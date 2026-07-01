Voz do Leitor, 01/07: Poste com iluminação de led queimada em Boa Viagem
A denúncia do leitor da coluna ocorre ao longo de toda extensão da Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
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Poste com iluminação de led queimada em Boa Viagem
Endosso as palavras do leitor Wellington Monteiro que denunciou, semana passada, por meio desse importante canal a Voz do Leitor sobre os postes com iluminação de led espalhados pelo Recife. Aqui, por exemplo, na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, tem dezenas desses postes todos sem funcionar. Estão somente de enfeite e sem nenhuma finalidade. Aliás, muito pelo contrário, estão poluindo o meio ambiente. Onde estão os órgãos fiscalizadores do Estado para exigir da Prefeitura do Recife/Emlurb a manutenção das luminárias. Afinal, foram pagos com a arrecadação dos nossos impostos.
Augusto César, por e-mail
Efeito colateral das bets na sociedade
Os hospitais estão lotados de pessoas depressivas porque perderam tudo jogando nas bets - isso quando não atentam contra a própria vida, caso de um militar em São Paula que devia mais de R$ 1 milhão. E também como detecta uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ARMES) demonstra que 34% dos jovens entre 18 e 35 anos que desejavam iniciar uma faculdade em 2025, ou seja, em torno de 1 milhão de brasileiros, adiaram a matrícula no curso superior por causa dos gastos com essas apostas. É preciso conter essas bets.
Paulo Panossian, por e-mail
Caos na saúde pública
Todos os dias testemunhamos centenas de cidadãos que vêm de todas as cidades e regiões de Pernambuco, dormindo pelas calçadas desertas, inseguras e sujas do Recife, esperando para fazer em clínicas, por exemplo, simples exames de radiografia dos pulmões e secundários; muitas vezes, sem alimentação ou cuidados que sua saúde exige, porque suas cidades não têm os aparelhos para exames necessários para atender os cidadãos. Aqui no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, pessoas vagam pelas ruas e, muitas vezes, quase de joelhos nos pedem dinheiro para se alimentarem enquanto aguardam para realizar exames no dia seguinte. Diante disso faço uma pergunta: onde estão o Tribunal de Contas de Pernambuco, a Assembleia Legislativa de Pernambuco e as Câmaras Municipais, diante desses crimes dos dirigentes públicos, confessos e explícitos. Os prefeitos alegam falta de verbas, a União e o Governo do Estado enviam verbas para a Saúde Pública... Para onde está indo esse dinheiro?
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Edjailson Xavier, por e-mail
Sucateamento do Metrô do Recife
Cadê as sucatas do Metrô de Belo Horizonte compradas pela a governadora Raquel Lyra? Não iria melhorar a situação do nosso metrô? Não é isso que a população está vendo no dia a dia. Esse colapso programado é visando a terceirização do metrô. Até quando vamos aceitar esse transporte sucateado. Cadê a fiscalização dessa bagunça?
Márcio Lemos, via redes sociais
Caminhão engancha em fios e derruba poste
Olha que tragédia poderia ter acontecido. Um poste que já estava em péssimas condições, localizado na Praça Walt Disney, na altura do 3º Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi derrubado de vez por uma carreta que passou e puxou os fios - que já estavam arriados. Por sorte, não tinha ninguém no veículo atingido pelo poste. Mas esse episódio merece pontuar duas coisas: a falta de manutenção dos postes e suas respectivas fiações ao longo de toda cidade, e a falta de fiscalização de trânsito para proibir esses veículos de grande porte de circularem em ruas estreitas.
Roseane Lima, via redes sociais