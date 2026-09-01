Voz do Leitor, 01/09: Animais soltos próximos a rodovias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Animais soltos próximos a rodovias

Não é raro nos depararmos com animais de grande porte soltos próximos a rodovias. Isso acaba colocando em risco a vida de motoristas e motociclistas, que precisam redobrar a atenção para não se envolver num acidente, que a depender da velocidade, pode até ser fatal. É preciso ter uma fiscalização mais severa por parte das Prefeituras para recolher esses animais das vias públicas. Esse registro foi no bairro de Jardim Maranguape, no município do Paulista. Mas, assim como esse caso, outros tantos também são vistos em outras cidades da Região Metropolitana.

Genival Paparazzi, por e-mail

Irregularidades no asfalto da Estrada do Encanamento

No Recife, o lençol freático está quase à superfície e, devido a aproximação do Rio Capibaribe, e a poucos metros acima do mar, com grande parte da cidade baixa construída com aterros, se tornando ruas quase como areia movediça. A Estrada do Encanamento, na Zona Norte da capital, fica com ondulações permanentes e consertos intermináveis. Que os engenheiros usem tecnologias para sanar definitivamente este problema, antes que haja necessidade de importar know how da Holanda. Na invasão holandesa, em 1630, Maurício de Nassau resolveu este problema, no Recife Antigo.

Ricardo Moraes, por e-mail

Transporte precário em Jaboatão

Infelizmente, o munícipe jaboatonense ficará de fora da integração do metrô e sem poder usar o cartão VEM por muitos anos. A inexplicável falta de respeito com as milhares de vidas em risco por parte da Prefeitura de Jaboatão, é um fato que venho denunciando há anos sem que nenhuma providência seja tomada. Será que mais vidas terão de ser perdidas nas latas de sardinha sobre rodas que fazem o transporte complementar no nosso município? Até quando a gestão municipal vai empurrar o problema com a barriga e não iniciará a licitação das linhas que fazem o transporte complementar? Temos o PAC, o BNDES, o BNB e tantas outras fontes de recursos para deixar o berço da pátria na vanguarda do transporte seguro, eficiente e barato; porém, estamos pagando muito caro pela omissão do poder público de nossa cidade. Petrolina já deu exemplo para o resto do Brasil que quando se quer, se faz um transporte com ônibus novos, climatizados e com tarifas ainda menores... Entretanto, a gestão continua insistindo e investindo no exemplo indiano de mobilidade e transporte público.

Fábio Júnior, por e-mail

Enfraquecimento das instituições



Que o Brasil é um País cheio de problemas a solucionar, tais como: dívida pública estratosférica, altíssimo endividamento e inadimplência da população, uma Previdência Social que não se sustenta, um gasto público mais focado no custeio do que no investimento (este gera riqueza), cidades inteiras nas mãos facções, isso já sabemos. Mas o que mais chama a atenção é que estamos vivenciando, digamos, uma situação para lá de estranha. Vejamos alguns casos: ministros do STF totalmente divididos, agindo como agentes políticos e tomando decisões questionáveis, um Congresso Nacional que está mais preocupado com suas emendas parlamentares do que em legislar e fiscalizar o que lhes é devido, candidatos a presidente que não têm planos de governo, mas usam seu tempo para criticar uns aos outros, uma falta efetiva de combate ao crime organizado... E tudo isso enfraquece as nossas instituições. Batalhamos muito para termos uma democracia, mas alguns poucos insistem em se acharem os paladinos dela. O risco disso? O aparecimento de um salvador da pátria, que vai querer ter poderes ilimitados e, pelo menos no início, poderá até ter apoio da maioria da população. Infelizmente, a história está cheio de exemplos desse tipo.



Marco Wanderley, por e-mail

Reconhecimento

Gostaria de parabenizar o talentoso chargista e cartunista Thiago Lucas pela merecida premiação. Com traços modernos e um trabalho único, para mim, ele já entra na galeria dos grandes chargistas que fizeram história no Jornal do Commercio.

Fausto Jader, por e-mail