha profissional que fiz. Porém, tenho observado o quanto somos tratados com desprezo, inclusive sofrendo bullying. É comum rimar a palavra professor com sofredor. Uma comparação injusta com toda uma categoria que exerce uma das mais nobres das profissões. Eu me considero um vencedor e, através do magistério, em mais de quatro décadas, trabalho todos os dias com o mesmo entusiasmo do início de carreira. E no dia dos professores, recebi diversas mensagens de parabéns. Aos colegas de profissão, deixo meu exemplo de perseverança e de crença no poder da educação como instrumento de transformação. Aos demais profissionais, deixo a seguinte reflexão: Se você conseguiu fazer a leitura desse artigo até aqui, agradeça a quem o alfabetizou lá na base.

José Paulo Vasconcelos, por e-mail

Fim da escala 6x1

A classe trabalhadora obteve uma grande vitória com a aprovação da PEC pelo fim da escala 6x1. Todos os trabalhadores comemoraram o fim desta escala que consome o ser humano até ele adoecer ou morrer. Mais tempo em casa com a família. Mais tempo para estudar. Mais tempo para descansar. Mais tempo para fazer o que ele quiser, inclusive, nada. Curioso é que um dos candidatos à presidência da República, que é senador e sempre se posicionou contrário ao término da escala 6x1, mas nessa semana disse que iria votar a favor diante do clamor popular nas ruas, simplesmente não compareceu para votar. O povo tem de votar em quem está ao lado do povo, e não contra.

Jefferson Soares, via redes sociais

Endrick se destaca no Real Madrid

Apesar de receber poucos minutos em campo, o garoto Endrick, do Real Madrid, foi acionado quando o time estava perdendo por 3x1 para a Roma, pela Liga dos Campeões, e simplesmente mudou o cenário da partida. Demonstrando raça e muita disposição, marcou um gol e também participou de outro gol, ao cabecear forte e seu companheiro de equipe marcar após rebote do goleiro. E recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, de forma merecida. É evidente o potencial do camisa 9 do Real Madrid e da seleção brasileira... O que lhe falta mesmo é mais oportunidades em campo. Espero que com essa atuação, o técnico José Mourinho possa colocá-lo mais vezes para jogar e se desenvolver. A seleção agradece.

Lucas Holanda, por e-mail

Câmeras clandestinas

Semana passada, a Polícia Militar de Pernambuco apreendeu 17 câmeras de monitoramento, que estavam instaladas ilegalmente em postes da rede elétrica em Jaboatão dos Guararapes. Os equipamentos estavam concentrados nos bairros de Sucupira, Pacheco e Canaã, onde existe uma grande presença de traficantes. Ou seja, eles se utilizavam dessas câmeras - que eram conectadas em postes públicos - para monitorar as ruas e uma possível presença policial na região de atuação dos traficantes. Isso, com certeza, não é um caso isolado. Cabe a inteligência da Polícia Civil identificar novas instalações clandestinas e contar com o apoio Militar para desmontar essa rede de monitoramento para o mal. Quem mora nesses bairros ficam reféns dos bandidos e precisam de uma segurança pública presente.

Raquel Figueiredo, via redes sociais