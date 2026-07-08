Voz do Leitor, 08/07: Ponte com guarda-corpo de concreto destruído em Limoeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre em ponte localizada na entrada do município de Limoeiro, no Agreste Setentrional de Pernambuco

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Ponte com guarda-corpo de concreto destruído em Limoeiro

Todos os dias, moradores do Recife e da Região Metropolitana denunciam nesta coluna situações de precariedades em suas cidades... E se nos municípios maiores e com maior orçamento, os problemas são diversos, imagina o descaso nas cidades do interior do estado. Aqui na PE-60, na entrada de Limoeiro, uma ponte está sem o corrimão há anos. É um local que passa muitas pessoas em direção à UPA que tem nas proximidades. De quem é a responsabilidade, da Prefeitura ou do DER? Independente de quem seja, o problema precisa ser resolvido.

Genival Paparazzi, por e-mail

Ponte com corrimão destruído na entrada de Limoeiro - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

EUA eliminado da Copa mesmo com interferência de Trump

O presidente Donald Trump, cujas controversas iniciativas frequentemente geram instabilidade global e dividem a opinião pública americana, acumula também um histórico de reveses políticos. No episódio mais recente, Trump interveio junto à Fifa para tentar anular a suspensão do jogador norte-americano Folarin Balogun, expulso na partida contra a Bósnia. O pedido acabou infelizmente sendo acatado pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, permitindo que Balogun entrasse em campo contra a Bélgica na última segunda-feira, dia 6. O desfecho, contudo, não foi o esperado: a seleção dos EUA sofreu uma goleada por 4x1 e foi eliminada da competição, transformando a interferência política em mais um desgaste para a imagem da Casa Branca.

Paulo Panossian, por e-mail

Caos social no Recife

É inadmissível que a Prefeitura do Recife permita que pessoas em estado de vulnerabilidade utilizem o espaço público entre as Avenidas Domingos Ferreira e a Visconde de Jequitinhonha, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, e façam o que querem. Um grupo de pessoas em situação de rua armou uma lona e seus ocupantes vêm incomodando a todos que por ali passam. E, à noite, se torna mais perigoso pois os mesmos usam drogas. Alô, Prefeitura do Recife e Polícia Militar, façam algo para melhorar o bairro.

Maria José, por e-mail

Sumiço de contêiner

Só no Recife acontece esse tipo de coisa. A Associação Bike Anjo - uma organização que ajuda as pessoas a aprender e praticar suas pedaladas, recomendações de rotas, acompanhamento no trânsito e outras atuações na questão da mobilidade através da bicicleta - tinha um contêiner na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, na região central da capital, onde guardavam as bikes utilizadas nas aulas. Entretanto, do nada, o contêiner simplesmente desapareceu. Ninguém sabe quem recolheu o equipamento de armazenamento, mas acredita-se ter sido a Prefeitura do Recife. Caso sim, por que a Associação Bike Anjo não foi notificada? Que gestão municipal é essa que não se comunica e não informa as coisas corretamente?

Mateus Henrique, via redes sociais