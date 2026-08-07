Atlantic City é uma Las Vegas reduzida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Para quem adora cassinos e está em Nova York, não precisa ir a Las Vegas, que fica a cinco horas de voo. Pertinho, está Atlantic City, a apenas duas horas e meia de Nova York. A cidade se tornou uma excelente opção para quem deseja combinar turismo urbano com um clima de balneário. Não tem todo o charme de Las Vegas, mas reserva alguns encantos, como 12 enormes cassinos à beira-mar, 100 lojas de outlet, de grifes famosas, e ótimos restaurantes.



Fora dos guias das excursões, a dica é ir até os boxes 79 e 80 da Estação Rodoviária, na esquina da 8ª Avenida com a Rua 42. Lá são vendidas as passagens de ida e volta em confortáveis ônibus, por US$ 35 (R$ 56), que ainda dão direito a US$ 20 (R$ 32) em fichas para jogar nos cassinos. De qualquer forma, é um programa para um dia inteiro.



Seu principal cartão-postal é o famoso Boardwalk, um calçadão de madeira inaugurado em 1870 e considerado o mais antigo do mundo. Com quase dez quilômetros de extensão, ele margeia praias de areia clara e reúne hotéis, restaurantes, lojas, bares e atrações que mantêm um movimento intenso durante todo o ano, especialmente no verão.



Atlantic City viveu seu auge nas primeiras décadas do século XX, quando era o principal balneário da costa atlântica americana. Nas décadas de 1970 e 1980, ganhou novo impulso com a legalização dos cassinos, tornando-se o segundo maior polo de jogos dos Estados Unidos, atrás apenas de Las Vegas.



Hoje, grandes complexos hoteleiros dominam a paisagem. Cassinos como Borgata, Hard Rock, Ocean Casino Resort, Caesars, Tropicana e Harrah's oferecem muito mais do que mesas de pôquer e roletas. São verdadeiros centros de entretenimento, com shows internacionais, restaurantes de chefs renomados, spas, casas noturnas e centros de convenções.



Mesmo quem não tem interesse pelos jogos encontra diversas atrações. O histórico Steel Pier, construído sobre o mar, reúne roda-gigante, brinquedos radicais e uma das melhores vistas do Oceano Atlântico. As praias são amplas, limpas e muito procuradas por famílias durante o verão americano.



Outro atrativo importante são as compras. Nos arredores do Boardwalk está o Tanger Outlets, com dezenas de lojas de grandes marcas oferecendo preços bastante competitivos, tornando Atlantic City um destino interessante também para quem pretende renovar o guarda-roupa.



A gastronomia acompanha a diversidade da cidade. Frutos do mar frescos dividem espaço com tradicionais steakhouses, restaurantes italianos e casas especializadas na culinária americana. Muitos estabelecimentos oferecem vista para o mar, criando uma atmosfera descontraída que contrasta com o luxo dos cassinos.



Para quem estiver nos Estados Unidos durante grandes eventos esportivos, Atlantic City ganha ainda mais importância por sua proximidade com o MetLife Stadium, em East Rutherford, palco de importantes partidas internacionais. Muitos turistas optam por se hospedar na cidade, aproveitando seus hotéis, preços competitivos e a possibilidade de combinar praia, entretenimento e compras antes ou depois dos jogos.



A ligação com Nova York é bastante simples. Ônibus, carros e excursões percorrem diariamente o trajeto, permitindo, inclusive, um bate-volta. Também há linhas ferroviárias e acesso facilitado pelas modernas rodovias de New Jersey.



Depois de enfrentar um período de declínio no início dos anos 2000, Atlantic City passou por um processo de revitalização. Novos investimentos em hotéis, gastronomia, eventos e entretenimento devolveram dinamismo ao destino, que hoje procura diversificar sua economia para além dos cassinos.



Para o visitante brasileiro, Atlantic City representa uma agradável surpresa. Une praias, boa infraestrutura, hotéis de diferentes categorias, excelentes opções de compras e uma vida noturna movimentada. É um destino que mostra um lado menos conhecido dos Estados Unidos, onde o charme do litoral se mistura ao glamour dos grandes resorts e à tradição dos cassinos, criando uma experiência diferente daquela encontrada nas grandes metrópoles americanas.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1