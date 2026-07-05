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Editorial | Notícia

Atração da economia criativa

Tem início na próxima quarta, 8, um dos maiores eventos de artesanato do país, unindo diversidade cultural e estímulo ao empreendedorismo

Por JC Publicado em 05/07/2026 às 0:00
Noruega x Brasil
Noruega x Brasil - Thiago Lucas

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O encontro de muitas vozes, cores, formas e cheiros, na mistura de origens, sotaques, materiais e cenários que encantam visitantes e expositores: a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) vai começar. Para que o propósito do mercado se cumpra, na gigantesca praça em que se dispõem peças, panos, comidas, falas e sorrisos, praça na qual se transforma o pavilhão do Centro de Convenções, muito trabalho criativo antes é necessário. As artes expostas e artistas presentes, ou representados por seu produto, fazem da Fenearte um tempo da diversidade cultural brasileira, com inspiração na cultura pernambucana. O orgulho dos municípios e dos estados de origem aflora, sem deixar de prestar reverência ao ponto agregador para onde todos vêm, a fim de se apresentar, assimilar a cultura viva – e claro, se relacionar e vender para sobreviver.
Com investimento de R$ 16 milhões em sua 26ª edição, a Fenearte terá início na próxima quarta, 8, e segue até o outro domingo, 19, no tradicional espaço do Centro de Convenções de Pernambuco. O papel de indutor do desenvolvimento é cumprido pelo governo do Estado, ao manter e ampliar a importância do evento, através de soma recorde em sua realização – em 2022, o valor foi de menos que a metade, de R$ 7 milhões. A maior parte dos empreendedores criativos precisa de apoio para fundar, equilibrar e conferir escala aos seus negócios. A Fenearte se consolida no país como uma oportunidade aguardada por todos, produtores, comerciantes e clientes, trazendo para Pernambuco, além dos participantes e do público, o foco para a vocação da economia criativa.
Com o tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma", mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de 24 estados do Brasil e de mais de 30 países que ocupam os 700 estandes de comercialização, a expectativa é que a Fenearte receba aproximadamente 340 mil visitantes este ano. E pela primeira vez, será recebida uma comitiva de dez compradores internacionais, graças à parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil). A comitiva terá rodadas de negócios com 40 artesãos, com o objetivo de gerar encomendas e fazer o artesanato pernambucano chegar a seus países.
Os dias do evento reservam momentos inesquecíveis para o público, e sobretudo para os artesãos e artesãs que terão seus trabalhos valorizados – e suas escolhas de vida para o sustento da família através da exploração do potencial artístico. Num dos palcos preferenciais da identidade pernambucana e nordestina, a atração da economia criativa dá sentido ao difícil caminho da arte, promovendo o encontro entre a oferta e a demanda por alimentos do espírito. De todas as regiões do estado, de tantos estados do Brasil e do mundo, a cultura feita por mestres e aprendizes do ofício da arte experimenta demonstração de força no calendário de eventos que não é mais apenas de Pernambuco, mas pertence a um país em que pulsa a criatividade.

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