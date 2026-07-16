Voz do Leitor, 16/07: Enorme cratera coloca motoristas em perigo em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor ocorre na Rua Coronel Joaquim Antunes, em frente ao colégio Brites de Albuquerque e na esquina do Colégio 2001, em Bairro Novo

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Enorme cratera coloca motoristas em perigo em Olinda

Alô, Prefeitura de Olinda. Uma enorme cratera está aberta há meses na Rua Coronel Joaquim Antunes, em frente ao colégio Brites de Albuquerque e na esquina do Colégio 2001, em Bairro Novo. Começou como um buraco pequeno e, com as chuvas de maio e junho, foi aumentando. Agora virou um buraco que está servindo de descarte irregular de lixo... Isso bem no meio da faixa de carros. Sem falar que essa situação ocorre perto de escolas e com circulação grande de crianças e idosos. Um absurdo que, até agora, a gestão municipal não deu nenhuma previsão de reparo.

Alexandre Raposo, por e-mail

Enorme cratera coloca motoristas em perigo em Olinda - ALEXANDRE RAPOSO / VOZ DO LEITOR

Morosidade da justiça

Há décadas, ao tomar posse, todos os presidentes do TJPE assumem o compromisso de trabalhar no sentido de que os jurisdicionados tenham uma justiça mais célere; entretanto, em alguns casos, a morosidade milita contra tal compromisso. Cito como exemplo o processo nº 0019740-33.2025.8.17.2001, no qual a apelação foi distribuída em 25 de julho de 2025 e encontra-se “concluso para decisão” desde 6 de agosto de 2025 e, até hoje, sequer foram apreciados os pressupostos de admissibilidade, apesar dos vários pedidos de agilização através de e-mail dirigidos ao gabinete do desembargador relator. Assim, a conclusão a que se chega é de que não basta apenas a boa intenção em se fazer uma justiça mais ágil, é preciso que todos os seus integrantes estejam conscientes de sua importância para que se alcance o objetivo comum e que possamos ter uma justiça digna deste nome. Pois como disse Rui Barbosa, no famoso discurso “Oração aos Moços”, escrito em 1920: "Mas a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.”

Mauricio Cavalcanti, por e-mail

Obras paralisadas em Jaboatão

Daqui a pouco estamos caminhando para 10 anos de obras paradas no município do Jaboatão dos Guararapes. Os canais do Rio das Velhas, Garapeira, Cajueiro Seco e Aritana continuam com as obras paralisadas, em uma cidade cujo orçamento gira em torno de R$ 2,5 bilhões. Fica o apelo para que o governo municipal aproveite o momento de estreito relacionamento com o governo estadual e faça convênios para retomar as obras e devolver um pouco de dignidade aos pagadores de IPTU da segunda maior cidade em arrecadação de Pernambuco.

Fábio Júnior, por e-mail

Estado sem mudança

Quando nós, pobres eleitores mortais, conseguiremos por fim à reeleição no Brasil? É um absurdo. Todos os candidatos que disputam a reeleição gastam milhões de reais em despesas desnecessárias, com o objetivo de conquistar votos. Em Pernambuco, desde o início do atual governo, ouvimos, lemos e assistimos a campanhas publicitárias milionárias informando que Pernambuco é um Estado de mudança. Até agora, porém, a transportadora não bateu à nossa porta e nem sequer os móveis foram embalados para essa tão anunciada mudança. Basta ver o exemplo do metrô, que continua parado.

Sílvio Romero, por e-mail

Baile espanhol na Copa do Mundo

Na minha opinião, o futebol mais bonito dessa Copa do Mundo é o da seleção da Espanha, que deu um verdadeiro baile na seleção da França. Eu ainda não tinha assistido a um jogo tão eletrizante e bonito quanto o dos espanhóis. O seu esquema tático anulou por completo as opções dos franceses, impondo uma superioridade técnica, tática e física esmagadora. A Espanha jogou com tamanha facilidade, empreendida pela frieza dos seus jogadores, que envolveu o seu rival com excesso de passes e sem quase nenhum erro. Chega à final com méritos.

Cláudio de Melo, por e-mail