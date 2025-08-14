Voz do Leitor, 14/08: Grades de galerias de águas pluviais destruídas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia da leitora da coluna é no Cais da Vila Vintém, que integra o projeto do Parque Capibaribe, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Grades de galerias de águas pluviais destruídas

A Prefeitura do Recife precisa fiscalizar com mais rigor o material utilizado em suas obras públicas. Essas grades das galerias de águas pluviais do Cais da Vila Vintém, que integra o projeto do Parque Capibaribe, no bairro das Graças, na Zona Norte, estão destruídas. Material de péssima qualidade e sem resistência apropriada para o espaço. Peço que façam as devidas manutenções com ônus para a empresa vencedora da disputa. O povo merece respeito.

Izabel Wanderley, por e-mail

Grades de galerias de águas pluviais destruídas - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Asfalto dissolvendo na Madalena

Não para de chover reclamações da população com relação à qualidade do asfalto colocado no Recife, onde basta chover para tudo se dissolver (ou no popular: o dito asfalto sonrisal). Por exemplo, na Real da Torre, no bairro da Madalena, há pouco tempo, foi feita a fresagem de pavimento (arrancar o piso velho) e a colocação de novo asfalto. Com as chuvas, vários buracos se abriram, ou seja, o conserto foi feito e os buracos voltaram. Com um agravante: a Prefeitura faz o isolamento da área afetada, sem sinalização e com risco de causar acidentes.

Marco Wanderley, por e-mail

Obras necessárias em Olinda

A prefeita de Olinda reuniu o seu secretariado para avaliar o planejamento de eventos neste segundo semestre, incluindo as prévias do Carnaval de 2026. Aqui vai uma sugestão para o tema: “Foliões na Buraqueira”. Como sempre, o lema “Pão e Circo” prevalece sobre tantos problemas que a cidade enfrenta, como avenidas danificadas, lixo por toda a parte da cidade e animais abandonados nas vias de trânsito. Quando dirijo por Olinda, tenho a sensação que estou no trânsito da Índia.



Cláudio de Melo, por e-mail

Novos Policiais Militares

De nada adianta novos policiais se formando, se eles ficarem fazendo segurança de oficiais, políticos e secretários. Esses policiais só serão úteis para a população nas ruas. O que vemos muitas vezes são policiais idosos nas ruas e os novos trabalhando internamente, ou fazendo guarda de autoridades. Acredito que também deveriam divulgar além do quantitativo dos militares que entraram, o total que realmente estão atuando nas ruas... Porque quando entram 2.000, podem ter 3000 afastados por doenças, motivos disciplinares ou outros motivos. Falta gerenciamento de recursos.

Rômulo Alves, por e-mail

Lesa-pátria

É incrível o que esse deputado federal licenciado está fazendo contra seu próprio País, que largou o seu mandato que lhe foi mal e equivocadamente conferido pelo povo de São Paulo, e hoje vive nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil, sabotando inclusive as tentativas do ministro Fernando Haddad de discutir com autoridades norte-americanas os efeitos da absurda tarifação de Trump contra nós. É crime de lesa pátria que não pode continuar impune.



Sylvio Belém, por e-mail