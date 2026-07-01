Voz do Leitor, 01/07: Poste com iluminação de led queimada em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre ao longo de toda extensão da Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

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Poste com iluminação de led queimada em Boa Viagem

Endosso as palavras do leitor Wellington Monteiro que denunciou, semana passada, por meio desse importante canal a Voz do Leitor sobre os postes com iluminação de led espalhados pelo Recife. Aqui, por exemplo, na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, tem dezenas desses postes todos sem funcionar. Estão somente de enfeite e sem nenhuma finalidade. Aliás, muito pelo contrário, estão poluindo o meio ambiente. Onde estão os órgãos fiscalizadores do Estado para exigir da Prefeitura do Recife/Emlurb a manutenção das luminárias. Afinal, foram pagos com a arrecadação dos nossos impostos.

Augusto César, por e-mail

Poste com iluminação de led queimada em Boa Viagem - AUGUSTO CÉSAR / VOZ DO LEITOR

Efeito colateral das bets na sociedade

Os hospitais estão lotados de pessoas depressivas porque perderam tudo jogando nas bets - isso quando não atentam contra a própria vida, caso de um militar em São Paula que devia mais de R$ 1 milhão. E também como detecta uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ARMES) demonstra que 34% dos jovens entre 18 e 35 anos que desejavam iniciar uma faculdade em 2025, ou seja, em torno de 1 milhão de brasileiros, adiaram a matrícula no curso superior por causa dos gastos com essas apostas. É preciso conter essas bets.

Paulo Panossian, por e-mail

Caos na saúde pública

Todos os dias testemunhamos centenas de cidadãos que vêm de todas as cidades e regiões de Pernambuco, dormindo pelas calçadas desertas, inseguras e sujas do Recife, esperando para fazer em clínicas, por exemplo, simples exames de radiografia dos pulmões e secundários; muitas vezes, sem alimentação ou cuidados que sua saúde exige, porque suas cidades não têm os aparelhos para exames necessários para atender os cidadãos. Aqui no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, pessoas vagam pelas ruas e, muitas vezes, quase de joelhos nos pedem dinheiro para se alimentarem enquanto aguardam para realizar exames no dia seguinte. Diante disso faço uma pergunta: onde estão o Tribunal de Contas de Pernambuco, a Assembleia Legislativa de Pernambuco e as Câmaras Municipais, diante desses crimes dos dirigentes públicos, confessos e explícitos. Os prefeitos alegam falta de verbas, a União e o Governo do Estado enviam verbas para a Saúde Pública... Para onde está indo esse dinheiro?

Edjailson Xavier, por e-mail

Sucateamento do Metrô do Recife

Cadê as sucatas do Metrô de Belo Horizonte compradas pela a governadora Raquel Lyra? Não iria melhorar a situação do nosso metrô? Não é isso que a população está vendo no dia a dia. Esse colapso programado é visando a terceirização do metrô. Até quando vamos aceitar esse transporte sucateado. Cadê a fiscalização dessa bagunça?

Márcio Lemos, via redes sociais

Caminhão engancha em fios e derruba poste

Olha que tragédia poderia ter acontecido. Um poste que já estava em péssimas condições, localizado na Praça Walt Disney, na altura do 3º Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi derrubado de vez por uma carreta que passou e puxou os fios - que já estavam arriados. Por sorte, não tinha ninguém no veículo atingido pelo poste. Mas esse episódio merece pontuar duas coisas: a falta de manutenção dos postes e suas respectivas fiações ao longo de toda cidade, e a falta de fiscalização de trânsito para proibir esses veículos de grande porte de circularem em ruas estreitas.

Roseane Lima, via redes sociais