Senado sacrifica a economia ao votar fim da escala 6X1 às pressas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Políticas públicas eficazes não podem ser fruto da pressa ou da pressão política. Cabe ao Senado exercer plenamente sua função de Casa revisora

Clique aqui e escute a matéria

A velocidade com que determinadas pautas avançam no Senado nem sempre representa eficiência legislativa. Em muitos casos, ela revela a ausência do debate técnico indispensável para decisões capazes de alterar profundamente a realidade econômica do país. Essa preocupação surge diante da tramitação acelerada da proposta que extingue a escala de trabalho 6x1, reduz a jornada semanal para 40 horas e mantem os salários inalterados.

A redução da jornada de trabalho é um tema legítimo e merece ser amplamente discutido. Milhões de trabalhadores brasileiros enfrentam rotinas exaustivas, especialmente nos setores de comércio, serviços, saúde e alimentação.

Melhor qualidade de vida, mais tempo para convivência familiar e preservação da saúde física e mental são objetivos socialmente desejáveis. O problema, entretanto, não está na finalidade da proposta, mas na forma como ela vem sendo conduzida. Mudanças dessa magnitude exigem estudos consistentes sobre seus impactos na produtividade, na competitividade das empresas e na geração de empregos.

A redução de jornada de trabalho, sem a diminuição de salários tende a elevar o custo da mão de obra, pressionando as despesas das empresas, aumentando riscos inflacionários e reduzindo a competividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Pequenas e médias empresas responsáveis pela maior parte dos empregos formais do país, poderão enfrentar expressivo aumento dos custos operacionais.

Em diversos segmentos será necessário contratar novos empregados para manter o mesmo horário de funcionamento, elevando despesas com salários, encargos trabalhistas e treinamento. Quando o custo do trabalho cresce de maneira abrupta, parte desse aumento costuma ser repassada aos preços dos produtos e serviços. Outra consequência possível é a desaceleração das contratações, especialmente nos setores que operam com margens de lucro reduzidas.

A experiência internacional demonstra que reduções da jornada de trabalho podem produzir resultados positivos. Contudo, essas mudanças geralmente, ocorreram de forma gradual, acompanhadas por ganhos de produtividade, incentivos econômicos e amplo diálogo entre governo, trabalhadores e empregadores. No Brasil, onde o crescimento econômico ainda enfrenta desafios estruturais, qualquer alteração na legislação trabalhista deve considerar a realidade das empresas e do mercado de trabalho.

Políticas públicas eficazes não podem ser fruto da pressa ou da pressão política. Cabe ao Senado exercer plenamente sua função de Casa revisora, promovendo amplo debate, ouvindo especialistas, representantes do setor produtivo e trabalhadores, além de aperfeiçoar o texto antes de eventual aprovação.

A principal preocupação do setor produtivo não está apenas na redução da jornada, mas na velocidade da transição e no momento para sua implantação, em um cenário de mercado de trabalho aquecido e políticas expansionistas que podem ampliar pressões inflacionárias.

O mais importante é que qualquer mudança preserve o equilíbrio ente os interesses dos trabalhadores e a sustentabilidade das empresas. Sempre que possível, avanços nas condições de trabalho devem ser construídos por meio de negociação coletiva entre empregadores e empregados , respeitando as particularidades de cada setor. Somente assim será possível produzir beneficios duradouros, sem comprometer investimentos e a estabilidade econômica do país.

Cláudio Sá Leitão – Conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.

