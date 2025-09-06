Voz do Leitor, 06/09: Rua sem asfalto fica enlameada em dias de chuva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Dona Maria José do Amaral Leite, no bairro de Candeias, no município de Jaboatão dos Guararapes

Rua sem asfalto fica enlameada em dias de chuva

Gostaria mais uma vez pedir a Prefeita do Jaboatão dos Guararapes para realizar a pavimentação asfáltica da Rua Dona Maria José do Amaral Leite, no bairro de Candeias. Além dos inúmeros buracos, em dias de chuva, a via fica completamente enlameada, impedindo o direito dos moradores de ir e vir, pois a entrada de suas residências ficam alagadas. A gestão municipal é muito benevolente com artistas e festas comemorativas, mas muito rude com a infraestrutura do município. Alguém precisa avisar urgentemente ao prefeito Mano Medeiros que existe vida além dos parques e dos shows.

Fábio Júnior, por e-mail

Frota de ônibus antiga

Quero ver até quando o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano, a Urbana e o Governo do Estado vão permitir que a empresa Borborema ainda rode com ônibus de 2011 a 2014... Todos velhos, caindo aos pedaços e colocando em risco a vida dos passageiros, isso quando a viagem não é queimada por falta de ônibus porque o veículo quebrou. As passagens ficam mais caras, mas os coletivos seguem sem o mínimo conforto e segurança.

Thiago Lima, via redes sociais

Legislar em causa própria

Enquanto o País estava com os olhos voltados no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), o Senado federal votou um projeto complementar que diminui a pena da Lei da Ficha Limpa, ou seja, reduzindo a inelegibilidade em favor deles mesmos. Esse projeto é simplesmente da deputada Dani Cunha (União- RJ), coincidentemente filha do ex-deputado Eduardo Cunha, que com esse presente da filha, vai poder novamente tentar se eleger em 2026. Vamos abrir os olhos me povo.

Paulo de Luna, por e-mail

Lucro dos planos de saúde

O lucro dos planos de saúde teve um aumento de 157%, não se justificando os exorbitantes reajustes que são concedidos aos mesmos. A saúde tem que ser vista e tratada como um bem social e não um ato de comércio.

Sylvio Belém, por e-mail

Taxa de bombeiros

Os cidadãos pagam uma grande quantidade de impostos e taxas, mas não vemos retorno nos serviços públicos de qualidade. No entanto, eu e a maioria da população acreditam que pagam com satisfação a Taxa de Bombeiros, tendo em vista os relevantes serviços prestados pelos Bombeiros Militares de Pernambuco, que tem como missão salvar vidas. Porém, a corporação carece de equipamentos modernos em suas diversas missões e, como tomamos conhecimento, os valores das taxas de bombeiros que pagamos não são utilizadas integralmente para o propósito que foi criada, sendo depositada em conta única do Estado para ser utilizadas com gastos de outras despesas, repassando migalhas para corporação. Nossos deputados devem criar uma lei que garanta o uso exclusivo da taxa pelos bombeiros pela corporação, pois precisamos ter uma instituição apta a atender as necessidades da população na prevenção e atendimentos em suas diversas áreas de atendimento.

Amaro Silva, por e-mail