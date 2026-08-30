Voz do Leitor, 30/08: Moradores de distrito rural de Igarassu sem transporte público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia feita pelo leitor da coluna ocorre na comunidade de Três Ladeiras, localizada a cerca de 35 km do município de Igarassu

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Moradores de distrito rural de Igarassu sem transporte público

Há vários anos a comunidade de Três Ladeiras - distrito rural - vem solicitando a implantação de uma linha de ônibus até o Terminal Integrado de Igarassu. Muitas pessoas não conseguem emprego devido a falta de transporte para o deslocamento até o local de trabalho, assim como jovens não conseguem estudar num curso superior no período da noite. Em 2025, houve uma promessa por parte da Prefeitura Municipal de Igarassu intermediar junto ao Governo do Estado para a implantação de uma linha de ônibus na comunidade; entretanto, até a presente data, não foi cumprido e os moradores de Três Ladeiras continuam sendo penalizados com a falta de transporte público.

Fernando Melo, por e-mail

Moradores de distrito rural de Igarassu sem transporte público - FERNANDO MELO / VOZ DO LEITOR

Precariedade dos ônibus da RMR

Os ônibus do Recife são literalmente uma lata de sardinha... E cada vez fica mais apertada. Complicado demais para nós usuários do transporte público em Pernambuco, só Deus mesmo por nós. Serviço péssimo, horas dentro de um ônibus que faz um percurso pequeno, e sempre vai lotado. Cansada dessas empresas que só querem dinheiro, enquanto que os passageiros convivem com veículos precários e sem o mínimo de conforto. Nas duas últimas semanas, eu peguei três ônibus que quebraram durante o percurso, tendo de esperar outro passar para "resgatar" os passageiros. Sem falar nos pobres dos motoristas, que estão cada dia mais estressados, e com toda razão, devido a essa precariedade e da dupla função. Até quando isso?

Luciana França, via redes sociais

Buracos na perimetral em Olinda

Tudo que fica dentro da cidade de Olinda se encontra nessa situação de calamidade. A perimetral, em Peixinhos, que está completamente esburacada, é só um reflexo. A Avenida Antônio da Costa Azevedo, no mesmo bairro, está tomada de buracos. Até agora essa prefeita Mirella Almeida não disse a que veio na Prefeitura. Olinda continua do mesmo jeito que antes, num abandono total. Cadê os vereadores para cobrar da prefeita. Os olindenses estão cansados dessa falta de estrutura.

Ivanise Souza, via redes sociais

Obscuridade das novas tecnologias

Um mundo tecnológico e digitalizado certamente tem suas vantagens, mas as novas tecnologias têm afastado os seres humanos uns dos outros. Esse desligamento cria um vazio, preenchido pela escuridão que nos inibe de sonhar e se importar, resultando em solidão, desigualdade social, destruição dos recursos naturais, bets e banalização da violência. A missão que deve ser estabelecida para a humanidade é ser humana, frear o desespero e a dependência das tecnologias. O mundo tecnológico até nos contempla com a ideia de luz, mas não podemos esquecer que se trata de uma luz artificial que jamais será superior ao fulgor da nossa essência.

Tchelo Andrade, por e-mail

Insegurança na Avenida Guararapes

Alô, Secretaria de Defesa Social e Polícia Militar de Pernambuco. Na parada de ônibus em frente aos Correios, na Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, está ocorrendo com certa frequência inúmeros assaltos logo cedo pela manhã. Os passageiros/trabalhadores estão com medo e esperando pelo transporte público assombrados diante de tamanha insegurança. Tem que redobrar a atenção ao subir no ônibus para não ter a bolsa roubada. Neste local sempre tinha uma viatura da PM; porém, nas últimas semanas, não estão mais fazendo a ronda na localidade. Pedimos que voltem a fazer a segurança no centro do Recife.

Genival Paparazzi, por e-mail