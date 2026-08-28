Voz do Leitor, 28/08: Buraco em calçada nas Graças
A denúncia da leitora ocorre na Rua Senador Alberto Paiva, próximo da esquina com Rua do Futuro, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife
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Buraco em calçada nas Graças
Alô, Emlurb. Na calçada da Rua Senador Alberto Paiva, próximo da esquina com Rua do Futuro, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, tem uma deformação/buraco profunda, e que está aumentando a cada dia, podendo causar acidentes aos pedestres. Peço a autarquia mande uma equipe para realizar o devido conserto.
Izabel Wanderley, por e-mail
Falta de sinalização em avenidas de Jaboatão
Se o Sr. Mano Medeiros, prefeito de Jaboatão dos Guararapes, tirasse cinco minutos do seu tempo (muito caro por sinal) para ler o Código de Trânsito Brasileiro, certamente as Avenidas Bernardo Vieira de Melo, Ayrton Senna, e Barreto de Menezes, não estariam completamente às cegas. Sem sinalização horizontal alguma e com a sinalização vertical deficiente e incompleta, estes importantes corredores viários mostram que a gestão municipal desconhece a Lei Federal que obriga o Município de Jaboatão a aplicar os recursos das multas de trânsito exclusivamente em sinalização, segurança viária e educação para o trânsito. Fica o registro e o apelo aos órgãos de controle que façam a sua parte para que a população de Jaboatão não sofra mais tanto tempo.
Fábio Júnior, por e-mail
Ruas esburacadas em Rio Doce
Me entregaram no bairro do Rio Doce, uma propaganda do ex-prefeito de Olinda, que agora é candidato a deputado estadual. Seria cômico, se não fosse trágico. No final da sua gestão, ele deixou inúmeras ruas esburacadas com as galerias de águas pluviais entupidas, a exemplo da Rua 27, na 5ª etapa do Rio Doce, que está dificultando o acesso de fiéis a uma igreja evangélica da sua religião e dos alunos e seus responsáveis a duas escolas. Ainda por cima, conseguiu eleger uma parente sua, aos trancos e barrancos, mas, ao que parece, não deixou dinheiro em caixa, pois essa atual prefeita praticamente não fez nada até agora.
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Cláudio de Melo, por e-mail
Promessas
O candidato ao governo de Pernambuco, embora tenha vivido o fracasso de sua gestão na Prefeitura, continua esbaldando promessas sem dizer como elas serão concretizadas. Respondendo a um questionamento na sabatina do dia 17 de agosto, sobre o assunto, ele respondeu que um documento apresenta as “diretrizes” de uma eventual gestão e que as propostas seriam consolidadas ao longo da campanha. Será mesmo?
Ana Menezes, por e-mail
Tragédia no Nepal
Que tragédia terrível a que ocorreu no Nepal, com as enchentes provocadas por um deslizamento de de terra, culminando na morte de dezenas de pessoas. Estamos vendo a cada ano inúmeras tragédias naturais... Muito por conta das constantes mudanças climáticas. Esse ano, inclusive, os especialistas demonstraram enorme preocupação com o El Niño, fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Enquanto o ser humano não tomar consciência de que precisa cuidar do meio ambiente, vivenciaremos mais e mais tragédias por toda parte do mundo.
Caio Mesquita, via redes sociais