Voz do Leitor, 25/08: Enormes crateras em via de Paulista

A denúncia do leitor da coluna é na Avenida Colibri, no bairro de Maranguape l, no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Enormes crateras em via de Paulista

Alô, Prefeitura. A Avenida Colibri, no bairro de Maranguape l, no município do Paulista, está parecendo que faz parte do percurso de alguma prova de rali, pois a dificuldade que os motoristas encontram para superar as várias crateras é semelhante a que os pilotos profissionais enfrentam nas competições. Esses buracos foram abertos devido ao dos ônibus e caminhões que passam pela via, aliado ao péssimo serviço de recapeamento asfáltico. Enquanto isso, alguns acidentes com motoqueiros e até ciclistas seguem ocorrendo, sem que nada seja feito pela gestão municipal para resolver o problema.

Henrique Lotto, por e-mail

Enormes crateras em via de Paulista - HENRIQUE LOTTO / VOZ DO LEITOR

Transporte intermunicipal abandonado

O transporte intermunicipal de Pernambuco é terrível. Aqui na região da Mata Sul, entre os municípios de Ipojuca e São José da Coroa Grande o descaso é cada vez maior. O custo do transporte para chegar ao Recife e voltar está custando em torno de R$ 100,00 as passagens. Se em Ipojuca tivesse um sistema operacional integrado com Região Metropolitana, teríamos uma redução enorme no preço. A Mata Sul tem um potencial muito grande, mas devido a falta de transporte público, os trabalhadores precisam morar no Cabo de Santo Agostinho, em Jaboatão dos Guararapes ou em Ipojuca, pois o alto custo do transporte público é grande e as empresas não querem contratar os trabalhadores que moram no Recife. Sem falar no impacto na rotina dos estudantes das universidades. A falta de transporte e as estradas ruins atrapalham e muito o desenvolvimento da Mata Sul. Em resumo, o transporte público do interior está abandonado.

Jaciane dos Santos, por e-mail

Proteção das crianças no ambiente digital

O Brasil já detém dispositivos legais para combater os crimes virtuais contra o público infantil, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei “Carolina Dieckmann” e o Marco Civil da Internet. Contudo, na prática, muitas vezes, a aplicação falha em razão de investigações demoradas, falta de preparo técnico por parte das autoridades envolvidas nas elucidações, dificuldade de cooperação com empresas de Tecnologia, e morosidade judicial - só para citar algumas das dificuldades enfrentadas. Importante frisar que não se trata de censura, mas de se criar no País regras mais objetivas, a fim de evitar que a liberdade de expressão seja utilizada como escudo na prática de delitos. É garantir que crianças estejam resguardadas por uma legislação eficaz, com rigorosa fiscalização e exemplar punição. A dúvida, portanto, é legítima: precisamos de leis mais duras ou de mais eficácia na aplicação das que já existem? Talvez a resposta esteja no meio-termo: atualizar normas para o ambiente digital em voga e, ao mesmo tempo, investir na capacidade de investigação e punição.

Paulo Serra, por e-mail

Roubo de motocicletas

Os entregadores e motociclistas por aplicativo protestaram no Recife por mais segurança para a categoria, alegando que muitas motos estão sendo roubadas por criminosos durante o trabalho. Por que o governo do Estado não intensifica as blitzes em toda Região Metropolitana do Recife, vistoriando os ocupantes dessas motocicletas que estão sendo usadas para assaltos e roubos?



Cláudio de Melo, por e-mail

Classificação sofrida do Santa Cruz

Apesar de sofrida, a classificação do Santa Cruz às quartas de final da Série D foi importantíssima. Depois de o time ter frustrado os mais de 42 mil torcedores que compareceram na Arena de Pernambuco, ficando no empate com o Altos, o resultado em igualdade se repetiu no Piauí, mas, nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro prata da casa Rokenedy que defendeu três penalidades e permitiu que o Santa siga sonhando com o acesso à Série C; pra isso, precisa eliminar o América-RN para subir de divisão.

Lucas Holanda, por e-mail