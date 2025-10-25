Voz do Leitor, 25/10: Proteção de concreto à beira do Rio Capibaribe danificada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor ocorre nas proximidades da Igreja Presbiteriana, na Rua Dr. José Mariano, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife

Proteção de concreto à beira do Rio Capibaribe danificada

Alô, Prefeitura do Recife. Nas proximidades da Igreja Presbiteriana, localizada na Rua Dr. José Mariano, no bairro da Boa Vista, na região central da capital, a proteção de concreto à beira do Rio Capibaribe foi derrubada. Isso é um perigo para os pedestres que circulam pela calçada, principalmente crianças e idosos. Peço que refaçam a estrutura protetiva do local antes que alguém caia no rio e se machuque.

Genival Paparazzi, por e-mail

Mais festas e menos obras

Parabéns, Sr. João Campos, pela festa anunciada de final de ano na cidade do Recife... Agora, pelo visto, as barreiras do bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital, continuam ameaçando as nossas casas e vidas. Parece que os shows dão mais votos do as obras que podem salvar vidas.

Mauricio José, por e-mail

Bagagens de mão e desorganização das companhias aéreas

Tenho visto inúmeras queixas de passageiros contra as companhias aéreas que estão cobrando pela bagagem de mão (até 10 kg) e mochilas que estejam fora do padrão. Isso, por si só, já é um absurdo. Como você viaja e não tem direito a uma bagagem? Antes de querer cobrar, as companhias aéreas deveriam ser mais rígidas dentro das aeronaves e colocar funcionários para organizar as malas nos compartimentos superiores, pois vários passageiros colocam suas malas da maneira errada e tiram espaço de outras bagagens, além daqueles que insistem em colocar mochilas, bolsas e sacolas em cima, ao invés de deixar abaixo do assento da frente. Isso acaba reduzindo a capacidade para alocar malas de bordo. Mas, depois que entra, vira bagunça e ninguém respeita absolutamente nada. O que essas companhias aéreas querem mesmo é só reduzir custos e não resolver os problemas, por isso está cada vez mais desgastante voar no Brasil.

Rebeca Martins, via redes sociais

Saneamento e infraestrutura de Porto de Galinhas

O saneamento básico de Porto de Galinhas e arredores precisa ser totalmente concluído com urgência, pois é algo deficitário há anos. Não apenas moradores e veranistas que sofrem com isso, mas, agora, também, os turistas que questionam a falta de estrutura nos hotéis, com falta de água ou, quando tem, uma água insalubre e barrenta. O governo também precisa urgentemente aumentar o policiamento ostensivo nas ruas, pois o tráfico já está tomando conta do litoral. Não entendo o porquê de a Prefeitura do Ipojuca não colocar guardas municipais na rua principal, onde tem inúmeras lojas, bares e restaurantes... Para que possam dar uma sensação de segurança e, até mesmo, passar informações para quem não conhece o local.

Marcos Guerra, via redes sociais

Conselho Antiético da Câmara

A que ponto chegamos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que desde o último mês de março, abandonou seu cargo fugindo para os EUA para atuar como traidor da Pátria, conseguiu escapar da perda do seu mandato graças ao Conselho Antiético da Câmara, que por 11 votos a 7 decidiu arquivar o pedido de cassação. É triste constatar que esses 11 deputados que votaram contra a cassação de Eduardo, assim outros parlamentares da Casa, não possuem ética e respeitam as nossas instituições e o povo brasileiro. Atuam ávidos para emporcalhar a imagem do nosso Congresso.

Paulo Panossian, por e-mail

Missão do Sport

Com o iminente rebaixamento praticamente concretizado, a missão do Sport até o término da Série A será manter a honra das cores do clube e atrapalhar a trajetória dos rivais. Neste sábado, por exemplo, os rubro-negros terão pela frente a equipe sensação do Brasileirão, o Mirassol, que está na quarta colocação e sonha com uma vaga na Libertadores de 2026. Pelo futebol apresentado até aqui na competição, acredito que o Mirassol vence com certa tranquilidade o Sport; então, só resta ao jogadores se entregarem em campo e 'vender' caro a derrota.

Lucas Holanda, por e-mail