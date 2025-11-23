Voz do Leitor, 23/11: Teatro Valdemar de Oliveira em ruínas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A leitora da coluna lamenta a situação de precarização do principal teatro de rua do Recife e o descaso dos políticos com a cultura pernambucana

Teatro Valdemar de Oliveira em ruínas

Eu sempre li a respeito sobre a precarização do belíssimo Teatro Valdemar de Oliveira, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. Mas, essa semana, pude ver com meus próprios olhos a destruição desse espaço que tanto me emocionou com os espetáculos que assisti quando criança, adolescente e adulto. É muito doloroso perceber como as autoridades tratam com desprezo a cultura. Mesmo o Recife e o belíssimo Cinema São Luiz sendo enaltecido no filme de Kleber Mendonça Filho - 'O Agente Secreto' -, no mesmo bairro o principal teatro de rua da capital pernambucana está em ruínas. Infelizmente, cultura não rende votos para esses políticos e tratam com descaso a história do Teatro Valdemar de Oliveira.

Fernanda Meireles, via redes sociais

FERNANDA MEIRELES / VOZ DO LEITOR

Escuridão próximo a hospital na BR-232

Atenção DER, na BR-232, na altura da entrada do Hospital Metropolitano Oeste Pelopidas Silveira está as escuras. Os passageiros que esperam na parada de ônibus ficam numa enorme insegurança. Um perigo para quem fica nessa parada à noite, principalmente os trabalhadores e pacientes do hospital. Peço que providenciem a normalização da iluminação pública.

Fábio Santana, por e-mail

Exigência dos planos de saúde

Os planos de saúde não têm nenhuma fiscalização do Governo Federal. Agora, a Unimed está exigindo que os usuários solicite com antecedência autorização para realizar exames simples, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, que até o momento as prestadoras de serviço solicitava a autorização no dia do exame. A aprovação dos procedimentos demoram em media 10 dias. Com essa demanda, acredito que os prazos vão aumentar. E os valores das mensalidades são um absurdo, principalmente dos idosos.

Amaro Silva, por e-mail

Saneamento básico

Será que governo e demais autoridades deste País vão se sensibilizar para finalmente investir maciçamente (que até aqui não ocorre) e urgente pagar uma das mais perversas dividas que humilham quase 50% da população que vive ainda sem saneamento básico? Se realmente até 2040, o País, conseguir universalizar o saneamento básico - como apontam os especialistas -, que vai exigir recursos de R$ 700 bilhões, o retorno será de R$ 1,4 trilhão. Ou seja, resulta em um grande avanço econômico e principalmente social.

Paulo Panossian, por e-mail

Devoção a Frei Damião

Na última quarta-feira (19), às 9h45, em Ouricuri, Sertão do Pernambuco, captei uma imagem que me atravessou por dentro. Um senhor de mais de 80 anos, apoiado no pedestal, tocava com devoção a estátua de Frei Damião. O gesto era simples, sincero, desses que sintetizam décadas de fé. Um encontro silencioso entre o homem e o santo do Nordeste. E, naquele instante, fui devolvido ao menino que fui. Lembrei-me das procissões da minha infância, lá em Monteiro, na Paraíba. As ruas cheias, o povo arrastado pela fé, e eu correndo no meio do cortejo para acompanhar o mesmo frade capuchinho - o Frei Damião - sobre quem diziam que flutuava. Criança astuciosa, curiosa até demais para a idade, entrei no meio da procissão, levantei a batina dele e conferi com meus próprios olhos. E vi: o pé dele estava no chão. Saí gritando, como quem acabava de derrubar um mito: “Ele não flutuou, não! O pezinho dele bateu no chão". Hoje, tantos anos depois, ao olhar para esse homem rezando em Ouricuri, percebo que, mesmo com os pés no chão, Frei Damião sempre fez o coração do povo levitar. E o meu também. Sorte a minha ter registrado esse instante.

Inácio Feitosa, por e-mail