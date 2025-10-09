Voz do Leitor, 09/10: Assentos de abrigos de passageiros enferrujados
A denúncia do leitor da coluna ocorre nos bancos dos pontos de ônibus localizados na Praça do Derby, localizado na região central do Recife
Gostaria de denunciar a péssima situação dos assentos dos abrigos de passageiros dos pontos de ônibus localizados na Praça do Derby, localizado na região central do Recife. A ferrugem tomou conta de tudo e, agora, os passageiros - principalmente os idosos e pessoas com dificuldade de locomoção - não têm onde se sentar, já que correm risco de se cortarem e pegar uma grave doença. Peço que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano possam tomar providências e melhorar as condições dos assentos desses abrigos.
Genival Paparazzi, por e-mail
Fiscalização de bebidas adulteradas
O ditado popular que diz: "brasileiro só fecha a porta depois de arrombada", se aplica aos casos de bebidas adulteradas com metanol. Foi preciso morrerem várias pessoas para que os governos Federal, Estadual e Municipal fiscalizassem distribuidoras, bares, restaurantes e fossem atrás dos falsificadores de bebidas. Fiscalização permanente nas áreas de alimentação e bebidas, entre outras, é fundamental. Lamentável.
Djair Neto, por e-mail
Punição exemplar
Considerar a adulteração de bebidas, com a utilização de metanol, deve ser urgentemente aprovado e considerado como crime hediondo. Esse trâmite nas Casas Legislativas deve ser devidamente acelerado para que esses bandidos sejam exemplarmente punidos e presos por um longo tempo.
Sylvio Belém, por e-mail
Transporte público em Jaboatão
A impressão que dá é que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano não faz o seu trabalho direito. Quem mora no bairro do Curado I tem dificuldade de se locomover entre os outros Curados. Para isso (não sei se é legal), utiliza-se de umas vans caindo os pedaços, com cobradores e motoristas rudes, cobrando uma passagem de R$ 4,00. Vindo do Curado II, sentido Cavaleiro, a van vinha "entupida" de gente e o motorista dirigindo como se transportasse uma mercadoria qualquer. Pedi para ele ir com mais cuidado, pois as pessoas estavam caindo umas sobre as outras, com os arranques e as freadas bruscas. Foi então que o cobrador disse: "andar de van é assim mesmo, anda quem quer". Isso é inadmissível. E se servir de alguma coisa, havia o seguinte na porta da van: Linha 14, TP 081. Portanto, solicito ao CPM ou à SEMOB de Jaboatão dos Guararapes que tomem as devidas providências, tendo em vista que pagamos uma tarifa quase igual aos ônibus da RMR.
Carlos Nóbrega, por e-mail
FPF desmoralizada
Não me recordo quem disse esta frase, mas assino embaixo: "Evandro de Carvalho - presidente da Federação Pernambucana de Futebol - está enterrando o futebol de Pernambuco". Ou será que já não enterrou? A última farrapada desse que se diz presidente da Federação foi deixar o nosso futebol com apenas dois representantes na Copa do Nordeste, causando um grande prejuízo aos clubes que foram excluídos. E o pior, segundo várias denúncias, Evandro praticamente não participou do processo que alterou a fórmula da Copa do Nordeste. Como no poder não há vacância, o Piauí e o Maranhão ocuparam as duas vagas que pertenciam aos clubes daqui. Incompetência.
Marco Wanderley, por e-mail
Força da torcida do Santa Cruz
De uma coisa eu tenho certeza: quem levou o Santa Cruz para a Série C foi sua torcida apaixonada. Espero que a direção/ SAF reflitam o trabalho que foi feito nesta temporada e corrijam os erros para que possamos, em 2026, brigar para voltar à Série B. O elenco não pode contar apenas com medalhões e atletas em fim de carreira, mas ter um time com bons atletas jovens e que cheguem com vontade de vencer.
João Guilherme, por e-mail