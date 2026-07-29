Voz do Leitor, 29/07: Lixo não recolhido no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leitor da coluna denuncia o não recolhimento de fios e cabos de aços de empresas de telefonia e internet espalhados pelas ruas da cidade

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Lixo não recolhido no Recife

A ausência diária de política pública em combater e recolher o lixo orgânico, além de outros materiais, é visível por todo o município. Da Zona Norte até a Zona Sul, incluindo a Zona Oeste e o Centro. Encontramos, por exemplo, nas ruas e avenidas, metralhas, canais imundos, fios e cabos de aços de empresas de telefonia e internet, e a Prefeitura do Recife/Emlurb não tomam as providências de limpar e recolher. Afinal, pagamos impostos todo ano para ver no mínimo o município limpo dessas sujeiras.

Augusto César, por e-mail

Taxação

Os produtos que ficaram isentos da taxação pelos Estados Unidos subiram de preço vertiginosamente. A picanha fatiada, por exemplo, que estava sendo vendida nos supermercados em torno dos R$ 50,00 pulou para R$ 70,00, e a charque mais barato, tipo Ponta de Agulha, não sai agora por menos de R$ 47,00. Já a uva preta, sem semente, de Petrolina, doce como mel, por ser taxada, baixou consideravelmente de preço. O brasileiro que sempre se contentou com o resto do que é exportado, agora está “rezando” para Trump não fazer mais essas isenções.



Cláudio de Melo, por e-mail

Falta de respeito de ciclistas na orla de Candeias

Nada faz crer que a Prefeitura do Jaboatão tenha a menor vontade de coibir a falta de respeito por parte de ciclistas irresponsáveis que atormentam a vida dos usuários da orla de Candeias. Não obstante a publicação de queixa de autoria do signatário, publicada no Jornal do Commercio (voz do leitor) de 22 de abril, a situação continua inalterada, pois por ali trafegam impunemente, além dos ditos ciclistas, pessoas com triciclos, alguns inclusive motorizados. Lamentável que a inoperante prefeitura do Jaboatão não tome as medidas cabíveis para acabar com aquela baderna que fere de morte o direito de quem precisa fazer corridas/caminhadas naquele equipamento. Saliente-se ainda que a inércia da Prefeitura conta com o beneplácito dos ilustres e não menos inoperantes, os vereadores da cidade.

Jefferson Marques, por e-mail

PIB brasileiro

O ministro da Fazenda Dário Durigan, em entrevista recente na Rádio Jornal, defendeu a atual política monetária do Brasil. Um país que hoje deve 81% do PIB não tem o que defender. O ministro comparou o nosso percentual com Japão e Estados Unidos. Ministro, o povo não é bobo, como comparar a nossa dívida com duas potências que tem uma taxa anual na faixa de 2% a.a enquanto a nossa taxa Selic está em 14,25% a.a?

Maurício Lacet, por e-mail

Sport despenca na tabela

Mais uma vez o Sport desperdiça pontos preciosos jogando em casa nessa Série B, ao ceder o empate para o Cuiabá. A diretoria rubro-negra mais uma vez se equivocou... Primeiro, ao efetivar Marcio Goiano e, depois, ao trazer o limitado treinador Gilmar dal Pozzo. Isso só mostra que os dirigentes que estão no clube não entendem nada de futebol e estão brincando de gestão. Agora, o time, que brigava no G-4, despencou na tabela e está a apenas nove pontos do primeiro time na zona do rebaixamento. Se não se cuidar, vai brigar para não cair.

Lucas Holanda, por e-mail