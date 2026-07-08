fechar
Artigo | Notícia

Não para as paredes…

Afinal, a forma como a Corte Superior interpreta a legislação infraconstitucional ecoa junto aos Tribunais de Justiça e nos Regionais Federais

Por ERIK LIMONGI SIAL Publicado em 08/07/2026 às 5:00

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A alteração levada a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça, com relação ao seu Regimento Interno, franqueando a seus ministros a possibilidade de participarem de julgamento mesmo sem terem assistido à respectiva sustentação oral, na pressuposição de se entenderem habilitados a decidir a controvérsia - sob a perspectiva de poderem assistir àquela posteriormente -, foi objeto de merecida critica.

Tribunal da Cidadania, investido do mister de uniformizar a interpretação da legislação federal, a alteração, de fato, causa espécie. Afinal, a forma como a Corte Superior interpreta a legislação infraconstitucional ecoa junto aos Tribunais de Justiça e nos Regionais Federais.
Já foi dito em múltiplas manifestações que a sustentação oral, a cargo do advogado, quando da sessão de julgamento, a par de estar prevista na legislação procedimental, é a exteriorização plena do direito de defesa.

Agregue-se a isso uma perspectiva menos dogmática e mais pragmática. Petições e memoriais não exalam emoções. E julgadores, mesmo investidos da imparcialidade, são seres humanos.
Por óbvio não se olvida que a tecnologia impregna a rotina da sociedade, e o Direito, enquanto ciência social, obviamente há de acompanhar essa evolução. Nada mais natural. Se antes os processos tinham seus atos compendiados em folhas impressas, a tecnologia oportunizou que se inaugurasse a tramitação eletrônica, em prol da agilização processual (já que "justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”, já professava Rui Barbosa), e, nessa toada, que as sessões de julgamento, antes presenciais, pudessem sê-lo igualmente telepresenciais ou virtuais (essas últimas apenas para os recursos que, a título de exceção, a legislação não admita a sustentação oral).

Mas, ainda que sob o influxo da modernização, a tônica da lei sempre foi de que o julgador apenas poderá compor a bancada julgadora caso tenha presenciado a sustentação oral.
Assim, a alteração regimental pelo STJ, mesmo sob o verniz da agilização, termina por relegar à uma secundária fonte de consulta, a ser eventualmente usada, ato que - insofismavelmente - integra o âmago da interface dialética que numa contenda se dá entre o direito de ação e aquele de ampla defesa.

Não se está a pôr em xeque a seriedade e o compromisso judicante do magistrado com assento no Tribunal da Cidadania, mas pontuar que a possibilidade de auscultar a sustentação oral em momento ulterior não assegura que de fato venha a sê-lo, notadamente quando se tem em mira a - notória - avalanche de processos que diariamente pululam nos escaninhos jurisdicionais. E não se precisa recorrer à história e à Roma pré-imperial para intuir da imprescindibilidade da sustentação oral para a formação do convencimento dos pretores. Cicero, o maior dos tribunos do Lácio, ao fazer suas sustentações em pleno fórum e dar vida e voz à retórica no exercício tribunalício, certamente jamais cogitou de falar para as colunas de mármore do Palatino. A experiência reafirma a essencialidade dos 15 minutos que a legislação assinala ao advogado para a defesa oral das razões de seu constituinte, seja ele uma corporação, empresa local ou um cidadão, dando rosto, cor e eco às nuances que singularizam a contenda enquanto extravasamento da vida real, prevenindo a reprodução estéril de recursos e perenização dos litígios.

Se à política o que é da política e ao Direito o que é do Direito - já vaticinou o Ministro Luiz Edson Fachin, à frente do Supremo Tribunal Federal -, cabe não perder de foco que às partes não é dado levar ao Bispo as querelas que competem ao Judiciário. Se o dito popular ventila que a vida imita a arte, assim não o é no Direito, onde as paredes não têm ouvidos e os 15 minutos da sustentação oral por certo não se destinam a 15 minutos de fama.

Erik Limongi Sial é advogado e sócio fundador do Limongi Advocacia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Violência que se repete
INSEGURANÇA

Violência que se repete
Falta formação profissional
TRABALHO

Falta formação profissional

Compartilhe

Tags