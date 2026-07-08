Voz do Leitor, 08/07: Ponte com guarda-corpo de concreto destruído em Limoeiro
A denúncia do leitor da coluna ocorre em ponte localizada na entrada do município de Limoeiro, no Agreste Setentrional de Pernambuco
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Ponte com guarda-corpo de concreto destruído em Limoeiro
Todos os dias, moradores do Recife e da Região Metropolitana denunciam nesta coluna situações de precariedades em suas cidades... E se nos municípios maiores e com maior orçamento, os problemas são diversos, imagina o descaso nas cidades do interior do estado. Aqui na PE-60, na entrada de Limoeiro, uma ponte está sem o corrimão há anos. É um local que passa muitas pessoas em direção à UPA que tem nas proximidades. De quem é a responsabilidade, da Prefeitura ou do DER? Independente de quem seja, o problema precisa ser resolvido.
Genival Paparazzi, por e-mail
EUA eliminado da Copa mesmo com interferência de Trump
O presidente Donald Trump, cujas controversas iniciativas frequentemente geram instabilidade global e dividem a opinião pública americana, acumula também um histórico de reveses políticos. No episódio mais recente, Trump interveio junto à Fifa para tentar anular a suspensão do jogador norte-americano Folarin Balogun, expulso na partida contra a Bósnia. O pedido acabou infelizmente sendo acatado pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, permitindo que Balogun entrasse em campo contra a Bélgica na última segunda-feira, dia 6. O desfecho, contudo, não foi o esperado: a seleção dos EUA sofreu uma goleada por 4x1 e foi eliminada da competição, transformando a interferência política em mais um desgaste para a imagem da Casa Branca.
Paulo Panossian, por e-mail
Caos social no Recife
É inadmissível que a Prefeitura do Recife permita que pessoas em estado de vulnerabilidade utilizem o espaço público entre as Avenidas Domingos Ferreira e a Visconde de Jequitinhonha, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, e façam o que querem. Um grupo de pessoas em situação de rua armou uma lona e seus ocupantes vêm incomodando a todos que por ali passam. E, à noite, se torna mais perigoso pois os mesmos usam drogas. Alô, Prefeitura do Recife e Polícia Militar, façam algo para melhorar o bairro.
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Maria José, por e-mail
Sumiço de contêiner
Só no Recife acontece esse tipo de coisa. A Associação Bike Anjo - uma organização que ajuda as pessoas a aprender e praticar suas pedaladas, recomendações de rotas, acompanhamento no trânsito e outras atuações na questão da mobilidade através da bicicleta - tinha um contêiner na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, na região central da capital, onde guardavam as bikes utilizadas nas aulas. Entretanto, do nada, o contêiner simplesmente desapareceu. Ninguém sabe quem recolheu o equipamento de armazenamento, mas acredita-se ter sido a Prefeitura do Recife. Caso sim, por que a Associação Bike Anjo não foi notificada? Que gestão municipal é essa que não se comunica e não informa as coisas corretamente?
Mateus Henrique, via redes sociais