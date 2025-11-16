Voz do Leitor, 16/11: Extravasamento de esgoto nos Aflitos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, em frente ao número 1144, no bairro na Zona Norte do Recife

Extravasamento de esgoto nos Aflitos

Alô, Compesa. Na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, em frente ao número 1144, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, há um extravasamento de esgoto que está jorrando água fétida por toda calçada. Sem falar que os pedestres ainda correm o risco de serem atingidos por essa água suja, pois ela se acumula no meio-fio e vários motoristas passam em velocidade e molham as pessoas que estão na calçada. Peço que enviem uma equipe ao local para realizar a desobstrução do esgoto.

Fernando Marinho, por e-mail

Violência cotidiana

Todos os dias a gente sai, sem saber se volta vivo para casa. Temos uma polícia que mesmo você sendo ameaçado de morte, furtado, agredido e te diz apenas para abrir um Boletim de Ocorrência online. A pessoa morre e nada é feito. Os bens roubados, nunca mais tu vê. Estamos totalmente descobertos pelo sistema de segurança pública. O que se vê hoje em dia, na maioria dos casos, é polícia prendendo os bandidos e a justiça soltando. E, nós cidadãos, ficamos a mercê da bandidagem.

Mônica Ferreira, via redes sociais

Fachada de Policlínica completamente pichada

A Policlínica Centro, Distrito Sanitário I, situada na Rua 1º de Março, no centro do Recife, encontra-se com a fachada em estado lamentável - muito suja e completamente pichada. É inaceitável que um espaço voltado ao atendimento médico e à promoção da saúde apresente tal descuido. A aparência atual causa uma péssima impressão a quem circula pela região e, sobretudo, aos cidadãos que buscam atendimento no local. Seria importante que a Secretaria Municipal de Saúde do Recife adotasse providências urgentes, promovendo a limpeza e a pintura da fachada, para que o ambiente transmita o respeito e o acolhimento que os usuários merecem.

Izabel Wanderley, por e-mail

Queda de energia no centro do Recife

Na sexta-feira (7) fui à Rua das Calçadas, no bairro de São José, junto com minha filha, para comprarmos adereços para nossa decoração de Natal. Ao chegarmos lá, vimos todas as lojas daquela rua com barreiras de mercadoria, e os proprietários e empregados impedindo a entrada de clientes. Pensei que fosse algum tipo de protesto, mas logo me informaram que o bairro sem energia elétrica desde o começo da manhã, deixando um prejuízo grande para os comerciantes locais. Caminhei por todas as ruas do entorno e o caos era o mesmo. Fiz minhas compras nos camelôs no meio da rua e voltei para casa por volta do meio dia, e as lojas continuavam sem energia. Infelizmente, a queda de energia é uma constante no local, que ainda é o que resta de comércio formal dentro do Recife.

Edjailson Xavier, por e-mail

Limpeza urbana em Jaboatão

Até quando a gestão municipal de Jaboatão dos Guararapes deixará o município neste estado caótico em que se encontra a limpeza urbana? Por todos os logradouros, cenas como essa se repetem em inúmeros bairros da cidade. Este exemplo da Rua Frei Caneca, no bairro de Cajueiro Seco, infelizmente já faz parte da paisagem do berço da pátria. Apelamos aos órgãos de controle para que intervenham em nosso favor e verifiquem para onde está indo a taxa de limpeza que pagamos compulsoriamente, e que a cada ano tem um vertiginoso aumento.

Fábio Júnior, por e-mail