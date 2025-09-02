fechar
Voz do Leitor 02.09: ruas de Candeias sofrem com abandono

Leitor reclama da falta de manutenção de infraestruturas públicas em vias de Jaboatão dos Guararapes, colocando em risco dezenas de cidadãos

Por JC Publicado em 02/09/2025 às 3:00
Ruas sofrem com falta de manutenção em Jaboatão
Ruas sofrem com falta de manutenção em Jaboatão - CORTESIA

Definitivamente a vida humana, principalmente a dos pagadores de IPTU de Jaboatão, não é levada a sério. Já fiz inúmeras reclamações e apelos na ouvidoria da Prefeitura e até agora nenhuma providência foi tomada. As tampas das caixas coletores de águas pluviais no cruzamento das Ruas Campo Grande e Alfredo Régis continuam quebradas, aguardando a vítima. No local existem duas grandes escolas e o futuro de Jaboatão passa por ali, correndo risco de morte. Até quando a gestão vai assistir passivamente às mazelas de nossa cidade sem tomar providência alguma? Com a palavra o Sr. Luiz Medeiros, prefeito.

Fabio Jr, por e-mail

ADEUS AO MESTRE

O Brasil perdeu um de seus maiores escritores. Um verdadeiro expoente da cultura, arte, poesia, literatura, música e do humor, tamanha era seu talento. Deixou mais de 80 livros publicados e um legado, herdado do pai, o grande Érico Veríssimo. Em tempos de cultura rasa e líquida vai fazer falta.

Fausto Jader, por e-mail

SALÁRIO DEFASADO

Não me alegro com o aumento do salário mínimo. Sou funcionário aposentado da Prefeitura do Recife,este ano tive um aumento de R$ 18,11, passei a receber R$ 1.224,91 como salário-base. A eleição está chegando,fica uma alerta aos pernambucanos.

Sérgio Cunha, por-email

TRANSPORTE PRECÁRIO DOS ESTUDANTES DA UFPE

Até quando a UFPE vai colocar em risco a vida dos estudantes que precisam do ônibus circular, que leva os alunos "gratuitamente" para bairros adjacentes ao Campus Recife da Universidade. A precariedade dos veículos é flagrante, assim como o descompromisso por parte de alguns motoristas, que muitas vezes deixam até os estudantes sem acesso ao transporte, "queimando" as paradas solicitadas. 

José Pedro, por e-mail

SEM ÔNIBUS E SEM AVISO

Quero denunciar o descaso da Grande Recife com a população da área de Olinda, especificamente em Peixinhos e Sítio Novo. Interditaram a entrada da Av. Antonio da Costa Azevedo no dia 27/08/25, impossibilitando as linhas de ônibus que atendem a região transitarem por ali ( Ti Xambá Príncipe; Jd Brasil Joana Bezerra, Jd Brasil II estr de Belém e Jd Brasil Rio doce) e não foi feito nenhum esquema de alerta à população, para informar que não haveria atendimento pelo transporte público em toda essa avenida que liga Olinda a Recife, de Peixinhos até Campo Grande. Um total descaso para com a população.

Thiago de Lucena, por e-mail

 
 
 

