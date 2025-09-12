Voz do Leitor 12.09: Buraco põe em risco população na Torre
Leitor solicita que a autoridade municipal providencie reparo de um buraco na rua Real da Torre, que oferece risco de acidentes à população da região
Solicito, em caráter de urgência, a reparação de um buraco (Bueiro aberto) perigoso localizado na Rua Real da Torre, em frente ao EDF Apolo, nº 825. Madalena. Na Frente do Sinal 255 da CTTU. O referido buraco oferece riscos sérios de acidentes a pedestres, motoristas e motociclistas que circulam diariamente pela via. Por esse motivo, peço que as providências necessárias sejam tomadas o quanto antes para garantir a segurança da população.
Frederico Tavares, por e-mail
O VOTO DE FUX
O ministro do STF, Luiz Fux, nesta quarta-feira, prolixo e espetaculoso, levou 14 horas para proferir seu voto sobre golpe de Estado. Infelizmente, depois de ter condenado mais de 400 pela invasão e depredação de mobiliários históricos no STF, Congresso e Planalto, em Brasília, no fatídico 08/01/23, não somente absolveu 5 dos 7 réus, condenando apenas 2, também como exímio defensor dos golpistas absolveu de todos os crimes o o ex- presidente Jair Bolsonaro. Um absurdo. Quem sabe Luiz Fux esteja aguardando que ao absolvê-lo venha a ser condecorado por Donald Trump, em plena Casa Branca.
Paulo Panossian, por-email
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
É lamentável a situação do Hospital da Polícia Militar (CMH). Um hospital centenário que já atendeu bem a todos os militares da PMPE do CBMPE. Hoje em dia na especialidade de urologia, a qual é a principal para atender mais de 20 mil homens das duas corporações, só dispõe de um médico apenas. Isso é um descaso para todos aqueles que pagam e precisam ter um mínimo de atendimento. Muitos tentam conseguir uma consulta, mas poucos conseguem. Considerando que a consulta só é feita uma vez por semana no Sismepe.
Carlos Souza, por e-mail
EVASÃO DE RECEITA NOS ÔNIBUS
O Grande Recife Consórcio e o Governo do Estado, através da Polícia Militar, precisam envidar esforços para reduzir a quantidade de pessoas que diariamente pulam a catraca dos coletivos para não pagar a tarifa - o que vem inviabilizando o sistema público de transportes.
Henry Souza, por e-mail
SUJEIRA EM PAU AMARELO
Falta limpeza, há muitos dias, na rua Petróleo, em frente ao edifício Verde Mar, em Pau Amarelo (Paulista). Ninguém faz nada. O pessoal da prefeitura esqueceu da rua. O local está cheio de mato, lixo e entulho. Gostaria de um serviço de capinação e o recolhimento urgente.
Maria Geraldo, por e-mail