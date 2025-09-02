Voz do Leitor 02.09: ruas de Candeias sofrem com abandono
Leitor reclama da falta de manutenção de infraestruturas públicas em vias de Jaboatão dos Guararapes, colocando em risco dezenas de cidadãos
Clique aqui e escute a matéria
Definitivamente a vida humana, principalmente a dos pagadores de IPTU de Jaboatão, não é levada a sério. Já fiz inúmeras reclamações e apelos na ouvidoria da Prefeitura e até agora nenhuma providência foi tomada. As tampas das caixas coletores de águas pluviais no cruzamento das Ruas Campo Grande e Alfredo Régis continuam quebradas, aguardando a vítima. No local existem duas grandes escolas e o futuro de Jaboatão passa por ali, correndo risco de morte. Até quando a gestão vai assistir passivamente às mazelas de nossa cidade sem tomar providência alguma? Com a palavra o Sr. Luiz Medeiros, prefeito.
Fabio Jr, por e-mail
ADEUS AO MESTRE
O Brasil perdeu um de seus maiores escritores. Um verdadeiro expoente da cultura, arte, poesia, literatura, música e do humor, tamanha era seu talento. Deixou mais de 80 livros publicados e um legado, herdado do pai, o grande Érico Veríssimo. Em tempos de cultura rasa e líquida vai fazer falta.
Fausto Jader, por e-mail
SALÁRIO DEFASADO
Não me alegro com o aumento do salário mínimo. Sou funcionário aposentado da Prefeitura do Recife,este ano tive um aumento de R$ 18,11, passei a receber R$ 1.224,91 como salário-base. A eleição está chegando,fica uma alerta aos pernambucanos.
Sérgio Cunha, por-email
TRANSPORTE PRECÁRIO DOS ESTUDANTES DA UFPE
Até quando a UFPE vai colocar em risco a vida dos estudantes que precisam do ônibus circular, que leva os alunos "gratuitamente" para bairros adjacentes ao Campus Recife da Universidade. A precariedade dos veículos é flagrante, assim como o descompromisso por parte de alguns motoristas, que muitas vezes deixam até os estudantes sem acesso ao transporte, "queimando" as paradas solicitadas.
José Pedro, por e-mail
SEM ÔNIBUS E SEM AVISO
Quero denunciar o descaso da Grande Recife com a população da área de Olinda, especificamente em Peixinhos e Sítio Novo. Interditaram a entrada da Av. Antonio da Costa Azevedo no dia 27/08/25, impossibilitando as linhas de ônibus que atendem a região transitarem por ali ( Ti Xambá Príncipe; Jd Brasil Joana Bezerra, Jd Brasil II estr de Belém e Jd Brasil Rio doce) e não foi feito nenhum esquema de alerta à população, para informar que não haveria atendimento pelo transporte público em toda essa avenida que liga Olinda a Recife, de Peixinhos até Campo Grande. Um total descaso para com a população.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Thiago de Lucena, por e-mail