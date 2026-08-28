Voz do Leitor, 28/08: Buraco em calçada nas Graças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia da leitora ocorre na Rua Senador Alberto Paiva, próximo da esquina com Rua do Futuro, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife

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Buraco em calçada nas Graças

Alô, Emlurb. Na calçada da Rua Senador Alberto Paiva, próximo da esquina com Rua do Futuro, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, tem uma deformação/buraco profunda, e que está aumentando a cada dia, podendo causar acidentes aos pedestres. Peço a autarquia mande uma equipe para realizar o devido conserto.



Izabel Wanderley, por e-mail

Buraco em calçada no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Falta de sinalização em avenidas de Jaboatão

Se o Sr. Mano Medeiros, prefeito de Jaboatão dos Guararapes, tirasse cinco minutos do seu tempo (muito caro por sinal) para ler o Código de Trânsito Brasileiro, certamente as Avenidas Bernardo Vieira de Melo, Ayrton Senna, e Barreto de Menezes, não estariam completamente às cegas. Sem sinalização horizontal alguma e com a sinalização vertical deficiente e incompleta, estes importantes corredores viários mostram que a gestão municipal desconhece a Lei Federal que obriga o Município de Jaboatão a aplicar os recursos das multas de trânsito exclusivamente em sinalização, segurança viária e educação para o trânsito. Fica o registro e o apelo aos órgãos de controle que façam a sua parte para que a população de Jaboatão não sofra mais tanto tempo.

Fábio Júnior, por e-mail

Ruas esburacadas em Rio Doce

Me entregaram no bairro do Rio Doce, uma propaganda do ex-prefeito de Olinda, que agora é candidato a deputado estadual. Seria cômico, se não fosse trágico. No final da sua gestão, ele deixou inúmeras ruas esburacadas com as galerias de águas pluviais entupidas, a exemplo da Rua 27, na 5ª etapa do Rio Doce, que está dificultando o acesso de fiéis a uma igreja evangélica da sua religião e dos alunos e seus responsáveis a duas escolas. Ainda por cima, conseguiu eleger uma parente sua, aos trancos e barrancos, mas, ao que parece, não deixou dinheiro em caixa, pois essa atual prefeita praticamente não fez nada até agora.

Cláudio de Melo, por e-mail

Promessas

O candidato ao governo de Pernambuco, embora tenha vivido o fracasso de sua gestão na Prefeitura, continua esbaldando promessas sem dizer como elas serão concretizadas. Respondendo a um questionamento na sabatina do dia 17 de agosto, sobre o assunto, ele respondeu que um docu­mento apre­senta as “dire­tri­zes” de uma even­tual ges­tão e que as pro­pos­tas seriam con­so­li­da­das ao longo da cam­pa­nha. Será mesmo?

Ana Menezes, por e-mail

Tragédia no Nepal

Que tragédia terrível a que ocorreu no Nepal, com as enchentes provocadas por um deslizamento de de terra, culminando na morte de dezenas de pessoas. Estamos vendo a cada ano inúmeras tragédias naturais... Muito por conta das constantes mudanças climáticas. Esse ano, inclusive, os especialistas demonstraram enorme preocupação com o El Niño, fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Enquanto o ser humano não tomar consciência de que precisa cuidar do meio ambiente, vivenciaremos mais e mais tragédias por toda parte do mundo.

Caio Mesquita, via redes sociais