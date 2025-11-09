Voz do Leitor, 09/11: Carroça com tração animal no trânsito do Recife
Leitor da coluna denuncia a ação de carroceiros nas vias públicas da capital pernambucana, e pede maior fiscalização por parte da Prefeitura
Carroça com tração animal no trânsito do Recife
Mesmo com a proibição de carroças com tração animal nas ruas do Recife, os carroceiros insistem em dividir espaço com os veículos nas vias públicas. Além do risco de provocar um acidente no trânsito, também maltratam os animais, que são colocados para puxar carroças cheias de entulhos. Cadê a fiscalização, Prefeitura do Recife? Por isso que a capital pernambucana é considerada o pior trânsito do Brasil.
Genival Paparazzi, por e-mail
Ponte giratória em obras
Assim como outras inúmeras obras espalhadas pelo Recife, a Ponte Giratória está interditada há anos e já teve o valor aumentado algumas vezes. Vale lembrar que antes da interdição, ela já estava em obras, pois o lado direito dela, sentido Novo Hotel, já estava com vários tapumes há muitos anos. Isso é uma falta de respeito com os recifenses. Temos uma cidade tão linda e com tanta história, mas que há anos está abandonada e entregue as baratas.
Victor Paiva, via redes sociais
Isenção do imposto de renda
Com o apoio maciço da oposição, o Senado aprovou o projeto do Planalto que isenta o Imposto de Renda de 26 milhões de trabalhadores com renda mensal até R$ 5 mil, já entrando em vigor a partir de 2026. Aqueles que se enquadram nessa condição, terão um ganho anual de R$ 4 mil. Já os trabalhadores com renda entre R$ 5 mil até R$ 7.350, terão redução de alíquotas do IR. Esse benefício aos contribuintes terá um custo anual recalculado de R$ 31,2 bilhões, que será coberto com aumento da alíquota de até 10% de IR para os que ganham anualmente R$ 600 mil (R$ 50 mil por mês) a R$ 1,2 milhão (R$ 100 mil por mês). Ou seja, ponto para o governo que acerta ao criar esse benefício de grande alcance social, e o Congresso, de maioria oposicionista, que deixa as diferenças de lado e ajuda a aprovar esse projeto que visa distribuição de renda e o bem comum.
Paulo Panossian, por e-mail
Barulho de tampas de esgoto
Mais um serviço meia boca da Prefeitura do Recife está tirando o sossego de moradores da Rua Gomes Taborda, no bairro do Prado, em frente do nº 234 e 284, na Zona Oeste da capital. Dessa vez são as tampas de esgotos mal colocadas e que estão fazendo muito barulho quando os carros passam por cima. O incômodo é durante as 24 horas do dia, já que a rua tem um grande fluxo de veículos. Esse problema está em quase toda a extensão da rua. Peço que a Emlurb ou Compesa fixem melhor essas tampas de esgoto.
Francisco Mendonça, por e-mail
Ataques de cães da raça pitbull
O que mais tem são pessoas passeando com cachorro da raça pitbull. Os tutores deveriam ter mais cuidado e colocar focinheira para evitar ataques ou ameaça a quem estar passeando com crianças ou outro animal indefeso. O aumento de casos de ataques de pitbull é grande. Os tutores desses animais deveriam responder criminalmente, pois não respeitam a lei estadual que obriga o uso de focinheira e enforcador. Quero ver até quando essa impunidade seguirá para quem cria essa raça? Quantos ataques serão necessários, quantas vítimas dilaceradas?
Luciana Gomes, via redes sociais