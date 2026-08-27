Voz do Leitor, 27/08: Descarte irregular de lixo e degradação da Estrada do Sossego

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor ocorre na Praia do Sossego, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, que solicita a requalificação do local

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Descarte irregular de lixo e degradação da Estrada do Sossego

Na Estrada do Sossego, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, existem diversos pontos de descarte de entulho, restos de construção e lixo às margens da estrada - não asfaltada - e junto à vegetação. Há um aspecto especialmente grave: a região está inserida na APA de Santa Cruz, unidade de conservação criada pelo Decreto Estadual nº 32.488/2008. Após a desativação da Penitenciária Barreto Campelo, em 2025, esperava-se que aquela região começasse um processo de recuperação e valorização ambiental e turística. O que as imagens mostram, entretanto, não é bem isso e merece atenção imediata: diferentes pontos da Estrada do Sossego estão recebendo resíduos, alguns deles avançando sobre a vegetação. Itamaracá vive uma oportunidade histórica de reconstruir sua vocação turística e ambiental após décadas de presença do sistema penitenciário. É incompatível com esse projeto permitir que áreas ambientalmente protegidas se transformem em depósitos clandestinos de lixo e entulho.

Francisco Santana, por e-mail

Descarte irregular de lixo e degradação da Estrada do Sossego, na Ilha de Itamaracá - FRANCISCO SANTANA / VOZ DO LEITOR

Democracia disfarçada

Não nos iludamos em pensar que exercendo nosso dever de voto iremos mudar a situação, não com as atuais regras eleitorais: na câmara federal 85% dos nossos representantes reivindicam a reeleição. Na atual conjuntura, a perpetuação é a regra. Continuaremos reconduzindo, com a mesma qualificação e ímpeto, os mesmos representantes ou seus descendentes. Esse contexto nos leva a crer que não vivemos numa democracia, no máximo vivemos num regime “sabor democracia”.

Carlos Alberto, por e-mail

Título de cidadão

Se esses títulos de cidadão concedidos por este ou aquele município já representam, em muitos casos, um gasto desnecessário, imaginem então esta aberração da Câmara de Olinda-PE: permitir que o vereador Alessandro Sarmento (PL-PE), obviamente para dar maior visibilidade à sua candidatura ao cargo de deputado estadual, viaje até o Estado de Alagoas para entregar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por intermédio de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, um título de cidadão conferido pelo Legislativo olindense. É o absurdo se juntando à aberração e, como sempre, com despesas bancadas pelo dinheiro do povo. Será que essas despesas com a viagem do vereador são legais?

Silvio Romero, por e-mail

Cachês pagos com dinheiro público

Até quando os órgãos de controle como Tribunais de Contas, Ministério Público e controladorias vão ficar inertes quanto ao pagamento de cachês para lá de milionários a artistas por Prefeituras, Estados e até emendas parlamentares? Recentemente, só para servir de exemplo, uma famosa cantora sertaneja recebeu um cachê (por apenas um show), pasmem, de R$ 900 mil do município de Nova Belém-MG, que tem apenas 3 mil habitantes. Esse estratosférico valor corresponde a, nada mais nada menos, 9% do que a Prefeitura recebe do Fundo de Participação dos Municípios. E tudo sempre fica por isso mesmo.

Marco Wanderley, por e-mail

Valorizar a categoria de base

Quando você olha para a artilharia da Série B e vê o ex-centroavante do Sport, Mikael, como o artilheiro da competição, com 15 gols, percebemos que ele foi mal aproveitado e, consequentemente, mal negociado. Ele sempre demonstrou potencial ofensivo e faro de gol, principalmente dentro da área, graças ao seu porte físico. Além de um potente pé esquerdo. Espero que os próximos diretores possam olhar com mais carinho com a base do clube, pois é ela que irá garantir um futuro financeiro saudável para a instituição.

Lucas Holanda, por e-mail