Voz do Leitor, 29/08: Relógio medidor de energia sem apresentar leitura de consumo

Relógio medidor de energia sem apresentar leitura de consumo

Há mais de dois meses que os contadores dos moradores da Rua B5, na primeira etapa de Rio Doce, no município de Olinda, não mostram a leitura do relógio, e se baseiam pela média. É direito do consumidor acompanhar seu consumo, até porque, em caso de um consumo excessivo, poderemos tomar providência para economizar e ir acompanhando diariamente. Peço que a Neoenergia Pernambuco tomem a devida providência.



Gilberto de Melo, por e-mail

Lagoa Olho D'água

Até hoje espero com a ansiedade de quem paga altos impostos, a obra de revitalização da Lagoa Olho D'água, em Jaboatão dos Guararapes. A última vez em que vi um esforço do governo municipal em captar recursos junto a bancos internacionais com a finalidade de devolver este equipamento aos munícipes foi há mais de 10 anos; depois disto, a ideia foi abandonada e parece que o meio ambiente não tem lugar na agenda atual da gestão de nossa cidade. A Lagoa Olho D'água é a maior em área urbana do Brasil, porém, atualmente, tornou-se a maior fossa a céu aberto das Américas. É inadmissível que após a construção de tantos habitacionais ao seu redor, não apareça uma solução para devolver este equipamento de lazer, sustento, turismo e esportes aos moradores e também aos turistas. Fica aqui o registro e o apelo ao Ibama, governo do Estado de Pernambuco, bancada pernambucana no Congresso e o prefeito Luiz Medeiros para acabar com a agonia de nossa Lagoa.

Fábio Júnior, por e-mail

Motoristas não respeitam percurso de ônibus

A questão da linha de ônibus 341-Curado, operada pela Borborema, é complicada. Obrigatoriamente, quando no sentido subúrbio, o veículo tem que entrar na Rua Mostarda, em direção ao Conjunto Residencial dos Guararapes e Loteamento Cristo Redentor. Invariavelmente, uma vez ou outra, os motoristas não entram, deixando os passageiros na BR-232 para terminar o percurso a pé, seja que hora for. Segunda-feira (18), o motorista do ônibus número 871, não entrou, era 11h40. Perguntei por que ele não ia entrar, ele me saiu com essa: "homem, estou rodando desde às 3h e estou com fome, vou almoçar". E assim foi. Pergunto, o que tem o roteiro a ver com a fome do motorista? Disse que ia fazer uma queixa e me disse: "pode ligar, faça o que quiser". Isso é sintoma de que a reclamação não surte efeito nenhum. Algumas coisas a considerar: ou os motoristas não ligam mesmo, ou não tomam nenhuma atitude ou a Urbana é muito forte e incitam os profissionais a não cumprirem o percurso. Não quero pensar que o Grande Consórcio Recife não está nem aí para o problema.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Ausência de blitzes no Recife

Viajo constantemente a trabalho para São Paulo e Rio de Janeiro, e o que vejo bastante nessas duas cidades, que não vejo no Recife, são blitzes realizadas ao longo do dia, não somente à noite. A segurança pública precisa ser intensificada. É necessário mostrar para a bandidagem que o poder público está fechando o cerco e não deixar as nossas ruas às moscas. Com a maior presença de policiais nas ruas, monitorando e parando os veículos para conferir documentação, ver se tem alguma irregularidade, tenho certeza que motoristas e motociclistas pensarão duas vezes antes de sair nas ruas de maneira irregular.

Carolina Reis, por e-mail

Convocação de Ancelotti

Confesso que fiquei dividido com a convocação de Carlo Ancelotti para os confrontos contra Chile e Bolívia, mesmo entendendo que para a próxima data Fifa, esses duelos vão servir mais como um laboratório para que o italiano conheça mais jogadores de perto e saber como eles trabalham no dia a dia. Mas gostei do fato de, mais uma vez, Neymar não ter sido convocado, mesmo que tenha sido por lesão. Ancelotti já deixou claro só vai convocar quem estiver 100% fisicamente, ou seja, sem cadeira cativa. Espero que ele mantenha esse critério até a convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

Tiago Martins, via redes sociais