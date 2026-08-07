Voz do Leitor, 07/08: Cratera coloca motoristas em risco em Casa Forte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Avenida Dezessete de Agosto, defronte ao número 1472, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Cratera coloca motoristas em risco em Casa Forte

Alô, Emlurb. Peço que mandem uma equipe à Avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte, pois, defronte ao número 1472, tem um buraco relativamente profundo e largo, que está ocupando quase que uma faixa, e além de prejudicar o tráfego da via, também coloca em risco os motoristas e motociclistas que por ali passam. É preciso tapar essa cratera o quanto antes para evitar um acidente, já que à noite a visibilidade diminui e o risco de cair no buraco aumenta.

Carlos Alberto Valente, por e-mail

Cratera coloca motoristas em risco em Casa Forte - CARLOS ALBERTO VALENTE / VOZ DO LEITOR

Patinetes desordenados em Paulista

Na cidade do Paulista, uma empresa está alugando patinetes elétricos que desenvolvem uma velocidade de até 20 km, que estão provocando uma grande transtorno para pedestre e motoristas, além de acidentes com crianças e adolescentes. Muitos menores de idade estão alugando os patinetes para irem às escolas. Presenciei dois casos recentes: no primeiro caso, uma adolescente desequilibrou-se e caiu em frente a um veículo e quase foi atropelada, ficando com várias escoriações; e, no mesmo dia, presenciei uma criança de aproximadamente 10 anos, que vinha da escola devidamente fardado, e empinou o patinete na minha frente. Tive que diminuir a velocidade com medo que ele caísse na frente do meu carro. Também não é incomum presenciar os usuários trafegando nas calçadas, pondo em risco os pedestres... Onde estão os órgãos públicos, Prefeitura, Ministério Público, Juizado da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar e os pais ou responsáveis por estes menores de idade. O uso dos patinetes tem que ter urgentemente normas rígidas e serem fiscalizados.

Amaro Silva, por e-mail

Assaltos diários no Recife

Pernambuco, nos últimos dois anos, formou centenas de novos policiais militares. Eu me pergunto: para quê? Não adianta garantir o aumento do efetivo policial se não os escalam de forma inteligente para coibir a violência das ruas. Pernambuco está entregue à bandidagem. Ladrões assaltam a luz do dia, pois sabem que não existe nenhuma operação em curso da Secretaria de Defesa Social para tornar o estado mais seguro. Por que não colocam blitzes policiais durante todo o dia, nas principais avenidas... Assim como acontece nas grandes cidades. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, é possível ver uma viatura a cada três quarteirões. Mas aqui no Recife, raramente nos deparamos com a Polícia Militar. Todos sabem que os bandidos estão assaltando de motocicletas, em busca de ouro (alianças e correntes), pois é mais "rentável" e não deixa rastro como os celulares, que podem ser rastreados ou bloqueados e inutilizados. É preciso uma ação ostensiva para fiscalizar as motocicletas, placas, saber se são roubadas, ver se os motociclistas têm passagem policial, etc. O recifense não tem mais segurança nem para ir à padaria comprar o pão. Vivemos com medo.

Renata Moreira, por e-mail

Recife abandonada

Não é preciso ir em lugares específicos da cidade para perceber o quão abandonada Recife está. A cidade toda fede com esgotos extravasando por toda parte (principalmente no centro), suas ruas são esburacadas, mal iluminadas e mal sinalizadas. O trânsito é caótico, o transporte público praticamente inexiste, e está em vias de ser extinto. Segurança pública é uma ficção. Milhares de pessoas mendigando nos sinais de trânsito e pelas ruas. E muito mais mazelas dignas de cidades do 3º mundo. Mas ao assistir uma propaganda da Prefeitura na TV, que custa caro, e é paga com o dinheiro dos nossos impostos, descubro que vivo na verdade num mundo paralelo, pois a cidade que aparece nas propagandas é coisa de 1º mundo. Acredita quem gosta de ser enganado.

Sérgio Lisboa, por e-mail

Ruas de Olinda e Paulistas sem pavimentação asfáltica

Dando suporte ao que declarou o colunista do Jornal do Commercio, Igor Maciel, com relação às convenções partidárias, elas são usadas para encenar forças e esconder problemas, como este da foto, registrado na confluência da Rua 27, na 5ª etapa do Rio Doce, em Olinda, com a Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, em Paulista, com as vias sem pavimentação asfáltica. Portanto, ao invés dessas convenções partidárias serem realizadas em locais fechados e luxuosos, deveriam ser encenadas nesses locais abertos, junto ao povão que sofre tanto com o descaso do Estado e das Prefeituras.

Cláudio de Melo, por e-mail