Voz do Leitor, 02/11: Abandono do centro histórico de Olinda

Abandono do centro histórico de Olinda

Quem passeia por Olinda encontra desmantelo por toda parte. Como os turistas desembarcam para o giro na Praça do Carmo, dá de cara com a fonte seca e suja. É o início do que verão nas ladeiras da parte histórica. O silêncio do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) diante disso é igual ao da classe média, que passeia na orla e só fala em bloco, desfile e carnaval antecipado. A Câmara de Vereadores, que não percebe o óbvio, também faz cara de paisagem. Olinda dá mais pena do que encanta.

Thiago Cunha, por e-mail

Decadência do centro do Recife

Não vou tomar muito espaço para não ser cancelado, mas o que vemos diariamente, ao vivo, no centro do Recife e bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, se estendendo pelos corredores urbanos, são verdadeiras misturas de Havana com Caracas, em termos de miséria, desertificação econômica, financeira e social. Onde estão os responsáveis por cuidar de nossa capital? Cadê os poderes constituídos do município do Recife?

Edjailson Xavier, por e-mail

Impunidade

Recife está dominado pela bandidagem. A população não tem sossego em lugar algum. É pela manhã, à tarde e à noite. Não me recordo de outra época em que teve tantos roubos de carros como atualmente. Todos os dias dezenas de veículos são alvos de criminosos que atacam a mão armada, mesmo a luz do dia, mesmo com inúmeras câmeras espalhadas pela cidade. De que adianta? Cadê a inteligência da Polícia Civil? Cadê a atuação intensiva nas ruas da Polícia Militar? Infelizmente, só estamos seguros dentro de casa. E olhe lá.

Sérgio Borba, via redes sociais

IML

A nossa governadora Raquel Lyra deve providenciar com urgência a melhoria no atendimento do Instituto Médico Legal (IML), pois estamos vendo uma demora inexplicável no recolhimento de corpos em via pública. Isso tem provocando grande comoção e revolta dos familiares que, além de perderem seus entes queridos, ficam vendo seus corpos no chão, esperando até sete horas para a chegada do IML, como foi o caso lamentável ocorrido no dia 28 de outubro, no Loteamento Cesário de Melo, em Paulista. O cidadão merece um tratamento digno mesmo depois de morto.

Amaro Silva, por e-mail

Crime organizado se espalha pelo Brasil

Muita gente se assustou e outras tantas ficaram estarrecidas com o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro, envolvendo verdadeiros combates de guerra entre policiais e traficantes. Ora, na verdade, e não é de hoje, a 'cidade maravilhosa' vive um verdadeiro caos na segurança pública, com facções criminosas (ou não seria melhor chamar de facções terroristas) que dominam vastas áreas dessa cidade e, até do estado fluminense, e que reprimem com violência a tentativa da polícia de adentrar nessas áreas. E não é incomum essas facções substituírem o poder estatal, chegando a ter até tribunais para determinar a morte de alguém ou até de grupos de pessoas. O pior disso tudo é que as ramificações dessas facções estão se alastrando de forma alarmante pelo Brasil inteiro, com destaque para Bahia e Ceará, onde já dominam cidades de pequenos portes. Enquanto isso, governadores e o governo federal não se entendem e o crime avança a passos largos pelo Brasil.

Marco Wanderley, por e-mail