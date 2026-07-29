Voz do Leitor, 29/07: Lixo não recolhido no Recife
Leitor da coluna denuncia o não recolhimento de fios e cabos de aços de empresas de telefonia e internet espalhados pelas ruas da cidade
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Lixo não recolhido no Recife
A ausência diária de política pública em combater e recolher o lixo orgânico, além de outros materiais, é visível por todo o município. Da Zona Norte até a Zona Sul, incluindo a Zona Oeste e o Centro. Encontramos, por exemplo, nas ruas e avenidas, metralhas, canais imundos, fios e cabos de aços de empresas de telefonia e internet, e a Prefeitura do Recife/Emlurb não tomam as providências de limpar e recolher. Afinal, pagamos impostos todo ano para ver no mínimo o município limpo dessas sujeiras.
Augusto César, por e-mail
Taxação
Os produtos que ficaram isentos da taxação pelos Estados Unidos subiram de preço vertiginosamente. A picanha fatiada, por exemplo, que estava sendo vendida nos supermercados em torno dos R$ 50,00 pulou para R$ 70,00, e a charque mais barato, tipo Ponta de Agulha, não sai agora por menos de R$ 47,00. Já a uva preta, sem semente, de Petrolina, doce como mel, por ser taxada, baixou consideravelmente de preço. O brasileiro que sempre se contentou com o resto do que é exportado, agora está “rezando” para Trump não fazer mais essas isenções.
Cláudio de Melo, por e-mail
Falta de respeito de ciclistas na orla de Candeias
Nada faz crer que a Prefeitura do Jaboatão tenha a menor vontade de coibir a falta de respeito por parte de ciclistas irresponsáveis que atormentam a vida dos usuários da orla de Candeias. Não obstante a publicação de queixa de autoria do signatário, publicada no Jornal do Commercio (voz do leitor) de 22 de abril, a situação continua inalterada, pois por ali trafegam impunemente, além dos ditos ciclistas, pessoas com triciclos, alguns inclusive motorizados. Lamentável que a inoperante prefeitura do Jaboatão não tome as medidas cabíveis para acabar com aquela baderna que fere de morte o direito de quem precisa fazer corridas/caminhadas naquele equipamento. Saliente-se ainda que a inércia da Prefeitura conta com o beneplácito dos ilustres e não menos inoperantes, os vereadores da cidade.
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Jefferson Marques, por e-mail
PIB brasileiro
O ministro da Fazenda Dário Durigan, em entrevista recente na Rádio Jornal, defendeu a atual política monetária do Brasil. Um país que hoje deve 81% do PIB não tem o que defender. O ministro comparou o nosso percentual com Japão e Estados Unidos. Ministro, o povo não é bobo, como comparar a nossa dívida com duas potências que tem uma taxa anual na faixa de 2% a.a enquanto a nossa taxa Selic está em 14,25% a.a?
Maurício Lacet, por e-mail
Sport despenca na tabela
Mais uma vez o Sport desperdiça pontos preciosos jogando em casa nessa Série B, ao ceder o empate para o Cuiabá. A diretoria rubro-negra mais uma vez se equivocou... Primeiro, ao efetivar Marcio Goiano e, depois, ao trazer o limitado treinador Gilmar dal Pozzo. Isso só mostra que os dirigentes que estão no clube não entendem nada de futebol e estão brincando de gestão. Agora, o time, que brigava no G-4, despencou na tabela e está a apenas nove pontos do primeiro time na zona do rebaixamento. Se não se cuidar, vai brigar para não cair.
Lucas Holanda, por e-mail