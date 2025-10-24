Voz do Leitor, 24/10: Obra inacabada da Compesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia da leitora da coluna ocorre na Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Obra inacabada da Compesa

Tenho observado as respostas da Compesa, a essa coluna Voz do Leitor, que todas as obras que estão sendo realizadas nas ruas e avenidas não é de sua responsabilidade, e sim da Emlurb. Muitas delas espalhadas pelo Recife, como essa na Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, estão sem uma conclusão há meses. O reparo na via, além de ocupar um espaço de um veículo, vem ocasionando mal cheiro e proliferação de insetos. Espero com a identificação da empresa mandem uma equipe para conclusão.

Maria José, por e-mail

Privatização do metrô do Recife

Todos sabem que transporte público é de responsabilidade dos governantes, no caso de Pernambuco, o Estado. O governo Federal vai investir no metrô do Recife e, juntamente com o governo Estadual, irá privatizar. Essa é uma coisa que não deu certo em várias cidades brasileiras onde o metrô foi privatizado. Os governos têm que entender que além de extremamente necessário, é um serviço social que deve ser subsidiado pelos governos, pois duvido que a iniciativa privada vai cumprir esse papel social. O transporte público em Pernambuco, em geral, é deficitário do ponto de vista de veículos e em relação ao conforto para os passageiros, que por sinal, paga uma passagem cara por um transportes mal organizado e sem nenhum respeito pelo usuário.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Motocicletas barulhentas

Como se não bastasse o malabarismo irresponsável que os motociclistas realizam no trânsito, colocando a vida das pessoas em risco; agora, eles também perturbam o descanso dos moradores do bairro da Encruzilhada, na Znoa Norte do Recife. Nas quintas-feiras, a partir das 23h, eles se reúnem nas imediações do Mercado da Encruzilhada e seguem pela Avenida Norte promovendo barulho ensurdecedor acelerando com seus escapes alterados. Inadmissível. Alô, CTTU e DETRAN, façam alguma coisa para coibir isso.

Luiz Guimarães, por e-mail

Deputados coniventes

Os membros do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ao propor o arquivamento do pedido de cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, praticaram uma ação antiética e são coniventes com os absurdos. Que envergonha do Poder Legislativo.

Sylvio Belém, por e-mail

Praia abandonada

A Praia de Carapibus, no Litoral Sul paraibano, caracteriza-se por falésias, piscinas naturais e um mar azul lindo. Carapibus pertence ao município do Conde e, apesar de sua beleza, é uma praia pouco valorizada pelo poder público. Que tal se a atual prefeita fizesse diferente de seus antecessores? Cuidasse da região. Simples assim. Diminuísse a buraqueira das vias e recolhesse o lixo com regularidade. Os moradores e veranistas de Carapibus, bem como os donos de pousadas, seriam gratos à municipalidade. Frequento a praia há alguns anos. Desde então, em um terreno próximo ao estabelecimento hoteleiro, uma placa, castigada pelo tempo, indica a construção da Praça de Carapibus. E a gente só vê lixo e mato sempre, como constatei no último final de semana.

Tancrêdo Loyo, por e-mail