Voz do Leitor: 27.09: Calçada destruída na Caxangá
Leitor reclama de obra realizada pelo poder público, que destruiu calçada, mas não a recuperou após o serviço, deixando o problema para a população
Na esquina da Avenida General Polidoro com a Avenida Caxangá, a calçada está toda danificada após obras realizadas pelo poder público no local. A dificuldade fica para os pedestres, quando o poder público não faz o reparo devido ou deixa a questão para ser resolvida pelos proprietários dos imóveis, mesmo não tendo culpa da questão.
Paulo Marlon, por e-mail
CURSO DE MEDICINA PARA O MST
É impensável qualquer justificativa para a criação de vagas de curso de medicina exclusivo para assentados, em parceria com o Incra. Não se trata de inclusão, a partir do momento que são vagas exclusivas e sem testes satisfatórios, de um curso altamente concorrido. Inclusão seria utilizar o próprio sistema de cotas para ampliar o acesso dessas pessoas, sendo submetidas ao mesmo tipo de prova.
José Martins, por e-mail
PÉSSIMO CONGRESSO
O clamor popular nas ruas foi o que motivou o arquivamento pelos senadores da PEC da "Bandidagem". Nada de bom se espera dos políticos em geral (raríssimas exceções). Hugo Motta, cria de Artur Lira, vai priorizar alguma pauta benéfica para o Brasil? Ir para as ruas de forma pacífica é a melhor arma para mostrar aos maus políticos (99%) que o poder encontra-se na sociedade como um todo, jamais nas mãos desses parlamentares aproveitadores. Pernambuco foi humilhado por sua bancada federal que apoiou por unanimidade a PEC da "Bandidagem". Nenhum merece ser reeleito.
Marcelo Maia, por e-mail
DESRESPEITO ÀS LEIS DE TRÂNSITO
Na descida da ponte da Capunga, no cruzamento com a Av. Beira Rio, sofro o mesmo desrespeito diariamente pela desconsideração à sinalização de trânsito. Já conversei com os policiais que ficam de prontidão no local, mas eles confirmaram que já relataram ao seus superiores e ainda não obtiveram nenhuma resposta.
Gostaria também de saber se os ciclistas podem andar nas calçadas, muitas vezes em velocidade excessiva, colocando em alto risco a vida dos transeuntes daquele local. Tenho 71 anos, e fico triste em ter que fazer tal reclamação, pois entendo que trata-se de educação da população, ciclistas e motociclistas.
Paulo Roberto Pereira, por e-mail
REAJUSTE EXORBITANTE
Indignado porque a ANS autorizou o reajuste para R$ 5 mil da mensalidade do plano de saúde de uma professora idosa, aposentada, de 79 anos. É extorsão, cruel e desumana. Nenhum senador ou deputado protesta nem apresenta PEC para blindar os idosos aposentados da desonestidade dos planos de saúde. Alô Ministério Público.
João Guilherme de Pontes, por e-mail