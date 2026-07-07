Voz do Leitor, 07/07: Calçada destruída e cheia de entulhos
A denúncia da leitora da coluna ocorre na Rua Nicarágua, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, que solicita a devida limpeza e manutenção
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Calçada destruída e cheia de entulhos
Gostaria de solicitar a Emlurb/ Prefeitura do Recife a retirada do lixo e entulhos que se encontram na calçada da Rua Nicarágua, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte da capital. Peço também que aproveitem e promovam a execução do projeto Calçada Legal... Os pedestres que moram na região precisam desse espaço bem cuidado e limpo, e não do atual desleixo que se encontra.
Izabel Wanderley, por e-mail
Festa sem banheiro
A tricentenária Festa de Nossa Senhora do Carmo vem aí e nossas autoridades sabem da multidão que ela atrai para o abandonado centro do Recife. Custava apressar a reforma do banheiro publico da Avenida Dantas Barreto? Pois há mais de três meses a obra começou e não prosseguiu. Se a Prefeitura da Cidade do Recife tivesse uma zeladoria atenta, o recifense não se aborreceria com um problema desses. A pergunta que os devotos da Festa da Carmo vão fazer: o Recentro serve para quê?
Nelson Cunha, por e-mail
Administração política
Torcer pelo Brasil é natural. Trabalhar pela reeleição da atual governadora, após uma administração reconhecida pelas suas realizações, torna-se um gesto até de gratidão cívica. Além de inúmeros projetos relevantes em todo Estado, a reconstrução do Hospital da Restauração, o maior hospital público do Norte e Nordeste por si só, demonstra a dimensão de seu trabalho. O contraste com a gestão do alcaide conhecido como "prefeito das pracinhas", é evidente. Sua administração deixou a cidade suja, insegura e marcada pelo número de pessoas vivendo em situação de rua. Uma gestão municipal muito aquém das necessidades da população.
Ana Menezes, por e-mail
Fiasco na Copa do Mundo
Mais um fiasco da seleção brasileira. Pelo menos para mim não foi nenhuma surpresa, afinal, o Brasil nos últimos anos não fez uma única apresentação que chegasse a convencer. Pior, nesse período, nossa equipe teve cin otécnicos (Tite, Ramon, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Ancelotti). Este último pegou uma seleção que estava até ameaçada de não se classificar. Na Copa, o time continuou sem fazer uma apresentação convincente. Pois vejamos, empatou com o Marrocos numa atuação sofrível, ganhou do fraquíssimo Haiti (mas não serve de exemplo), se engasgou para ganhar do Japão e perdeu para a Noruega. Neste último, Ancelotti cometeu uma série de erros: deixou o meio de campo totalmente desguarnecido, não permitiu que Vinícius Júnior batesse o primeiro pênalti, não colocou uma marcação mais acirrada em cima do melhor jogador da Noruega, Haaland. Para completar, temos uma CBF sem planejamento e cheia de escândalos. A continuar assim, corremos um grande risco de nem irmos para próxima Copa.
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Marco Wanderley, por e-mail
Enormes crateras no Janga
O prefeito de Paulista, Sr. Ramos, parece só considera que a cidade é composta pelo bairro de Jardim Paulista, onde ele mora. Enquanto que no Janga, especificamente no Conjunto Beira Mar, estamos com as duas principais ruas - Dr. Luiz Ignácio de Andrade Lima e Honorato Fernandes da Paz - com enormes crateras, como a imagem. Prefeito, se não mandar tapar as crateras, os ônibus deixarão de atender a população. Solicitamos com urgência a recuperação dessas vias públicas. Pagamo simportas para isso.
Airton Júnior, por e-mail