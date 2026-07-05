Voz do Leitor, 05/07: Buraco em Pau Amarelo causa transtorno a motoristas
A denúncia do leitor da coluna ocorre na entrada da Rua José Geraldo Castro Paes, no bairro de Pau Amarelo, no município do Paulista
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Buraco em Pau Amarelo causa transtorno a motoristas
Venho através desta importante coluna denunciar um buraco na entrada da Rua José Geraldo Castro Paes, no bairro de Pau Amarelo, no município do Paulista. Essa cratera vem causando prejuízos aos motoristas, e as autoridades não resolvem o problema. Peço que a gestão municipal realize o devido serviço para o bem da população.
João Matos, por e-mail
Obras na Avenida Boa Viagem
É estarrecedor o piso do novo calçadão da Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. As pedras estão desniveladas e desigual, podendo acarretar, em breve, tropeços e quedas principalmente de idosos, o que é um grande perigo. Não é possível que a Prefeitura venha receber e atestar esta obra. O Tribunal de Contas do Estado tem o dever de enviar seus engenheiros para fiscalizar enquanto algo ainda pode ser feito algo. É muito grave.
Carlos Alberto, por e-mail
Desorganização em laboratório
É um absurdo o que acontece no Laboratório Cerpe, na Unidade o Derby. Os clientes chegam em jejum, muito tempo sem comer e tendo que esperar mais de duas horas por uma coleta... E ninguém para avisar sobre a falta de coletoras. Poucas atendentes e acúmulo de pacientes na recepção, em virtude da demora e ausência de uma gerência responsável pela unidade. Um descaso com os pacientes.
Wagner Gomes, por e-mail
Carteira funcional
Quando é que o Governo do Estado de Pernambuco e a Secretaria Estadual de Educação irão se pronunciar e dar um prazo para voltar a confeccionar as carteiras funcionais para os servidores? O silêncio e a falta de resposta não tem justificativa. Esperamos que o processo se normalize para que o direito à meia entrada seja facilitado, dispensando o uso de contracheques para comprovação do direito adquirido. É o mínimo que os servidores públicos esperam de um governo que deve trabalhar em prol do bem estar do funcionalismo, mostrando que os valorizam.
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Marcos Henrique, por e-mail
Brasil x Noruega
A seleção brasileira entra em campo, neste domingo (5), para mais uma partida decisiva pela Copa do Mundo, quando enfrenta o perigoso selecionado da Noruega, que tem mostrado nesse Mundial que vai muito além do excelente centroavante Haaland. É bem verdade que o Brasil vem jogando bem e, principalmente, crescendo a cada partida. Mas estamos sofrendo com as lesões de nossos jogadores titulares, como Raphinha e Lucas Paquetá. Por sorte, e competência do treinador Carlo Ancelotti, que soube fazer boas escolhas na convocação, pois quem entrou deu conta do recado. Estarei na torcida para que consigamos vencer os noruegueses e avançar às quartas de final. Rumo ao Hexa.
Lucas Holanda, por e-mail