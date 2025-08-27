Voz do Leitor, 27/08: Asfalto de um dos principais corredores viários do Recife bastante danificado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é na Avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife, onde as placas do asfalto estão rachadas e com afundamentos

Asfalto de um dos principais corredores viários do Recife bastante danificado

Um dos principais corredores viários da Região Metropolitana do Recife, a Avenida Agamenon Magalhães apresenta uma péssima qualidade de pavimentação asfáltica. Olha como está a situação desse trecho, logo após a Praça do Derby, no sentido Boa Viagem: as placas do asfalto estão completamente rachadas, algumas apresentando afundamentos e cheias de remendos. Ou seja, uma armadilha para motoristas e motociclistas que circulam pela via. Peço que a Emlurb realize força-tarefa para requalificar o asfalto da Agamenon com urgência.

Genival Paparazzi, por e-mail

Árvores derrubadas

Nessa questão do embargo pela CPRH da obra para construção de casas populares em Boa Viagem, a ser executada pela Prefeitura do Recife, sem querer entrar no mérito do embargo, mas uma coisa me chamou atenção: o secretário municipal Felipe Cury afirmou que o município vai plantar o dobro das árvores derrubadas. Ora, sabemos muito bem que a Prefeitura do Recife é pródiga em derrubar árvores e dizer que vai replantar. O que não é de todo verdade.Entre os vários casos, temos a Beira Rio, no bairro das Graças, em que um número incalculável do manguezal foi derrubado para dar vez ao Parque das Graças e que teve a promessa de João Campos de que tudo seria replantado em dobro. Nunca foi. Manguezal replantado não existe.

Marco Wanderley, por e-mail

Preparação dos PMs novatos

Eu tenho observado esses policiais militares novatos espalhados pela Região Metropolitana do Recife com o intuito de ganharem experiência. Porém, o que fazem com eles é uma crueldade. O grupo, normalmente, é formado por três soldados novatos… Quando, na verdade, a melhor estratégia de ação seria colocar um soldado veterano e dois novatos. Assim, poderiam aprender com a prática e com as instruções de quem já tem tempo de atuação nas ruas. Outra coisa, que chega a ser desumano, é o fato de que eles são obrigados a ficar em pé o dia inteiro – no sol e na chuva. Essa tática de instrução da polícia militar brasileira está ultrapassada. Precisa ser renovada com melhores estratégias de ação.

Neide Diniz, via redes sociais

Pets em parques públicos

Alô, Prefeitura do Recife. Quando é que vocês vão fazer com que se cumpra a legislação municipal e proibir animais no Parque da Tamarineira. As pessoas não aproveitam a área gramada por conta de dejetos fisiológicos dos animais. Não é ser contra cachorros, é ser a favor da saúde, dos animais e das pessoas. É uma questão de saúde pública. Inclusive, lei municipal e norma da Emlurb proíbem a entrada e trânsito de animais em parques públicos. Há duas praças muito próximas, exclusivas para pets, mas que os donos desses animais ignoram. Peço que reforcem a fiscalização e coíbam a prática dessa infração.

Márcia Janine, via redes sociais

Neoenergia regulariza mais de 38 mil ligações clandestinas em 2025

No primeiro semestre de 2025, a Neoenergia Pernambuco regularizou mais de38 mil ligações clandestinasem todo o Estado. O chamado “macaco” — como é popularmente conhecido — consiste na conexão direta e não autorizada à rede elétrica, sem passar por medição ou controle. A Neoenergia também atua em conjunto com órgãos públicos e forças de segurança para identificar e coibir essas práticas. O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Os clientes que desejarem regularizar a situação podem entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco por meio dos canais de atendimento: o teleatendimento (116), o whatsap (8132176069), o site oficial (www.neoenergiapernambuco.com/pernambuco) ou qualquer uma das lojas de atendimento espalhadas por todo o Estado.

Assessoria de Imprensa