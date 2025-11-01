Voz do Leitor, 01/11: Falta de limpeza pública em via de Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna é no trecho entre as Ruas Dom Bosco e Abílio Muniz, no bairro do Janga, que pede ação da gestão municipal

Falta de limpeza pública em via de Paulista

O trecho entre as Ruas Dom Bosco e Abílio Muniz, no bairro do Janga, no município do Paulista, está com muito mato e sujeira espalhada por todos os lados: objetos de plástico, papel e e todo tipo de lixo. Isso dificulta muito a circulação das pessoas. Os moradores pedem que a Prefeitura do Paulista faça uma limpeza no local, pois a cada dia se acumula mais lixo.

João Matos, por e-mail

Metrô do Recife

Os metroviários têm o meu apoio. A população precisa dizer não a privatização, e sim ao transporte público de qualidade. Afinal, esse sucateamento do metrô do Recife é um projeto de privatização em curso, onde o sucateamento é parte de um plano para uma eventual aquisição não onerosa e com investimentos públicos em benefício de investidores. Um projeto típico neoliberal.

Fernando de Melo, via redes sociais

Cumprir as leis

Aqui no Brasil as autoridades só se movimentam no calor do ato; agora, o assunto é o combate a facções e a criminalidade. Porém, daqui a 15 dias, ninguém falará mais sobre o crime organizado no Rio de Janeiro. Falam em criar e endurecer as leis, mas não adianta. Já temos inúmeras, o problema é que elas não são cumpridas. Era melhor apenas uma lei, mas que fosse cumprida.

Rômulo Alves, por e-mail

Combate ao crime organizado

Acredito que a solução inicial do Rio de Janeiro seria combater a entrada de drogas nas fronteiras que tem caminhos conhecidos... Proibindo e fiscalizando a entrada de armas ilegais na favela, aí sim a coisa acontece. Outra situação são os celulares encontrados em penitenciárias de segurança máxima, nas mãos de grandes traficantes. Recentemente, um desses chefes presos foi surpreendido com alguns celulares dando ordem para fora do presídio. Creio que seja mais fácil monitorar esse pessoal, acabando com as mordomias e dando prejuízo aos comandantes.

Edson Barreto, por e-mail

Serviço feito pela Compesa

Agradeço a esta coluna e a Compesa pelo atendimento a minha reclamação sobre o entupimento da rede pública de esgotamento sanitário de um trecho da Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, em Paulista. Houve o desentupimento, além do serviço de tapa buraco e a colocação de pó de asfalto no local, faltando agora a reposição do asfalto original.



Cláudio de Melo, por e-mail

Bate-chapa desnecessário no Náutico

Fico impressionado com a vaidade desse pseudos-torcedores do Náutico. Eu não entendo o que passa na cabeça desses caras da oposição de querer bate-chapa com Bruno Becker, ao invés de permitir a vitória por aclamação e começar a planejar o clube antecipadamente. Ninguém nem conhece esse candidato. A oposição está perdida, esses cidadãos não têm nenhum serviço prestado ao clube, querem apenas aparecer e atrasar o planejamento do clube. Confesso que também critiquei muito o Becker, não gosto do jeito que ele promove alguns políticos dentro do clube, mas o Náutico está acima de todas essas questões. Por isso, apoio a reeleição dele e quem ganha é o clube.

Alexandre Rodrigues, via redes sociais