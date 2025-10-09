Voz do Leitor, 09/10: Assentos de abrigos de passageiros enferrujados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre nos bancos dos pontos de ônibus localizados na Praça do Derby, localizado na região central do Recife

Assentos de abrigos de passageiros enferrujados

Gostaria de denunciar a péssima situação dos assentos dos abrigos de passageiros dos pontos de ônibus localizados na Praça do Derby, localizado na região central do Recife. A ferrugem tomou conta de tudo e, agora, os passageiros - principalmente os idosos e pessoas com dificuldade de locomoção - não têm onde se sentar, já que correm risco de se cortarem e pegar uma grave doença. Peço que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano possam tomar providências e melhorar as condições dos assentos desses abrigos.

Genival Paparazzi, por e-mail

Fiscalização de bebidas adulteradas

O ditado popular que diz: "brasileiro só fecha a porta depois de arrombada", se aplica aos casos de bebidas adulteradas com metanol. Foi preciso morrerem várias pessoas para que os governos Federal, Estadual e Municipal fiscalizassem distribuidoras, bares, restaurantes e fossem atrás dos falsificadores de bebidas. Fiscalização permanente nas áreas de alimentação e bebidas, entre outras, é fundamental. Lamentável.

Djair Neto, por e-mail

Punição exemplar

Considerar a adulteração de bebidas, com a utilização de metanol, deve ser urgentemente aprovado e considerado como crime hediondo. Esse trâmite nas Casas Legislativas deve ser devidamente acelerado para que esses bandidos sejam exemplarmente punidos e presos por um longo tempo.

Sylvio Belém, por e-mail

Transporte público em Jaboatão

A impressão que dá é que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano não faz o seu trabalho direito. Quem mora no bairro do Curado I tem dificuldade de se locomover entre os outros Curados. Para isso (não sei se é legal), utiliza-se de umas vans caindo os pedaços, com cobradores e motoristas rudes, cobrando uma passagem de R$ 4,00. Vindo do Curado II, sentido Cavaleiro, a van vinha "entupida" de gente e o motorista dirigindo como se transportasse uma mercadoria qualquer. Pedi para ele ir com mais cuidado, pois as pessoas estavam caindo umas sobre as outras, com os arranques e as freadas bruscas. Foi então que o cobrador disse: "andar de van é assim mesmo, anda quem quer". Isso é inadmissível. E se servir de alguma coisa, havia o seguinte na porta da van: Linha 14, TP 081. Portanto, solicito ao CPM ou à SEMOB de Jaboatão dos Guararapes que tomem as devidas providências, tendo em vista que pagamos uma tarifa quase igual aos ônibus da RMR.

Carlos Nóbrega, por e-mail

FPF desmoralizada

Não me recordo quem disse esta frase, mas assino embaixo: "Evandro de Carvalho - presidente da Federação Pernambucana de Futebol - está enterrando o futebol de Pernambuco". Ou será que já não enterrou? A última farrapada desse que se diz presidente da Federação foi deixar o nosso futebol com apenas dois representantes na Copa do Nordeste, causando um grande prejuízo aos clubes que foram excluídos. E o pior, segundo várias denúncias, Evandro praticamente não participou do processo que alterou a fórmula da Copa do Nordeste. Como no poder não há vacância, o Piauí e o Maranhão ocuparam as duas vagas que pertenciam aos clubes daqui. Incompetência.

Marco Wanderley, por e-mail

Força da torcida do Santa Cruz

De uma coisa eu tenho certeza: quem levou o Santa Cruz para a Série C foi sua torcida apaixonada. Espero que a direção/ SAF reflitam o trabalho que foi feito nesta temporada e corrijam os erros para que possamos, em 2026, brigar para voltar à Série B. O elenco não pode contar apenas com medalhões e atletas em fim de carreira, mas ter um time com bons atletas jovens e que cheguem com vontade de vencer.

João Guilherme, por e-mail