Voz do Leitor, 14/08: Grades de galerias de águas pluviais destruídas
A denúncia da leitora da coluna é no Cais da Vila Vintém, que integra o projeto do Parque Capibaribe, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife
A Prefeitura do Recife precisa fiscalizar com mais rigor o material utilizado em suas obras públicas. Essas grades das galerias de águas pluviais do Cais da Vila Vintém, que integra o projeto do Parque Capibaribe, no bairro das Graças, na Zona Norte, estão destruídas. Material de péssima qualidade e sem resistência apropriada para o espaço. Peço que façam as devidas manutenções com ônus para a empresa vencedora da disputa. O povo merece respeito.
Izabel Wanderley, por e-mail
Asfalto dissolvendo na Madalena
Não para de chover reclamações da população com relação à qualidade do asfalto colocado no Recife, onde basta chover para tudo se dissolver (ou no popular: o dito asfalto sonrisal). Por exemplo, na Real da Torre, no bairro da Madalena, há pouco tempo, foi feita a fresagem de pavimento (arrancar o piso velho) e a colocação de novo asfalto. Com as chuvas, vários buracos se abriram, ou seja, o conserto foi feito e os buracos voltaram. Com um agravante: a Prefeitura faz o isolamento da área afetada, sem sinalização e com risco de causar acidentes.
Marco Wanderley, por e-mail
Obras necessárias em Olinda
A prefeita de Olinda reuniu o seu secretariado para avaliar o planejamento de eventos neste segundo semestre, incluindo as prévias do Carnaval de 2026. Aqui vai uma sugestão para o tema: “Foliões na Buraqueira”. Como sempre, o lema “Pão e Circo” prevalece sobre tantos problemas que a cidade enfrenta, como avenidas danificadas, lixo por toda a parte da cidade e animais abandonados nas vias de trânsito. Quando dirijo por Olinda, tenho a sensação que estou no trânsito da Índia.
Cláudio de Melo, por e-mail
Novos Policiais Militares
De nada adianta novos policiais se formando, se eles ficarem fazendo segurança de oficiais, políticos e secretários. Esses policiais só serão úteis para a população nas ruas. O que vemos muitas vezes são policiais idosos nas ruas e os novos trabalhando internamente, ou fazendo guarda de autoridades. Acredito que também deveriam divulgar além do quantitativo dos militares que entraram, o total que realmente estão atuando nas ruas... Porque quando entram 2.000, podem ter 3000 afastados por doenças, motivos disciplinares ou outros motivos. Falta gerenciamento de recursos.
Rômulo Alves, por e-mail
Lesa-pátria
É incrível o que esse deputado federal licenciado está fazendo contra seu próprio País, que largou o seu mandato que lhe foi mal e equivocadamente conferido pelo povo de São Paulo, e hoje vive nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil, sabotando inclusive as tentativas do ministro Fernando Haddad de discutir com autoridades norte-americanas os efeitos da absurda tarifação de Trump contra nós. É crime de lesa pátria que não pode continuar impune.
Sylvio Belém, por e-mail