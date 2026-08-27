Voz do Leitor, 27/08: Descarte irregular de lixo e degradação da Estrada do Sossego
A denúncia do leitor ocorre na Praia do Sossego, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, que solicita a requalificação do local
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Descarte irregular de lixo e degradação da Estrada do Sossego
Na Estrada do Sossego, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, existem diversos pontos de descarte de entulho, restos de construção e lixo às margens da estrada - não asfaltada - e junto à vegetação. Há um aspecto especialmente grave: a região está inserida na APA de Santa Cruz, unidade de conservação criada pelo Decreto Estadual nº 32.488/2008. Após a desativação da Penitenciária Barreto Campelo, em 2025, esperava-se que aquela região começasse um processo de recuperação e valorização ambiental e turística. O que as imagens mostram, entretanto, não é bem isso e merece atenção imediata: diferentes pontos da Estrada do Sossego estão recebendo resíduos, alguns deles avançando sobre a vegetação. Itamaracá vive uma oportunidade histórica de reconstruir sua vocação turística e ambiental após décadas de presença do sistema penitenciário. É incompatível com esse projeto permitir que áreas ambientalmente protegidas se transformem em depósitos clandestinos de lixo e entulho.
Francisco Santana, por e-mail
Democracia disfarçada
Não nos iludamos em pensar que exercendo nosso dever de voto iremos mudar a situação, não com as atuais regras eleitorais: na câmara federal 85% dos nossos representantes reivindicam a reeleição. Na atual conjuntura, a perpetuação é a regra. Continuaremos reconduzindo, com a mesma qualificação e ímpeto, os mesmos representantes ou seus descendentes. Esse contexto nos leva a crer que não vivemos numa democracia, no máximo vivemos num regime “sabor democracia”.
Carlos Alberto, por e-mail
Título de cidadão
Se esses títulos de cidadão concedidos por este ou aquele município já representam, em muitos casos, um gasto desnecessário, imaginem então esta aberração da Câmara de Olinda-PE: permitir que o vereador Alessandro Sarmento (PL-PE), obviamente para dar maior visibilidade à sua candidatura ao cargo de deputado estadual, viaje até o Estado de Alagoas para entregar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por intermédio de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, um título de cidadão conferido pelo Legislativo olindense. É o absurdo se juntando à aberração e, como sempre, com despesas bancadas pelo dinheiro do povo. Será que essas despesas com a viagem do vereador são legais?
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Silvio Romero, por e-mail
Cachês pagos com dinheiro público
Até quando os órgãos de controle como Tribunais de Contas, Ministério Público e controladorias vão ficar inertes quanto ao pagamento de cachês para lá de milionários a artistas por Prefeituras, Estados e até emendas parlamentares? Recentemente, só para servir de exemplo, uma famosa cantora sertaneja recebeu um cachê (por apenas um show), pasmem, de R$ 900 mil do município de Nova Belém-MG, que tem apenas 3 mil habitantes. Esse estratosférico valor corresponde a, nada mais nada menos, 9% do que a Prefeitura recebe do Fundo de Participação dos Municípios. E tudo sempre fica por isso mesmo.
Marco Wanderley, por e-mail
Valorizar a categoria de base
Quando você olha para a artilharia da Série B e vê o ex-centroavante do Sport, Mikael, como o artilheiro da competição, com 15 gols, percebemos que ele foi mal aproveitado e, consequentemente, mal negociado. Ele sempre demonstrou potencial ofensivo e faro de gol, principalmente dentro da área, graças ao seu porte físico. Além de um potente pé esquerdo. Espero que os próximos diretores possam olhar com mais carinho com a base do clube, pois é ela que irá garantir um futuro financeiro saudável para a instituição.
Lucas Holanda, por e-mail