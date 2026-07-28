Voz do Leitor, 28/07: Via sem capinação em Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua José Mário de Oliveira, no bairro de Candeias, no município do Jaboatão dos Guararapes

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Via sem capinação em Jaboatão

Para os moradores da Rua José Mário de Oliveira, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, o retorno de alto valor do IPTU ainda não chegou. Moradores questionam o prefeito Mano Medeiros sobre o orçamento de quase R$ 2,5 bilhões para este ano. Será que não sobrou nada ao menos pada mandar capinar a via? De que adianta novos parques e orla revitalizada, se não podemos sair de casa com este caos urbano instalado? Com a resposta a administração municipal que tem invertido as prioridades da cidade, que detém a segunda maior arrecadação do estado.

Fábio Júnior, por e-mail

Rua sem capinação no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes - FÁBIO JÚNIOR / VOZ DO LEITOR

Cobrança indevida do aplicativo Move Driver

Deixei meu carro elétrico para carregar no Hospital Português, no último domingo, 26. O serviço é terceirizado à empresa move Driver. Ao retornar ao carro, fui surpreendido pela cobrança de R$ 20,00, a título de ociosidade, mas meu carro não estava 100% carregado, apenas 38%. Além disso, o aplicativo não é nada amigável, muito complicado, pelo menos para os usuários. Alerto para os desavisados que a empresa não agiu de forma ética, esquecendo-se que existem concorrentes sérios, que agem de acordo com as boas práticas empresariais, respeitando os clientes.

Carlos Alberto, por e-mail

Ataque de Milei a Alexandre de Moraes

Em discurso na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro, o presidente da Argentina Javier Milei xingou em linguagem bastante rasteira e vulgar o ministro do STF, Alexandre Moraes. Para o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, "a fala foi desrespeitosa e incompatível com a civilidade". Vou mais além, não é digna do cargo que, equivocadamente, lhe foi dado pelos argentinos, mas de um autêntico moleque.

Sylvio Belém, por e-mail

Apoio ruim

Segundo o jornal Brasil de Fato, a aprovação de Javier Milei despencou para 35% e o índice de desaprovação superou os 60%, após escândalos de corrupção e agravamento da crise na Argentina. Então, eu não entendo como um candidato à presidente, no lançamento da sua candidatura, aceita o apoio dele. É a mesma coisa que eu declarar que um colega de trabalho, bandido, é meu amigo. Parafraseando um dito popular: “Me diga quem te apoia que eu te direi quem és!”.



Cláudio de Melo, por e-mail

Cibersegurança e dinheiro público

A Lei nº 14.133/2021 reforça que toda contratação pública deve ser precedida de planejamento, estudo técnico e demonstração da proposta mais vantajosa para a Administração. No caso da cibersegurança, essa análise deve considerar não apenas o preço, mas também desempenho, cobertura, suporte técnico, custo total de propriedade e capacidade de resposta a incidentes. A sociedade pernambucana tem o direito de conhecer como essas escolhas são feitas. Transparência não fortalece apenas o controle social; fortalece também a confiança nas instituições públicas. Num Estado em que recursos são escassos e as necessidades da população são crescentes, a boa gestão exige duas responsabilidades simultâneas: proteger a infraestrutura digital que sustenta os serviços públicos e utilizar, sempre que possível e tecnicamente adequado, os instrumentos de contratação que proporcionem maior eficiência ao gasto público. A economia de hoje pode ser o investimento social de amanhã. Mas, para isso, é indispensável que decisões estratégicas sejam tomadas com base em critérios técnicos, comparações transparentes e compromisso permanente com o interesse público.

Rodolfo Dias, por e-mail