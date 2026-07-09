Voz do Leitor, 09/07: Raiz de árvore destrói calçada e provoca perigosos desníveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor ocorre na Rua Maria Carolina, defronte ao número 713 e próximo ao ponto de táxi, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

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Raiz de árvore destrói calçada e provoca perigosos desníveis

Vejam a situação desta calçada localizada na Rua Maria Carolina, defronte ao número 713 e próximo ao ponto de táxi, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. As raízes dessa frondosa árvore impede de a calçada ficar em perfeito estado e, com isso, cria armadilhas para pedestres que transitam pelo local, diante dos inúmeros obstáculos. Será que a Prefeitura do Recife não tem condições de solucionar este problema? Deixar a calçada sem desníveis e sem colocar a segurança dos pedestres em risco?

Genival Paparazzi, por e-mail

Raiz de árvore destrói calçada e provoca perigosos desníveis - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Buraqueira na Guabiraba

Quero através desse conceituado jornal chamar atenção da Prefeitura do Recife/ Emlurb para o estado que se encontra um dos acessos que vai para a Vila Aritana, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte da cidade. São verdadeiras crateras que dificultam a passagem não só dos veículos, como também dos pedestres, além de causar constantes engarrafamentos. É um verdadeiro transtorno. Peço tomem uma providência para a resolução do problema.

André José, por e-mail

Operadora Claro

Logo quando eu aderi ao plano pré-pago da operadora Claro, ela me enviava mensagens, todos os meses, lembrando dos prazos da colocação dos créditos. Agora, além de me bombardear, diariamente, com as suas propagandas de outros planos de adesão, os quais não me interessam, possui uma forma “delicada” de me lembrar desses pagamentos. Simplesmente ela corta o sinal por onde eu faço as minhas ligações telefônicas, e impede, também, de serem realizadas mensagens via zap, mesmo àquelas que antes eu fazia via Bluetooth. Absurdo.



Cláudio de Melo, por e-mail

Fracasso da seleção na Copa

É triste mais é a realidade. Em pouco mais de oito décadas de vida, jamais vi uma seleção brasileira fazer uma apresentação tão medíocre como na derrota para a Noruega. A seleção de Carlo Ancelotti deveria comer grama em campo e fazer prevalecer que somos pentacampeões do mundo. Mas, infelizmente, parecia ser formada por jogadores amadores e inexperientes e que jamais jogaram uma competição internacional. Faltou liderança fora e dentro de campo. E não adianta ficar criticando a CBF pelos erros administrativos passados, já que o técnico é um dos mais vitoriosos do mundo, assim como a maioria dos jogadores convocados joga nas melhores equipes do planeta. A Copa do Mundo já era, agora é pensar urgentemente em 2030.

Paulo Panossian, por e-mail

Pequenez de Neymar na seleção brasileira

Neymar concluiu sua passagem pela nossa seleção, deixando um rastro de frustração e muita decepção. Personagem diminuto, não pode, por seu desempenho como pessoa e jogador, nem de longe ser comparado a Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Logo será esquecido. É questão de tempo.

Sylvio Belém, por e-mail

Buraco coloca em risco motoristas e pedestres na Mustardinha

Alô, pessoal da Emlurb. Peço que olhem com atenção para a situação do bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife. Há cerca de dois meses, esse buraco permanece aberto na Avenida Manoel Gonçalves da Luz, em frente ao nº 534. Trata-se da principal via do bairro e a situação já está colocando em risco moradores e motoristas. Pessoas já se machucaram e veículos também foram danificados. E o problema não se resume a esse buraco. Ao longo de toda a avenida, há diversos pontos de abandono, com galerias pluviais abertas e buracos nas calçadas, comprometendo a segurança de quem passa pelo local diariamente.

Matheus Félix, por e-mail